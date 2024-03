En collaboration avec le ministère estonien de l'économie, de l'information et de la communication, DeepBrain AI aborde la question de l'introduction d'un service public humain basé sur l'IA





Une délégation estonienne, composée du ministre Tit Lysalo et de l'ambassadeur en Corée Sten Schwede , a visité le siège de DeepBrain AI.

Présentation des solutions humaines d'IA et discussion des plans de coopération pour la mise en oeuvre d'un assistant virtuel à l'Agence estonienne du système d'information

PALO ALTO, Californie, 30 mars 2024 /PRNewswire/ -- DeepBrain AI (PDG Se-young Jang), une entreprise nationale spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, a annoncé avoir rencontré le 22 une délégation du ministère estonien de l'économie, de l'information et de la communication afin de discuter des moyens d'appliquer l'IA dans les services publics locaux.

La discussion a eu lieu lorsqu'une délégation du ministère estonien de l'économie, de l'information et de la communication, venue en Corée pour assister au troisième sommet sur la démocratie qui s'est tenu à Séoul, a visité le siège de Deep Brain AI à Gangnam-gu, à Séoul, le 20 octobre. Cette visite a été rendue possible après que le bureau du ministre estonien de l'économie, de l'information et de la communication a demandé directement au bureau d'affaires local une réunion avec Deep Brain AI.

Le ministère estonien de l'économie, de l'information et de la communication cherche à améliorer la compétitivité des services publics en introduisant un assistant virtuel utilisant la technologie de l'IA au sein de l'Agence des systèmes d'information d'Estonie (RIA) son organisation affiliée. Conformément aux tendances actuelles, il est prévu d'utiliser la technologie de l'IA pour mettre en place un système permettant au pays et aux citoyens de communiquer librement.

Dans ce cadre, la délégation estonienne, composée de Tit Lysalo, ministre estonien de l'économie, de l'information et de la communication, et de Sten Schwede, ambassadeur d'Estonie en Corée, a eu des discussions approfondies sur les technologies humaines de l'IA applicables à la RIA, y compris l'introduction d'assistants virtuels.

DeepBrain AI a présenté son entreprise et a fait une démonstration de la technologie IA et de divers services qui l'utilisent. La délégation du ministère estonien de l'économie, de l'information et de la communication a manifesté un intérêt particulier pour la technologie de mise en oeuvre d'humains virtuels basée sur l'apprentissage profond. En outre, divers moyens de coopération ont été examinés, notamment la disponibilité de la langue estonienne, les solutions opérationnelles et l'amélioration des services.

Jang Se-young, PDG de DeepBrain AI, a déclaré : « Nous prévoyons d'organiser dès que possible des discussions de travail détaillées supplémentaires avec l'Estonie pour nous assurer que les humains virtuels peuvent être introduits avec succès ». « Cela créera un précédent pour le renforcement de la communication entre les organismes publics et les citoyens utilisant des humains virtuels », a-t-il ajouté.

Parallèlement, Deep Brain AI est reconnue pour ses capacités de solutions humaines d'IA de haut niveau en participant à des événements technologiques mondiaux majeurs tels que CES 2022-2023 et NAB 2022, et en remportant des prix à plusieurs reprises. Récemment, elle a étendu son influence mondiale en participant au MWC 2024, le plus grand salon mondial des communications mobiles qui se tient à Barcelone, en Espagne, et en menant des discussions commerciales avec des représentants officiels. (fin)

