Mission en Californie et en Arizona - Mission en Californie et en Arizona : une occasion de faire rayonner l'expertise et les ambitions du Québec

QUÉBEC, le 29 mars 2024 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a complété sa première mission sur la côte ouest des États-Unis, en Californie et en Arizona, du 26 au 29 mars. Cette visite dans l'Ouest américain a été l'occasion de consolider et d'approfondir les liens économiques et politiques avec les partenaires locaux, de faire rayonner l'expertise du Québec et d'ouvrir la porte à des collaborations pour les entreprises québécoises. Il s'agit également d'une première participation officielle du gouvernement du Québec à l'International State of the State en Arizona, signe de la croissance accélérée des relations avec cet État au fort potentiel.

Los Angeles, Californie

À Los Angeles, Martine Biron a pu s'entretenir avec le maire de West Hollywood, John M. Erickson, la présidente-directrice générale de LA Metro, Stéphanie Wiggins, et la mairesse de la ville de Los Angeles, Karen Bass. Dans le cadre de ces rencontres, les thèmes des droits LGBTQ+, de l'environnement, des transports et de la culture ont été plus particulièrement abordés.

La ministre a également eu l'occasion de prendre la parole devant une quarantaine de partenaires et de contacts d'affaires de la Délégation générale du Québec à Los Angeles afin de réitérer l'importance que le Québec accorde à sa relation avec la Californie, soit un territoire identifié comme un « marché à croissance accélérée ».

Phoenix, Arizona

À Phoenix, la ministre s'est entretenue, dans le cadre de son passage au International State of the State, avec la gouverneure de l'Arizona, Katie Hobbs, la mairesse de la ville de Phoenix, Kate Gallego, ainsi qu'avec des membres de l'Arizona State House of Representatives Committee on International Trade. Elle a aussi prononcé une allocution lors de cet événement permettant de souligner l'ambition de l'Arizona et du Québec d'accroître leur rôle sur la scène internationale. La ministre a profité de sa visite en Arizona pour procéder à la signature d'une déclaration conjointe avec la gouverneure Hobbs afin d'accroître la collaboration dans des domaines d'intérêts communs notamment en aéronautique et en mobilité durable.

La ministre a également pris la parole lors d'une séance plénière portant sur le commerce des États infranationaux. Ce fut l'occasion de mettre de l'avant l'action des États fédérés sur la scène internationale et de réitérer l'importance que le Québec accorde à sa relation avec l'Ouest américain.

«?Le Québec gagne à entretenir ses relations avec son principal partenaire économique, les États-Unis. Cette mission a permis de faire la promotion de nos intérêts économiques et de tisser des liens politiques et institutionnels. Les divers entretiens qui ont eu lieu durant cette mission donneront un nouvel élan à notre volonté de faciliter l'exportation des entreprises québécoises et de faire rayonner le Québec sur la scène internationale.?»

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Les objectifs de cette mission répondent aux orientations du Plan stratégique 2023-2027 du Ministère et de la Stratégie territoriale pour les États-Unis.

La Délégation générale du Québec à Los Angeles fait la promotion des intérêts du Québec dans les secteurs des affaires, de l'investissement, des institutions gouvernementales, de l'éducation, de la culture et des affaires publiques. Inaugurée en 1970, la Délégation générale exerce son mandat dans l'Ouest américain qui comprend 13 États. Premier État américain en importance pour la taille de sa population et son économie, la Californie représente la 5 e économie mondiale. Aussi, le Québec célèbre, cette année, le 10 e anniversaire de la liaison de son marché du carbone avec la Californie. Il s'agissait de la première mission à Los Angeles depuis le rehaussement du statut de la Délégation générale du Québec à Los Angeles , en octobre 2021.

