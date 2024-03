La stratégie mondiale de BTR progresse : Le projet marocain marque une étape importante de son expansion





RABAT, Maroc, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le 29 mars 2024, BTR New Material Group Co., Ltd. ("BTR")(835185.BJ), un leader mondial des matériaux pour batteries, a signé un accord d'investissement avec le gouvernement marocain pour la construction d'une installation de matériaux cathodiques ternaires pour batteries au lithium dans le pays. Ce projet vise à répondre à la demande croissante sur les marchés mondiaux, tout en élargissant la présence internationale du fabricant de matériaux de batteries. Dans le cadre de l'accord, le projet sera situé sur le site de Technopark City, à Tanger, le long de la côte nord du Maroc, consacrant ses opérations à la production de matériaux cruciaux pour les batteries lithium-ion. La construction devrait commencer au deuxième trimestre de 2024. Cet événement marquant a été honoré par la présence de M. Aziz Akhennouch, le premier ministre du Maroc, et de M. Li Changlin, l'ambassadeur de Chine au Maroc. Ils ont, aux côtés de M. He Xueqin, président de BTR, proclamé le démarrage de ce projet.

BTR est le premier fabricant mondial de solutions complètes de matériaux pour batteries. BTR occupe la première place du marché mondial des matériaux anodiques depuis quatorze années consécutives, tandis que ses matériaux cathodiques ont constamment occupé une position dominante dans le secteur. L'entreprise est fière de son expertise technique approfondie et de ses capacités de production inégalées dans le domaine des matériaux de batterie. Au milieu de la demande mondiale croissante pour les véhicules électriques, BTR développe un plan stratégique mondial, visant à établir une base de production de classe mondiale pour les matériaux de batterie lithium-ion. Actuellement, BTR est en train de construire une base de matériaux anodiques en Indonésie, ce qui représente la première initiative du genre en dehors de la Chine dans l'industrie de l'anode.

Grâce à ses ressources minérales abondantes et sa situation géographique stratégique, le Maroc est devenu un élément central de la stratégie d'internationalisation de BTR. En outre, le Maroc se distingue comme l'une des rares économies mondiales à avoir simultanément signé des accords de libre-échange (ALE) avec l'Europe et les États-Unis, garantissant une entrée sans heurts pour la majorité de ses produits manufacturés dans ces régions.

En utilisant sa technologie de pointe et à sa vaste expérience de production, BTR vise à transformer l'installation nord-africaine en un centre de production durable, intelligent et ultramoderne. BTR a déjà créé une filiale en Méditerranée pour piloter le projet et est en train de recruter un groupe diversifié de techniciens, d'ingénieurs et de talents en gestion du monde entier.

À propos de BTR

BTR New Material Group Co., Ltd., une filiale de China Baoan Group Co., Ltd., a été créé en août 2000. BTR a été coté à la Bourse de Pékin en octobre 2021 sous le code boursier : 835185.BJ.

À la pointe de la recherche et du développement dans le domaine des matériaux pour les énergies renouvelables, BTR se distingue par une innovation technologique continue. Grâce à ses technologies de pointe, une gamme complète de produits et une vaste chaîne industrielle, BTR répond aux besoins d'une base renommée de clients internationaux et nationaux. Les principales offres de la société comprennent des anodes de batterie lithium-ion, des cathodes et autres matériaux révolutionnaires, assurant sa position dominante dans l'industrie.

