ACE Money Transfer et Bank AL Habib s'associent à nouveau pour donner aux Pakistanais expatriés les moyens d'agir et renforcer l'économie pakistanaise pendant le Ramadan

MANCHESTER, Angleterre, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer , l'un des principaux prestataires de services de transfert de fonds dont le siège se trouve à Manchester, au Royaume-Uni, et Bank AL Habib, l'une des principales banques commerciales du Pakistan, se sont associés une fois de plus pour inciter les Pakistanais expatriés à envoyer de l'argent dans leur pays par des voies légales, tout en leur offrant la possibilité de remporter des récompenses substantielles. Vingt-cinq lots Umrah seront offerts, permettant aux gagnants d'entreprendre le pèlerinage sacré pendant le mois saint. Le premier prix : deux heureux gagnants recevront chacun un prix en espèces d'une valeur de 1 000 000 de roupies.

L'importance des envois de fonds légaux

Les envois de fonds légaux contribuent de manière significative aux réserves de devises étrangères du Pakistan, favorisant ainsi la croissance et la stabilité économiques. En revanche, les canaux informels d'envoi de fonds peuvent être peu fiables et présenter des risques pour la sécurité. Les envois de fonds sont une ressource vitale pour l'économie pakistanaise, et en encourageant les transferts légaux grâce à de telles récompenses pendant le Ramadan, ACE Money Transfer et Bank AL Habib jouent un rôle clé en soutenant le développement national et en garantissant le bien-être de nombreuses familles.

Comment participer ?

Le processus est simple. La personne qui effectue le transfert doit envoyer de l'argent au Pakistan via l'application ou le site web d'ACE Money Transfer depuis le Royaume-Uni, l'Europe, le Canada ou l'Australie vers n'importe quel compte de Bank AL Habib ou choisir le retrait en espèces dans l'une des plus de 1 100 agences de Bank AL Habib au Pakistan et utiliser le code promo « UMRAH » lors de la création de la transaction. L'offre est valable pendant le mois de Ramadan 2024.

M. Rashid Ashraf, PDG de ACE Money Transfer, a déclaré : « Cet effort de collaboration transcende les simples transactions. Il reconnaît la signification profonde du Ramadan, une période propice à la réflexion spirituelle, à la générosité et au renforcement des liens familiaux. Chez ACE Money Transfer, nous sommes fiers de revitaliser notre partenariat de longue date avec Bank AL Habib et de proposer des opportunités aussi incroyables aux Pakistanais expatriés, tout en contribuant au bien-être économique du Pakistan. »

M. Aun Ali, responsable du groupe commercial de Bank AL Habib, a ajouté : « Nous sommes ravis d'annoncer le lancement de la campagne médiatique en collaboration avec ACE Money Transfer pendant le mois sacré du Ramadan. Cette campagne montre notre engagement à construire une relation significative avec nos clients et à les encourager à utiliser les canaux légaux pour envoyer de l'argent au Pakistan .

Ali Zafar, l'ambassadeur de la campagne, a fait part de ses réflexions : « Je suis honoré d'être associé à cette initiative. Pendant le Ramadan, l'esprit de générosité est à son comble et ces contributions doivent parvenir à leurs destinataires en toute sécurité. En utilisant des canaux légaux comme ACE Money Transfer et Bank AL Habib, les Pakistanais expatriés peuvent s'assurer que leur argent durement gagné fait une réelle différence dans leur pays tout en renforçant l'économie pakistanaise. »

