Politique de la vie nocturne montréalaise : un plan d'action nécessaire pour stimuler un potentiel économique inexploité

MONTRÉAL, le 28 mars 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui son mémoire intitulé L'économie nocturne : moteur d'une métropole créative d'envergure mondiale. Ce document est présenté à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation dans le cadre de la consultation publique sur la Politique de la vie nocturne montréalaise.

« Nous saluons la volonté de la Ville d'accélérer un mouvement entamé depuis plus de 10 ans pour doter Montréal d'une politique sur la vie nocturne capable de stimuler le développement économique. Si nous voulons conserver notre caractère distinctif et notre réputation en Amérique du Nord, il est temps d'agir au-delà d'un énoncé de politique. La Ville devra déposer rapidement un plan d'action clair afin d'aider les entreprises, les organisations et les partenaires à se préparer et à anticiper les ajustements réglementaires nécessaires », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le plan devra notamment insister sur la singularité de notre ville et ses aspects distinctifs pour bien exploiter le potentiel de notre vie nocturne. Il faudra stimuler toutes les synergies possibles entre les acteurs de la nuit et les secteurs de force de la métropole, tels que les industries créatives, la gastronomie ou encore les nouvelles technologies. C'est ainsi que nous créerons une offre unique, qui nous distingue en Amérique du Nord et renforce la marque de Montréal », a conclu Michel Leblanc.

Synthèse des recommandations

Recommandation 1 : Déposer d'ici la fin de l'année 2024 un plan d'action doté d'indicateurs de suivi précis et instaurer un mécanisme de reddition de comptes annuel spécifique à l'économie de la nuit.

Recommandation 2 : Prévoir une analyse complète du cadre réglementaire existant à l'échelle des arrondissements et viser une harmonisation afin d'augmenter sa simplicité et de stimuler le développement de l'économie de la nuit.

Recommandation 3 : S'assurer que la Politique de la vie nocturne vise un juste équilibre entre le développement économique et l'aspect socioculturel.

Recommandation 4 : Assurer un financement adéquat des grands événements, en collaboration avec les autres ordres de gouvernement, et les encourager à profiter des nouvelles possibilités qu'offrira la Politique.

Recommandation 5 : Stimuler les synergies entre les secteurs économiques de force de Montréal tels que les industries créatives et culturelles, la gastronomie et les nouvelles technologies afin de développer une offre nocturne unique et innovante.

Recommandation 6 : Accorder une importance particulière aux éléments distinctifs de la métropole, notamment son centre-ville animé, sa nordicité et des éléments de son patrimoine naturel et architectural.

Recommandation 7 : Déployer les zones de vitalité nocturne de manière prudente et en collaboration avec les acteurs de terrain en s'inspirant des meilleures pratiques à l'international, notamment sur les plans de la cohabitation et de la sécurité.

