Midea dévoile ses appareils de nouvelle génération lors de sa Conférence européenne du commerce 2024 en Grèce





ATHÈNES, Grèce, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Midea, un leader mondial des appareils électroménagers intelligents, est fier d'annoncer sa participation à la Midea European Trade Conference 2024, qui se tiendra en Grèce du 20 au 22 mars. Lors de l'événement, Midea présentera ses dernières contributions aux marchés européens de la maison et de la cuisine en dévoilant deux produits innovants : le four Midea TastePro et le four encastrable Midea 2.0.

Le four Midea TastePro et le four encastrable Midea 2.0 sont des ajouts innovants à la technologie des cuisines modernes, visant à offrir aux utilisateurs commodité, efficacité et connectivité dans leurs installations de maison intelligente. Conçus pour s'intégrer aux écosystèmes IoT existants, ces appareils offrent un contrôle et une flexibilité améliorés pour gérer les tâches de cuisine sans avoir besoin d'une configuration étendue, permettant ainsi une intervention à distance à l'aide d'appareils compatibles au-delà des alentours de la maison. Lors de sa Conférence européenne du commerce en Grèce, Midea s'est positionné stratégiquement pour offrir aux consommateurs européens une expérience culinaire professionnelle et inspirante.

Four Midea TastePro

Intégration multifonctionnelle : Le four Midea TastePro permet aux utilisateurs de cuire, de rôtir, de griller, et plus encore, le tout dans un seul appareil. Cette capacité multifonctionnelle permet de passer facilement des fonctions de cuisson à la vapeur, à la cuisson au four et à la cuisson au four à micro-ondes, ce qui simplifie le processus de cuisson.

: Le four Midea TastePro permet aux utilisateurs de cuire, de rôtir, de griller, et plus encore, le tout dans un seul appareil. Cette capacité multifonctionnelle permet de passer facilement des fonctions de cuisson à la vapeur, à la cuisson au four et à la cuisson au four à micro-ondes, ce qui simplifie le processus de cuisson. Technologie brevetée de graphène : S'appuyant sur une technologie avancée de graphène, le four Midea TastePro assure une distribution efficace et uniforme de la chaleur, offrant ainsi une cuisson précise et des résultats constants.

S'appuyant sur une technologie avancée de graphène, le four Midea TastePro assure une distribution efficace et uniforme de la chaleur, offrant ainsi une cuisson précise et des résultats constants. Technologie de chauffage rapide XpressHeating : Le four Midea TastePro, doté de la technologie de chauffage rapide XpressHeating, réduit le temps de préchauffage et accélère la cuisson tout en préservant la qualité. Grâce à la technologie de liaison intelligente Matter, il s'intègre sans effort dans les écosystèmes de maisons intelligentes, offrant aux utilisateurs une grande flexibilité et améliorant leur expérience de cuisine.

Four intégré Midea 2.0

Grillades à très haute température : Obtenez des résultats supérieurs grâce à des températures de cuisson allant jusqu'à 280 degrés Celsius, contre 250 degrés Celsius pour les fours traditionnels.

: Obtenez des résultats supérieurs grâce à des températures de cuisson allant jusqu'à 280 degrés Celsius, contre 250 degrés Celsius pour les fours traditionnels. Capacité de 72 L avec 5 étagères : Avec une vaste surface de cuisson et plusieurs étagères, les utilisateurs peuvent préparer plusieurs plats simultanément, assurant une chaleur constante et uniforme pour tous les plats.

: Avec une vaste surface de cuisson et plusieurs étagères, les utilisateurs peuvent préparer plusieurs plats simultanément, assurant une chaleur constante et uniforme pour tous les plats. Vitesse de chauffage : La technologie avancée de préchauffage rapide permet au four d'atteindre plus de 250 degrés Celsius en seulement 7 minutes, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser 30 % du temps de préchauffage habituel. (Données provenant d'expériences en laboratoire interne)

: La technologie avancée de préchauffage rapide permet au four d'atteindre plus de 250 degrés Celsius en seulement 7 minutes, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser 30 % du temps de préchauffage habituel. (Données provenant d'expériences en laboratoire interne) Classe énergétique A+ : Une logique de programme optimisée et une nouvelle conception de l'intérieur maximisent l'utilisation de l'énergie en générant la chaleur appropriée et en empêchant les fuites de chaleur, ce qui améliore l'efficacité énergétique.

Les appareils Midea sont conçus pour aider les Européens à cuisiner chez eux. En offrant un contrôle, une flexibilité et des performances exceptionnels, ils transforment les routines traditionnelles en expériences culinaires confortables, efficaces et polyvalentes. Midea vise à montrer son leadership dans la fourniture d'appareils de cuisine de haute qualité qui répondent aux besoins et aux préférences en constante évolution des consommateurs européens, offrant de nouvelles possibilités de prouesses culinaires dans la région.

À propos de Midea et du groupe Midea

Midea est l'une des 10 marques de l'activité Smart Home du groupe Midea. Créé en 1968, le groupe Midea est classé 278e sur la liste Fortune Global 500 de 2023. Ses activités couvrent les appareils électroménagers intelligents, l'électromécanique, les technologies du bâtiment, la robotique et l'automatisation, et l'innovation numérique.

Pour toute demande de renseignements des médias, de démonstrations de produits ou d'interviews, veuillez contacter :

[Isaac Fan] [email protected]

[Jessie Wang] [email protected]

29 mars 2024 à 04:12

