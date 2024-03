La Financière Canoe propose des changements concernant le Fonds de revenu à prime Canoe





CALGARY, Alberta, 28 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP ("Financière Canoe") a annoncé aujourd'hui son intention d'apporter des changements à l'objectif de placement du Fonds de revenu à prime Canoe (le "Fonds").



Changements proposés

Les changements sont soumis à l'approbation des porteurs de titres. Si approuvé :

les objectifs de placement du Fonds seront de générer un revenu et une croissance du capital à long terme, en vendant principalement des options de vente, en investissant dans des titres de participation, et/ou en vendant des options d'achat sur ces actions,



le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs en vendant principalement des options de vente couvertes en espèce sur des actions nord-américaines, ainsi qu'en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions nord-américaines, en vendant des options d'achat couvertes, et en employant d'autres stratégies d'options, et



le Fonds sera renommé Fonds de rendement à prime Canoe.



Vote des porteurs des titres

Lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs des titres du Fonds qui devrait se tenir le 10 juin 2024, le gestionnaire demandera l'approbation des porteurs inscrits dans le Fonds au 24 avril 2024 pour modifier l'objectif de placement fondamental. Si approuvé, le changement d'objectif de placement prendra effet à la fermeture des bureaux le ou vers le 20 juin 2024, date à laquelle le nom du Fonds changera pour Fonds de rendement à prime Canoe.

La procédure de notification et d'accès, qui souligne les procédures d'accès à la circulaire d'information de la direction contenant tous les détails des propositions, sera posté le ou vers le 7 mai 2024, aux porteurs inscrits à la date d'enregistrement. La circulaire d'information sera également disponible après la date d'envoi sur www.sedarplus.ca. Tous les coûts et dépenses associés au changement d'objectifs seront assumés par la Financière Canoe.

À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement connaissant la croissance la plus rapide au Canada qui gère des actifs d'une valeur à 15 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placements primés. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. La Financière Canoe a une présence importante partout au Canada, comptant des bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

Informations complémentaires

Relations avec les investisseurs

Canoe Financial LP

1?877?434?2796

[email protected]

Les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel composé historique total, et tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, exception faite des frais d'acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout détenteur de parts et qui auraient réduit le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement futur.

28 mars 2024 à 16:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :