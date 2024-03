LA GTAA PUBLIE SES RÉSULTATS ANNUELS POUR 2023





TORONTO, le 28 mars 2024 /CNW/ - L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (« GTAA ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour 2023. Le volume du trafic passagers a connu une hausse de 9,2 millions de personnes, ou 25,8 %, par rapport à 2022, allant de 35,6 à 44,8 millions de passagers en 2023 en raison de la forte demande de voyages et de la capacité des partenaires de l'industrie du voyage à offrir un niveau de services plus constants à la suite des défis liés à la reprise en 2022. En 2023, le volume du trafic passager a repris pour atteindre 88,9 % de son niveau de 2019. Au cours du mois de décembre 2023, il a atteint 93,7 % de son niveau de décembre 2019.

« En 2023, les activités de transport aérien ont été vigoureuses, comme en témoignent les quelque 45 millions de passagers à l'Aéroport international Pearson de Toronto. Les opérations réussies du quatrième trimestre ont mis en évidence la valeur des investissements opérationnels et en capital de Toronto Pearson dans son personnel, ses processus, sa technologie et son équipement, a déclaré Deborah Flint, présidente et chef de la direction de la GTAA. Notre plan stratégique sur 10 ans soutient un réinvestissent et une revitalisation nécessaire de l'infrastructure qui fera de Toronto Pearson un chef de file mondial en matière de performance aéroportuaire, de service à la clientèle et de durabilité ».

« À mesure que l'industrie s'améliore et se développe, nous nous concentrons, avec nos partenaires, sur l'amélioration du rendement opérationnel, de l'efficacité et de l'expérience client. Nous travaillons avec les dirigeants de la communauté et du gouvernement sur nos plans de développement, qui stimuleront davantage la création d'emplois et renforceront le grand pôle d'emploi environnant. Nous sommes également fiers de retrouver notre place dans le palmarès 2024 des meilleurs employeurs selon Forbes et d'avoir remporté le titre de meilleur aéroport de plus de 40 millions de passagers en Amérique du Nord en matière de qualité du service aéroportuaire. Enfin, grâce à notre stratégie en matière d'environnement et de ressources humaines, nos employés et nos passagers vivent de nouvelles expériences et obtiennent des résultats dont ils peuvent être fiers », a-t-elle ajouté.

Faits saillants sur les passagers et les finances

(en millions) 2023 2022

Variation1 2021 Volume du trafic voyageur







%

Vols intérieurs 16,5 14,3

2,2 15,3 6,8 Destination internationale 28,3 21,3

7,0 32,9 5,9 Total 44,8 35,6

9,2 25,8 12,7 (en millions de dollars)











Total des revenus 1 887,1 1 491,9

395,2 26,5 826,8 BAIIA2 960,3 758,8

201,5 26,6 318,4 Bénéfice net 265,0 72,3

192,7 266,8 (350,4) Flux de trésorerie disponibles2 468,7 235,4

233,3 99,1 (46,3)

1 La « variation en pourcentage », ou « % », est établie d'après les nombres réels exacts (et non d'après les nombres arrondis présentés dans le tableau). 2 Pour plus de détails, veuillez consulter la section Mesures financières non conformes aux PCGR à la fin du présent document.

Les revenus ont augmenté de 395,2 millions de dollars en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 1 887,1 millions de dollars, principalement en raison de la croissance importante du nombre de passagers et de vols à Toronto Pearson et de l'augmentation des tarifs et des frais le 1er janvier 2023.

Les bénéfices avant impôts, intérêts et amortissement (« BAIIA ») a connu une hausse considérable de 201,5 millions de dollars en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 960,3 millions de dollars, en raison de l'augmentation significative des revenus associée à une hausse de l'activité d'exploitation, partiellement compensée par l'augmentation des coûts d'exploitation (avant les pertes de valeurs des immeubles de placement, la dépréciation des immobilisations corporelles et l'amortissement).

Le bénéfice net a augmenté de 192,7 millions de dollars en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 265 millions de dollars, en raison d'une hausse significative des revenus liée à l'augmentation de l'activité opérationnelle et à la diminution des charges d'intérêts, partiellement compensées par une forte augmentation des coûts d'exploitation en 2023.

Le flux de trésorerie disponible a augmenté de 233,3 millions de dollars en 2023 par rapport à 2022 pour atteindre 468,7 millions de dollars, principalement en raison de l'augmentation des flux de trésorerie provenant des activités et des revenus d'intérêts et en raison des fonds reçus dans le cadre du Programme des infrastructures essentielles des aéroports (PIEA), partiellement compensés par l'augmentation des dépenses d'investissement. Les flux de trésorerie provenant des opérations sont utilisés pour financer l'augmentation des dépenses d'investissement afin d'améliorer les installations, de permettre la croissance avec une expérience client de qualité et de modérer l'endettement.

Au cours de l'année 2023, les investissements en capital de la GTAA ont notamment permis les réalisations suivantes :

la réparation et le remplacement de surfaces côté piste d'une superficie d'environ 340 000 mètres carrés, notamment les voies de circulation, les dalles d'aire de trafic et les voies de service;

l'augmentation de la résilience et de la capacité d'accueil des passagers des portes d'embarquement pour répondre aux activités et à la demande accrue de trafic, grâce à l'installation de cinq nouvelles passerelles télescopiques dans le hall d'entrepiste, ce qui porte à onze le nombre total de passerelles disponibles dans cette installation;

la mise en service de la nouvelle installation de transfert et des arrivées à l'aérogare 3, qui offre une expérience améliorée aux passagers effectuant des correspondances entre vols internationaux et nationaux et entre vols internationaux, en réduisant les temps de correspondance jusqu'à 30 minutes;

l'installation de 99 nouveaux kiosques libre-service à usage commun, entièrement conformes aux règles d'accessibilité de l'Office des transports du Canada , qui sont plus rapides et plus faciles à utiliser, et qui ont permis de réduire d'environ 50 % le nombre d'incidents;

, qui sont plus rapides et plus faciles à utiliser, et qui ont permis de réduire d'environ 50 % le nombre d'incidents; l'installation de 631 nouveaux postes de travail à usage commun pour les agents de traitement des passagers, ce qui a permis de réduire le nombre d'incidents d'environ 65 %;

dans le cadre de la modernisation de la frontière, 177 nouveaux kiosques ont remplacé ceux d'ancienne génération - ce qui a amélioré les temps de traitement d'environ 25 % et les taux d'appariement biométrique et de lecture des passeports d'environ 20 % - et 80 nouveaux écrans numériques ont été installés dans les salles des douanes pour afficher de l'information, comme les temps d'attente et la disponibilité en temps réel des dispositifs afin d'orienter les passagers.

En décembre 2023, la GTAA a conclu des ententes de partenariat avec plusieurs compagnies aériennes dans le cadre d'un nouveau programme de rabais visant à améliorer le rendement et l'expérience des passagers à Toronto Pearson. Ces compagnies aériennes, qui représentent environ 90 % des sièges à Toronto Pearson, sont admissibles à des rabais à compter de janvier 2024 sur les redevances aéronautiques pour les mesures qui contribuent à un départ à l'heure, à la livraison des bagages en moins de trente minutes, au remorquage des aéronefs hors des portes d'embarquement lorsqu'ils sont hors service et à l'utilisation efficace des comptoirs d'enregistrement, afin d'inciter financièrement les compagnies aériennes à répondre aux attentes élevées et constantes en matière d'expérience client.

Les résultats financiers de la GTAA au 31 décembre 2023 sont présentés plus en détail dans les états financiers consolidés et le rapport de gestion de la GTAA, chacun pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui sont disponibles à l'adresse www.torontopearson.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur diverses hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes. Ils reflètent les convictions actuelles de la direction de la GTAA et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Il existe un risque que les attentes, prévisions, conclusions et projections formulées dans les énoncés prospectifs ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses de la GTAA soient incorrectes et que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés. Des renseignements détaillés supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent dans les documents déposés par la GTAA en vertu de la réglementation sur les valeurs mobilières, notamment sa plus récente notice annuelle et son plus récent rapport de gestion, que l'on peut consulter sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Dans le présent communiqué, il est fait mention des mesures de la performance suivantes qui, selon la direction, sont utiles pour l'évaluation de la performance économique de la GTAA. Ces mesures, qui ne sont pas définies par l'International Accounting Standards Board, sont désignées comme des mesures non conformes aux PCGR, qui peuvent ne pas avoir de définition normalisée; ce sont des valeurs de référence courantes de l'industrie, et la GTAA les utilise pour évaluer ses résultats d'exploitation, notamment sa rentabilité d'exploitation, ses flux de trésorerie et son programme d'investissement.

BAIIA

Le BAIIA correspond au bénéfice d'exploitation avant les charges d'intérêts et coûts de financement, les pertes de valeurs des immeubles de placement et l'amortissement. Il s'agit d'une mesure couramment utilisée pour évaluer le rendement d'exploitation d'une société. Elle sert à évaluer le rendement de la GTAA sans avoir à tenir compte des décisions financières et comptables.

Flux de trésorerie disponibles

Les flux de trésorerie disponibles (FTD) correspondent aux flux de trésorerie provenant de l'exploitation, selon les tableaux consolidés des flux de trésorerie, et aux subventions reçues du PIEA, moins les dépenses d'investissement (immobilisations corporelles, immeubles de placement et autres) et les charges d'intérêts et coûts de financement payés, déduction faite du produit d'intérêts (à l'exclusion des éléments hors trésorerie). Les FTD servent à évaluer les fonds disponibles pour la réduction de la dette ou pour des investissements futurs à Toronto Pearson.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

La GTAA est l'exploitant de l'Aéroport International Pearson de Toronto.

