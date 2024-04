Le jeu assisté par l'IA prend de l'avance! L'ordinateur portable gaming assisté par l'IA GIGABYTE G6X est désormais disponible





TAIPEI, 1er avril 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la première marque d'ordinateurs au monde, annonce que le très attendu GIGABYTE G6X, un ordinateur portable gaming assisté par l'IA de 16 pouces à la pointe de la technologie, dévoilé au CES 2024, est désormais disponible à l'achat. Équipé des processeurs Intel® Coretm de 13e génération HX et du GPU pour ordinateurs portables NVIDIA® GeForce RTXtm 40, le GIGABYTE G6X offre des performances exceptionnelles, gérant de manière transparente divers titres de jeu et applications créatives professionnelles. De plus, son intégration de l'assistant IA de Microsoft, Copilot, rationalise l'accomplissement des tâches, allégeant les charges de travail quotidiennes et débloquant une productivité sans limites. Le GIGABYTE G6X présente une conception unique de cadre ultramince sur 4 côtés, offrant aux utilisateurs une vue immersive avec un rapport écran-châssis de 90 %, complété par Dolby Atmos® pour une expérience cinématographique personnelle.

Le GIGABYTE G6X est doté d'un processeur Intel® Coretm i7-13650HX et d'un GPU pour ordinateur portable NVIDIA® GeForce RTXtm 4060, et offre une puissance graphique maximale de 105 Watts. L'inclusion de la technologie MUX Switch permet de basculer en toute transparence entre les graphismes intégrés et dédiés, optimisant ainsi les performances en fonction des différentes charges de travail. De plus, la technologie de refroidissement WINDFORCE, qui comprend un double ventilateur et un canal d'air 3D VortX, maximise le flux d'air pour une dissipation efficace de la chaleur, tandis que la conception Icy Touch assure un contrôle confortable de la température pendant les sessions de jeu intenses.

Pour offrir une meilleure expérience utilisateur, le GIGABYTE G6X est équipé d'un TensorRT dédié à l'IA, qui améliore les performances informatiques basées sur l'IA, ainsi que de la technologie DLSS (Deep Learning Super-Sampling) pour un rendu graphique réaliste. La touche Copilot pratique offre un accès rapide à Copilot de Microsoft dans Windows, facilitant ainsi une assistance IA simplifiée. De plus, l'intégration de Dolby Atmos® offre aux utilisateurs une expérience audio cinématographique personnalisée, ce qui améliore encore l'expérience de jeu.

En termes de design et d'endurance, le GIGABYTE G6X est doté d'un écran de 16 pouces au format 16:10 et d'une conception de cadre ultramince sur 4 côtés. Sa capacité de batterie de 73Wh assure une utilisation prolongée, avec des capacités de charge rapides permettant une charge de 50% en seulement 30 minutes et prend en charge la technologie de recharge PD 3.0 Type-C.

En plus du GIGABYTE G6X, GIGABYTE propose une gamme complète d'ordinateurs portables gaming asssisté par l'IA, dont l'AORUS 16X, l'AORUS 17X, l'AORUS 17 et l'AORUS 15, tous deux optimisés avec des unités de traitement neuronal (NPU) spécifiques à l'IA. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page produit de GIGABYTE G6X à l'adresse suivante : https://bit.ly/AORUS_G6X_Laptop

À Propos d'AORUS

AORUS, une marque gaming premium proposée par GIGABYTE, qui cherche à accompagner les joueurs dans leur quête, propose une gamme complète de produits de jeux allant des ordinateurs portables gaming, écrans, cartes mères, cartes graphiques, claviers mécaniques, à beaucoup d'autres périphériques et équipements, offrant les expériences de jeux les plus extrêmes pour les passionnés du monde entier!

