Toshiba dévoile son nouveau four à micro-ondes Air Fry à l'occasion de la Conférence européenne du commerce 2024 en Grèce

ATHÈNES, Grèce, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Rachetée par le groupe Midea en 2016, Toshiba, marque légendaire dont les racines remontent à 1875, annonce fièrement sa participation à la Conférence européenne du commerce 2024 qui se tiendra en Grèce du 20 au 22 mars. Lors de ce prestigieux rassemblement, Toshiba dévoilera son nouveau four à micro-ondes Air Fry (MW3-AC26SF), qui fait partie de la série W3, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'innovation dans la technologie de la cuisine. En s'appuyant sur sa grande expertise et sa portée mondiale, Toshiba se positionne stratégiquement pour offrir aux consommateurs européens une expérience culinaire professionnelle et créative, en présentant ses dernières innovations, notamment le nouveau four à micro-ondes Air Fry de la série W3, qui reflète son engagement à repousser les limites de l'innovation et à améliorer la vie des consommateurs dans le monde entier grâce à la technologie.

Le nouveau four à micro-ondes Air Fry, produit phare de la série W3, incarne l'engagement de Toshiba en faveur de l'excellence et de l'innovation, promettant une expérience culinaire professionnelle grâce à sa multifonctionnalité (friteuse sans huile, convection, gril et micro-ondes). Prévu pour être commercialisé sur Amazon en juin, ce four allie un design épuré à des fonctionnalités avancées. Doté de la technologie OriginInvertertm, le four délivre une chaleur précise et régulière, garantissant des résultats de cuisson constants à chaque fois. La technologie ChefDefrostTM permet des temps de décongélation plus courts avec de meilleurs résultats, ce qui permet de gagner du temps et de préserver la qualité des aliments. La technologie avancée de friture sans huile permet une cuisson plus saine avec un minimum d'huile, tandis que les fonctions de convection et de gril offrent une grande polyvalence pour répondre aux différents besoins culinaires. Malgré sa taille compacte, sa capacité de 26 litres permet de préparer la plupart des plats, ce qui en fait un appareil idéal pour une utilisation quotidienne.

Avec ses capacités multifonctionnelles, son design contemporain et ses caractéristiques avancées, le nouveau four à micro-ondes Air Fry représente une avancée dans la technologie de la cuisine, offrant aux consommateurs européens une expérience culinaire plus polyvalente. En mettant en avant la polyvalence, la précision et l'efficacité de son nouveau four à micro-ondes Air Fry, Toshiba entend démontrer son engagement à fournir des produits haut de gamme alliant style, fonctionnalité et performance, établissant ainsi une nouvelle norme pour l'excellence culinaire à domicile en Europe.

