Crown Bioscience annonce de nouvelles données d'oncologie préclinique et translationnelle dans le cadre de dix présentations d'affiches au congrès 2024 de l'AACR





Crown Bioscience, un organisme de recherche sous contrat (CRO) international et une société JSR Life Sciences, présentera d'importantes contributions à la recherche en oncologie préclinique et translationnelle lors du congrès 2024 de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR). Mettant en exergue ses dernières recherches, la société présentera dix affiches couvrant un large éventail de données issues du programme de R&D de la société.

Les données présentées couvriront tout un éventail de techniques innovantes pour la découverte et le développement de médicaments en oncologie et immuno-oncologie. Les affiches présentées au congrès de l'AACR incluent :

La caractérisation approfondie de modèles PDX (Patient-Derived Xenograft) de leucémie myéloïde aiguë avec des points chauds de mutations de gènes à des fins d'évaluation thérapeutique.

Le développement d'un pipeline intégré pour les tests de médicaments immuno-oncologiques , utilisant des organoïdes tumoraux provenant de patients avec un microenvironnement tumoral reconstitué et des cultures cellulaires ex vivo fraîches de patients, visant à améliorer l'évaluation thérapeutique et l'efficacité du développement de médicaments avec des systèmes translationnels provenant de patients.

L'utilisation de tests par échantillonnage à grande échelle de médicaments organoïdes associée à l'analyse de biomarqueurs, qui devrait fournir des informations sur les mécanismes d'action et accroître l'efficacité dans le pipeline de développement de médicaments.

, qui devrait fournir des informations sur les mécanismes d'action et accroître l'efficacité dans le pipeline de développement de médicaments. La recherche sur les inhibiteurs de KRAS et les modèles PDX de cancers ovariens résistants induits par l'inhibiteur de PARP élargit davantage la base de connaissances sur les schémas de pharmaco-résistance dans le cancer, tout en évaluant des approches thérapeutiques novatrices pour cibler les tumeurs mutées, dont la thérapie combinée.

SynAI, une plateforme basée sur l'IA adaptive pour le criblage de synergies médicamenteuses in silico, optimise l'exploration des interactions entre composés au premier stade de développement de médicaments anticancéreux.

, une plateforme basée sur l'IA adaptive pour le criblage de synergies médicamenteuses , optimise l'exploration des interactions entre composés au premier stade de développement de médicaments anticancéreux. L'imagerie par résonance magnétique et l'imagerie par bioluminescence pour évaluer la charge tumorale dans le glioblastome orthotopique, fusionnant la technologie numérique avec la recherche sur le cancer pour prévoir une nouvelle ère du développement de stratégies thérapeutiques.

Les résumés des dix présentations d'affiches sont consultables sur une page dédiée : Affiches de Crown Bioscience pour le congrès 2024 de l'AACR. Après le salon, elles seront toutes disponibles en téléchargement.

Les participants sont invités à visiter le stand n°1717 pour en savoir plus sur ces études et échanger avec des scientifiques de Crown Bioscience, afin d'obtenir des informations plus détaillées sur les plateformes et services proposés dans le but de faire avancer la recherche en oncologie.

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, une société JSR Life Sciences, est un organisme de recherche sous contrat (CRO) international qui s'associe à des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques pour faire progresser rapidement la découverte et le développement de médicaments anticancéreux. En tant que CRO préclinique exclusif proposant des services d'organoïdes tumoraux avec l'organisation Hubrecht Organoid Technology bien établie, nous offrons plus de 600 modèles d'organoïdes couvrant 22 indications cancéreuses. En outre, nous avons développé la plus vaste collection de PDX disponibles commercialement au monde. Les efforts que nous déployons pour aider nos clients à développer des thérapies novatrices visent à garantir que les patients bénéficient du bon traitement au bon moment. Fondée en 2006, Crown Bioscience dispose de 13 sites aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.crownbio.com

28 mars 2024 à 14:30

