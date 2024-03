ICCPP ODM+ présente l'OPOD : retour sur une présence sensationnelle au Vapexpo2024 en France





PARIS, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- ICCPP ODM+ a fait un tabac au Vapexpo 2024 à Paris avec son produit révolutionnaire, l'OPOD. Cette solution exceptionnelle et durable de pod d'e-cigarette a attiré une attention considérable et a laissé une forte impression sur l'industrie du vapotage. Prenons un moment pour souligner les moments clés et les réalisations d'ICCPP ODM+ lors de cet événement prestigieux.

L'OPOD, avec son design épuré et compact, a immédiatement attiré l'attention des participants. Son aspect élégant, semblable à des AirPods, combiné à sa taille pratique, en a fait le favori des amateurs de vapotage. Avec un boîtier ultra-compact de 68 mm de haut, 38,6 mm de large et 21 mm d'épaisseur, la portabilité et la facilité d'utilisation de l'OPOD ont été très appréciées tout au long de l'événement.

L'une des principales caractéristiques de l'OPOD est sa capacité à offrir une personnalisation infinie avec des pods interchangeables. Les participants ont été enchantés par la vaste gamme de saveurs et d'options disponibles. Du tabac classique aux mélanges fruités exotiques, l'OPOD répond aux préférences gustatives de chacun. Grâce à sa résistance maillée améliorée, ses éléments chauffants maillés en forme de nid d'abeille plus uniformément répartis rendent l'e-liquide atomisé avec l'OPOD plus délicat, avec une libération de saveur plus riche et plus forte, tout en réduisant également le risque de cracher de l'e-liquide.

L'OPOD est également une solution de vape à batterie amovible et rechargeable qui répond aux exigences de la dernière loi européenne sur les batteries et aux réglementations en matière de durabilité. Les utilisateurs sont libres d'ouvrir et de fermer la « Super fenêtre » spéciale pour remplacer les batteries et les recharger librement sans avoir besoin d'utiliser d'outils, sans se soucier des problèmes environnementaux associés aux batteries jetables, et de la durée de vie restante pendant le vapotage. Cette caractéristique remarquable distingue l'OPOD des autres systèmes de pods disponibles sur le marché.

En outre, ICCPP ODM+ a présenté au Vapexpo2024 sa solution de système de pods ultraminces de pointe, BLADE X, équipée de la technologie de résistances en céramique GENE TREE sans poudre. Cette technologie innovante brevetée garantit non seulement la sécurité et la conformité du produit, grâce à un contrôle de température plus uniforme et à la réduction des rejets de substances chimiques nocives pendant le vapotage, mais offre également des performances exceptionnelles avec une durée de vie plus longue et une excellente homogénéité des arômes. Les participants ont été impressionnés par le niveau de savoir-faire et le souci du détail qui ont permis de mettre au point cette solution avancée. De plus, ICCPP ODM+ a mis en avant son expertise en matière de fourniture de solutions conformes à la DPT. Leur engagement à respecter les normes réglementaires et à offrir un système de pods personnalisables et des options de produits jetables a attiré l'attention des professionnels de l'industrie et des amateurs.

Vapexpo 2024 a été un énorme succès pour ICCPP ODM+ et sa solution OPOD. Les retours positifs et l'intérêt considérable suscité par l'exposition réaffirment l'engagement d'ICCPP ODM+ à offrir des expériences de vapotage exceptionnelles. À l'avenir, ICCPP ODM+ continuera à repousser les limites et à révolutionner l'industrie du vapotage grâce à son dévouement en faveur de la durabilité, de la personnalisation et des performances supérieures des produits de vapotage.

Pour en savoir plus sur les activités et les produits d'ICCPP ODM+, veuillez consulter le site web : www.iccpp.com, et contacter [email protected] .

AVERTISSEMENT : Ce produit contient de la nicotine. La nicotine est un produit chimique qui crée une dépendance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2374281/VAPEX24_ON_SITE.jpg

29 mars 2024 à 09:22

