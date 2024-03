Volvo Financial Services et JA Worldwide élargissent leur partenariat pour offrir une éducation financière à un plus grand nombre de jeunes





GREENSBORO, Caroline du Nord, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Volvo Financial Services (VFS) a annoncé aujourd'hui la poursuite de son partenariat avec JA (Junior Achievement) Worldwide jusqu'en 2025 pour apporter des compétences et des connaissances en matière d'éducation financière à encore plus de jeunes du monde entier. En outre, VFS et JA élargissent leur portée géographique en ajoutant des programmes en Roumanie et en Suède. Ces nouveaux programmes viennent s'ajouter aux efforts déjà déployés au Brésil, en France, en Inde, en Italie, au Pérou, en Afrique du Sud, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

« À l'heure où notre monde est en pleine mutation, la compréhension des principes financiers de base devient une pierre angulaire encore plus importante pour réussir à l'avenir », a déclaré Marcio Pedroso, président de VFS. « Enseigner ces compétences aux jeunes contribue également à garantir une société plus équitable et plus durable, c'est pourquoi nous sommes si fiers de poursuivre notre partenariat avec JA et d'élargir notre portée ensemble. »

VFS et JA ont établi leur partenariat en 2022. Des employés bénévoles de VFS et des éducateurs de JA travaillent ensemble pour apporter des compétences financières aux jeunes grâce au programme éprouvé de JA. Les jeunes participants auront également la possibilité de s'informer sur les carrières liées à la finance auprès des bénévoles de VFS. Au cours de la première année du partenariat, environ 140 employés bénévoles de VFS se sont associés aux éducateurs de JA pour atteindre plus de 14 000 jeunes dans le monde entier.

« L'un des principaux moyens pour les jeunes de développer leur efficacité personnelle est de suivre des modèles qui partagent leur propre parcours de santé financière », a déclaré Asheesh Advani, président-directeur général de JA Worldwide. « Le renouvellement et l'élargissement de notre partenariat avec VFS permettront à un nombre encore plus important de volontaires Volvo d'être des mentors financiers et des modèles pour les étudiants de JA. Sans des entreprises partenaires comme VFS qui permettent à leurs employés de travailler comme bénévoles, il ne serait pas possible de mettre en oeuvre cette composante essentielle de l'éducation financière. »

L'élargissement de son partenariat avec JA démontre l'engagement de VFS à avoir un impact positif sur la société et cadre parfaitement avec l'engagement du groupe Volvo envers les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Des compétences financières solides ont un impact positif sur plusieurs ODD, notamment en contribuant à l'autonomisation des femmes et des filles et en soutenant une éducation de qualité.

JA Worldwide propose un apprentissage pratique et immersif en matière d'entrepreneuriat, de préparation au travail et de santé financière. Avec plus de 17 millions d'expériences d'étudiants chaque année dans plus de 100 pays, JA Worldwide est l'une des rares organisations à avoir l'envergure, l'expérience et la passion nécessaires pour bâtir un avenir meilleur pour la prochaine génération d'innovateurs, entrepreneurs et dirigeants.

Volvo Financial Services est la branche financière captive du groupe Volvo, fournissant des services et des solutions financières qui répondent aux besoins de nos clients aujourd'hui et à l'avenir. Dédié à l'innovation, VFS soutient la société dans son adoption de solutions de transport et d'équipement durables. VFS a son siège social à Göteborg, en Suède, et dessert les clients et les concessionnaires du Groupe Volvo sur une cinquantaine de marchés. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.volvofinancialservices.com ou nous suivre sur LinkedIn .

Le groupe Volvo favorise la prospérité grâce à des solutions de transport et d'infrastructure, en proposant des camions, des bus, des équipements de construction, des solutions d'alimentation pour les applications marines et industrielles, des financements et des services qui augmentent le temps de fonctionnement et la productivité de nos clients. Fondé en 1927, le groupe Volvo s'est engagé à façonner le paysage futur des solutions de transport et d'infrastructure durables. Le groupe Volvo a son siège à Göteborg, en Suède, emploie plus de 100 000 personnes et sert des clients sur près de 190 marchés. En 2023, les ventes nettes se sont élevées à 553 milliards de couronnes suédoises (48 milliards d'euros). Les actions de Volvo sont cotées au Nasdaq Stockholm.

