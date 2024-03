SERES dévoile son plan pour introduire des véhicules à énergie nouvelle plus luxueux et intelligents dans le monde entier





Vise à exporter 50000 unités cette année, à passer à 200000 d'ici trois ans et à atteindre 500000 exportations d'ici 2030.

CHONGQING, Chine, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- SERES, leader chinois des véhicules à énergie nouvelle, a récemment annoncé sa stratégie mondiale d'expansion des ventes et des services visant à redéfinir le marché des véhicules de luxe à l'aide de technologies intelligentes.

Pour réaliser ce gobal, SERES met l'accent sur le marché mondial des SUV avec des produits de luxe, intelligents et de confort. En exploitant les connaissances locales et en tirant parti des avancées technologiques existantes du marché chinois, ainsi que de l'expansion sur les marchés de la conduite à gauche et à droite, SERES vise à offrir une expérience de conduite inégalée dans le monde entier.

SERES lancera bientôt de nouveaux modèles de SUV intelligents de luxe dans ses gammes SERES 5, SERES 7 et SERES 9 sur les marchés du monde entier, offrant des options électriques pures et une autonomie accrue. En 2024, un total de six modèles de ces trois gammes seront lancés sur le marché mondial, ciblant le besoin d'utilisation individuelle, familiale et commerciale. Dès le deuxième trimestre 2024, les consommateurs du Moyen-Orient, d'Asie centrale et d'Amérique du Sud peuvent commencer à acheter ces produits.

Afin de renforcer son réseau de vente et de services haut de gamme, SERES continuera d'accroître sa coopération avec ses partenaires mondiaux. Sur la base de collaborations actuelles diverses, flexibles et mutuellement bénéfiques, les plans futurs comprennent le développement de systèmes de service, de sociétés de vente locales et la construction d'usines à l'étranger.

SERES a déjà étendu avec succès sa présence dans plus de 20 pays à travers le monde et renforce activement sa présence sur le marché mondial grâce à une stratégie de croissance robuste dans les régions clés, y compris les marchés européens, moyen-orientaux et nord-africains, ainsi que latino-américains. Cette année, SERES prévoit de poursuivre son expansion en ouvrant 30 nouveaux marchés, ce qui lui permettra d'étendre sa présence mondiale à 60 grands marchés d'ici la fin de l'année.

Dans cette nouvelle ère d'électrification, SERES construit un nouvel avenir pour l'industrie automobile de luxe. Sa vision unique de définir les véhicules par des logiciels fait converger les mondes de la technologie intelligente et du luxe traditionnel pour révolutionner l'expérience de conduite pour les gens du monde entier.

29 mars 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :