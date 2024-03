Senvest Capital Inc annonce ses résultats pour l'année financière terminée le 31 décembre 2023

Groupe WSP Global Inc. (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Pierre Shoiry, vice-président du conseil d'administration de WSP, quittera ses fonctions d'administrateur lors de la prochaine assemblée des actionnaires de WSP qui aura...

PROBE GOLD INC. (« Probe » ou la « Société ») annonce avec grand plaisir la nomination de Shannon McCrae à son conseil d'administration, prenant effet immédiatement. Mme Shannon McCrae est une géologue professionnelle et une dirigeante chevronnée...