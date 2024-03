Taiga met à jour la date de publication de ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023





MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (" Taiga " ou la " Société ") (TSX : TAIG), un chef de file dans la fabrication de véhicules électriques hors route, a annoncé aujourd'hui qu'elle publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 le mardi 2 avril 2024 au lieu de la date initialement prévue du 28 mars 2024, alors que la Société travaille à la finalisation de ses états financiers annuels audités de 2023 et des documents connexes. Les résultats seront distribués par fil de presse et affichés sur ir.taigamotors.ca.

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez www.taigamotors.com

SOURCE Taiga Motors Corporation

28 mars 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :