Keypoint Intelligence dévoile le premier rapport prévisionnel mondial sur la technologie DTF : Explorer l'avenir de la technologie Direct-to-Film





FAIRFIELD, New Jersey, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence, leader mondial des données et de l'intelligence économique pour l'industrie de l'imagerie numérique, a dévoilé son rapport « 2022-2027 Global DTF Forecast », une analyse complète consacrée au marché de l'impression directe sur film (Direct-to-Film - DTF). Cette prévision est conçue pour révéler la croissance projetée et la dynamique de l'industrie DTF, offrant une analyse et une compréhension intuitives.

Depuis sa création, l'industrie DTF a connu une croissance considérable. Cependant, elle n'est pas exempte de défis. Cette toute première prévision est un guide essentiel pour naviguer dans ce paysage dynamique. Il offre une analyse approfondie de l'état actuel du marché DTF et de ses perspectives de croissance, fournissant aux parties prenantes des informations stratégiques leur permettant d'exploiter les opportunités et d'éviter les risques potentiels. Grâce à une analyse experte des imprimantes DTF, des encres et des plateformes technologiques, le rapport fournit une vue d'ensemble du placement de matériel, de la base installée, du volume et de la valeur d'impression, ainsi que d'autres mesures clés, afin de fournir aux décideurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées.

Ces prévisions ne sont pas seulement une collection de données et d'avis d'experts ; c'est un guide indispensable pour créer et mettre en oeuvre des stratégies fondées sur des décisions impactantes en termes de revenus sur le marché en pleine évolution du DTF. « Dans un secteur aussi dynamique et rapide que celui de l'impression directe sur film, rester en tête nécessite non seulement de la perspicacité, mais aussi de la prévoyance, a commenté Johnny Shell , analyste principal pour le service de conseil en impression textile et habillement de Keypoint Intelligence. Le rapport Global DTF Forecast 2022-2027 offre une évaluation détaillée du marché de l'impression directe sur film. Il va au-delà de la simple analyse ; il cherche à doter nos clients et les parties prenantes de la vision nécessaire pour anticiper le changement, adopter l'innovation et prendre des décisions qui non seulement répondent au marché tel qu'il est aujourd'hui, mais aussi le façonnent pour l'avenir. »

Disponible à l'achat individuellement ou par le biais d'un abonnement aux services de conseil de Keypoint Intelligence, ce rapport promet d'offrir des perspectives inégalées sur l'avenir de l'industrie DTF. Le service de conseil en impression textile et habillement Le service de conseil en impression textile et habillement de Keypoint Intelligence offre des informations continues sur le marché et des points de vue opportuns.

Cliquez ici pour plus d'informations sur le rapport 2022-2027 Global DTF Forecast Report ou pour découvrir comment les services de conseil de Keypoint Intelligence peuvent renforcer vos décisions stratégiques, consultez notre site Web .

À propos de Keypoint Intelligence :

Depuis 60 ans, les clients de l'industrie de l'imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies afin d'assurer le succès de leurs produits et de leurs ventes. Keypoint Intelligence a été reconnu comme la ressource la plus fiable du secteur pour des informations, des analyses et des récompenses impartiales, grâce à des décennies d'expérience des analystes.

28 mars 2024 à 19:28

