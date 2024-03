Phoenix Tower International annonce un investissement de Grain Management et BlackRock pour poursuivre son expansion mondiale





BOCA RATON, Floride, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Phoenix Tower International (« PTI » ou la « Société »), un important fournisseur mondial d'infrastructures de communications sans fil, a annoncé aujourd'hui que Grain Management (« Grain »), par l'intermédiaire de ses fonds phares, et BlackRock, par l'intermédiaire d'un fonds géré par son activité Infrastructures Diversifiées (« BlackRock ») ont réalisé un investissement stratégique dans la Société. Cet investissement soutiendra la croissance future de PTI dans la fourniture d'infrastructures de tours essentielles à des marchés nouveaux et existants dans le monde entier. Grain et BlackRock rejoignent Blackstone en tant qu'investisseurs de PTI alors que l'entreprise cherche à poursuivre sa croissance et son développement.

Fondée en 2013 et basée en Floride, PTI est la plus grande plateforme mondiale de tours privées, qui exploite plus de 24 000 tours de télécommunications dans 23 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Amérique latine et des Caraïbes. PTI sert une clientèle diversifiée d'opérateurs de réseaux mobiles mondiaux, leur permettant d'améliorer leur capacité à garder leurs clients connectés.

« Nous accueillons Grain Management et BlackRock en tant qu'investisseurs dans Phoenix Tower International et nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti de leurs solides antécédents en matière d'investissement dans l'infrastructure numérique pour soutenir la poursuite de notre expansion », a déclaré Dagan Kasavana, fondateur et président-directeur général de Phoenix Tower International. Au cours de la dernière décennie, nous avons connu une croissance exponentielle en fournissant une infrastructure de tours sans fil aux communautés et aux pays qui ont besoin d'une meilleure connectivité, et nous avons hâte d'accroître notre impact avec le soutien de nos nouveaux partenaires et de nos partenaires existants. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Phoenix Tower International et d'apporter notre capital et notre expertise sectorielle pour aider l'entreprise à poursuivre sa croissance en tant que principal fournisseur d'infrastructure sans fil à l'échelle mondiale », a déclaré Ted Manvitz, directeur général de Grain.

David J. Grain, fondateur et PDG de Grain, a déclaré : « Notre partenariat avec PTI s'inscrit naturellement dans notre stratégie d'investissement et dans notre conviction que les communications à large bande ont le pouvoir de favoriser la transformation numérique et la croissance économique, et de libérer le potentiel humain. »

« Phoenix Tower International possède et exploite des infrastructures essentielles qui soutiennent un réseau croissant d'opérateurs de réseaux mobiles à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à fournir une connectivité sans fil aux clients du monde entier », a déclaré Mark Florian, responsable mondial des infrastructures diversifiées chez BlackRock. « Nous sommes ravis d'investir pour le compte de nos clients dans cette plateforme de premier plan et de nous associer à Dagan et à l'équipe de direction très expérimentée de PTI pour soutenir la poursuite de la croissance de l'entreprise. »

À propos de Phoenix Tower International

PTI, par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées et filiales, possède et exploite plus de 24 000 tours de télécommunications en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et dans les Caraïbes. PTI a été fondée en 2013 avec pour mission d'être un fournisseur de sites de premier plan pour les opérateurs sans fil du monde entier sur les marchés à forte croissance. PTI a son siège social à Boca Raton, en Floride. Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur le site Web www.phoenixintnl.com

À propos de Grain Management

Grain Management est convaincu que l'infrastructure numérique et à large bande est essentielle à la transformation technologique qui s'opère dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les facettes de la société. Notre équipe internationale de professionnels expérimentés et diversifiés partage une passion collective pour le pouvoir de la connectivité comme moyen de renforcer les communautés et de libérer le potentiel humain pour tous.

Fondée en 2007, Grain Management est une société d'investissement mondiale de premier plan. Nous sommes spécialisés dans les infrastructures numériques et sommes un fournisseur de solutions de confiance pour l'industrie du haut débit et des communications. Notre combinaison unique de connaissances sectorielles, d'expérience en tant qu'opérateurs et d'approche analytique disciplinée guide notre stratégie d'investissement différenciée dans les réseaux de fibre optique, les centres de données, le spectre sans fil, les tours de téléphonie mobile, ainsi que les services gérés et d'infrastructure. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.graingp.com .

À propos des marchés privés de BlackRock

La plateforme des marchés privés de BlackRock est au service des investisseurs à la recherche de performances supérieures dans les domaines de l'infrastructure, de la dette privée, du capital-investissement, de l'immobilier et des solutions multi-alternatives. Nous nous efforçons d'offrir à nos investisseurs des opportunités de la plus haute qualité en nous appuyant sur notre présence mondiale, nos capacités d'exécution supérieures, notre technologie exclusive et notre position de partenaire privilégié. Au 31 décembre 2023, BlackRock gère 327 milliards de dollars américains d'investissements et d'engagements alternatifs liquides et non liquides pour le compte de clients du monde entier.

Contacts

28 mars 2024 à 17:44

