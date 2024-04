Des porte-parole d'EY sont disponibles pour commenter le budget fédéral





OTTAWA,ON, le 1er avril 2024 /CNW/ - Territoire traditionnel des Algonquins Anishnaabeg - Dans un contexte marqué par des préoccupations grandissantes liées à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie, les professionnels d'EY s'attendent à ce que les mesures proposées dans le budget fédéral de 2024 portent principalement sur la gestion des importantes dépenses déficitaires et le service de la dette qui, alourdi par la hausse des taux d'intérêt et des coûts d'emprunt, ne cesse de croître.

Le bulletin FiscAlerte d'EY présente les sujets qui pourraient être abordés, parmi lesquels on retrouve :

L'environnement et les changements climatiques : Le point sur certaines mesures fiscales, y compris les crédits d'impôt pour l'énergie propre annoncés dans le budget précédent, la taxe sur le carbone et l'allégement temporaire applicable au mazout léger utilisé exclusivement dans le cadre d'activités de chauffage admissibles.

Les pressions liées au coût de la vie : La réponse du gouvernement aux pressions que subissent les Canadiens en raison de l'augmentation du coût de la vie, et la prise de nouvelles mesures ciblant précisément le coût du logement et des aliments. Les taux d'immigration historiquement élevés, particulièrement dans les catégories des étudiants étrangers et des travailleurs étrangers temporaires, sont l'un des facteurs qui contribuent à la demande excédentaire en logements. Il est possible que le gouvernement prévoie dans le budget des mesures pour s'attaquer à ces facteurs contribuant à la demande excédentaire.

Fred O'Riordan, leader national, Politique fiscale, EY Canada, et Stéphane Leblanc, associé, Fiscalité, EY Privé, seront présents au huis clos du budget le mardi 16 avril et seront en mesure de formuler des commentaires de première main sur le budget fédéral et de discuter de ses incidences sur les entreprises et les citoyens canadiens. Ils animeront également une webémission à 18 h 30 (HE) le soir du budget pour faire part de leurs observations sur les sujets abordés. Cliquez ici pour vous inscrire à cette webémission.

De plus, les experts en la matière d'EY sont disponibles pour commenter le budget.

Énergie propre, environnement et changements climatiques

Lance Mortlock , Ph. D. , associé directeur, Énergie, EY Canada

, associé directeur, Énergie, EY Canada

Terry McKay , leader du secteur du pétrole et du gaz, EY Canada

Croissance économique, innovation et pressions liées au coût de la vie au Canada Mauricio Zelaya , leader national, Économie, EY Canada



Examen du programme actuel de RS&DE et informations sur la façon de tirer parti des encouragements fiscaux Dharmesh Gandhi , associé, RS&DE, incitatifs et investissements en capital, EY Canada



Changements législatifs touchant le système bancaire ouvert, les services financiers et les cryptomonnaies Abhishek Sinha , leader national, Technologies du secteur bancaire, EY Canada



Cliquez ici pour en savoir plus sur les budgets fédéral, provinciaux et territoriaux au Canada ou pour consulter les bulletins FiscAlerte d'EY.

1 avril 2024 à 08:03

