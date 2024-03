La BERD fournira 30 millions d'euros de financement à long terme à Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m pour soutenir les régions touchées par les tremblements de terre de 2023





Le prêt servira à financer les dépenses d'investissement des centres commerciaux de la région et des projets visant à préserver les moyens de subsistance dans les villes touchées

ISTANBUL, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) accorde un prêt de premier rang de 30 millions d'euros à Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m A.? (Rönesans Real Estate Investment), filiale de Rönesans Holding, l'une des principales sociétés européennes de passation de marchés et d'investissement.

Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m (RGY) est la société de développement et d'investissement immobilier commercial de Rönesans Holding. Combinant les 30 ans d'expérience de Rönesans Holding dans le domaine de la construction et ses 22 ans d'expérience dans l'immobilier, RGY possède un portefeuille de 16 biens immobiliers d'une valeur brute de 2,6 milliards d'euros à compter de l'exercice 2023. Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m est le plus grand groupe d'investissement dans l'immobilier commercial de Türkiye avec ses propres projets gérés, totalisant environ 1 500 000 mètres carrés de surface brute de construction et environ 740 000 mètres carrés de surface brute de location.

Le prêt financera les dépenses d'investissement de soutien des centres commerciaux Kahramanmara? et ?anl?urfa Piazza et sera assorti d'une garantie de l'Union européenne.

Le projet soutiendra la préservation du capital humain et des moyens de subsistance dans la région. Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m proposera un programme de renforcement des compétences et des formations à la production artisanale destinés aux femmes. La formation à la vente devrait profiter aux locataires du centre commercial Kahramanmara? Piazza, qui sont confrontés à une pénurie de main-d'oeuvre à la suite de l'importante migration enregistrée dans la ville après le tremblement de terre.

Jürgen Rigterink, premier vice-président de la BERD et chef du groupe des services à la clientèle a déclaré : « J'ai été choqué et attristé de constater, lors de ma visite, l'impact dévastateur des tremblements de terre sur la région touchée, et je continue d'être inspiré par la résilience et la détermination de la population locale. »

« La reconstruction est un processus de longue haleine qui peut prendre de nombreuses années, mais elle commence en permettant au secteur privé de retrouver son plein potentiel. Je suis fier de dire que nous avons déjà mis à disposition plus de la moitié de notre réponse initiale d'investissement de 1,5 milliard d'euros, et nous continuerons à accompagner la Türkiye sur la voie du redressement en soutenant des projets qui préservent les moyens de subsistance de la région. »

I?pek Il?cak Kayaalp, président du conseil d'administration de Rönesans Holding, a déclaré : « Nous avons un partenariat solide et de longue date avec la BERD depuis 15 ans, et nous sommes heureux de collaborer avec elle dans le cadre de nos projets d'investissement dans l'infrastructure sociale en Türkiye et de projets potentiels en Asie centrale. Nous avons obtenu plus de 500 millions d'euros de financement auprès de la BERD pour nos projets d'investissement dans le secteur de la santé par le passé, et nous étendons maintenant notre collaboration au secteur de l'immobilier en Türkiye. Je suis convaincu que notre partenariat contribuera à soutenir les efforts de redressement en cours dans la région touchée par le tremblement de terre, dans le cadre de notre démarche visant à mettre en oeuvre des projets à fort impact pour atténuer les effets des tremblements de terre. »

Kahramanmara? Piazza est le seul centre commercial de la ville de Kahramanmara?. Bien qu'il soit situé directement au-dessus de la ligne de faille, il est resté intact et est devenu un point de convergence crucial pour toute la ville après les tremblements de terre du 6 février. Il a servi de centre d'aide pour les besoins urgents tels que la nourriture et les abris pour 1 000 personnes dans le cadre des efforts de secours déployés par Rönesans Holding, sous la direction d'Erman Il?cak, le président de Rönesans Holding.

Immédiatement après le tremblement de terre de 2023, Rönesans Holding et ses 2 000 bénévoles se sont empressés de répondre aux besoins urgents des victimes du séisme. Dans les deux mois qui ont suivi les tremblements de terre dévastateurs, Rönesans Holding a créé des espaces de vie provisoires conçus pour plus de 10 000 personnes, en accordant la priorité au bien-être des membres les plus vulnérables de la société, en particulier les femmes, les enfants et les jeunes. L'entreprise a continué à soutenir les efforts d'aide et de redressement, en lançant ces derniers mois des programmes supplémentaires pour soutenir l'éducation et la santé mentale des personnes touchées par les tremblements de terre.

Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m a également été un leader précoce dans la construction écologique et la mise en oeuvre d'initiatives d'économie d'énergie depuis 2017, visant à couvrir 40 % de sa consommation d'énergie par des sources renouvelables d'ici 2025 et à atteindre 100 % d'utilisation d'énergie renouvelable dans tous les projets d'ici 2028. À cette fin, Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m privilégie activement l'utilisation de l'énergie solaire dans les projets où les conditions climatiques le permettent. Avec un accent particulier sur l'utilisation de l'énergie solaire, il a atteint une étape pionnière en obtenant le plus haut niveau de certification BREEAM In-Use pour son portefeuille de 10 propriétés, ce qui constitue une réalisation révolutionnaire et une première en Türkiye et dans le monde.

À la fin de 2023, Rönesans Gayrimenkul Yat?r?m , qui a atteint un taux d'occupation de plus de 97 % dans ses centres commerciaux et accueille près de 100 millions de visiteurs par an, poursuit son processus d'examen de son offre publique, après avoir soumis ses demandes au Conseil des marchés de capitaux (SPK) et à la Borsa Istanbul.

À propos du groupe Rönesans

Rönesans Holding, la principale entité d'investissement du conglomérat dont le siège se trouve à Ankara, est la 38e plus grande entreprise internationale de sous-traitance au monde et la 9e plus grande en Europe. Opérant dans 30 pays d'Europe, d'Asie centrale et d'Afrique, notamment avec des filiales telles que Ballast

Nedam aux Pays-Bas et Heitkamp Industrial Solutions GmbH en Allemagne, Rönesans est le principal entrepreneur et investisseur depuis 30 ans dans les domaines de la construction, du développement immobilier, des soins de santé et de l'énergie. Plaçant la résilience et la croissance par l'innovation au coeur de l'entreprise, avec une priorité sur la durabilité et le développement social, Rönesans a développé des projets soutenant les étudiants grâce à des bourses, des plateformes et des initiatives académiques ; il est signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2015 et signataire des Principes d'autonomisation des Femmes de l'ONU depuis 2016.

Rönesans Holding, sous la direction de son président, Erman Il?cak, ainsi que ses partenaires GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies et IFC du groupe de la Banque mondiale (actionnaire minoritaire du groupe), a investi plus de 8 milliards d'euros dans des projets pionniers à l'échelle mondiale.

29 mars 2024 à 05:23

