Données de Cirium sur les tarifs aériens : en 2023, les tarifs de la classe économique ont augmenté en Amérique du Nord et en Europe, tandis que ceux des vols transatlantiques en classe affaires sur ont diminué

Cirium, la société leader des analyses aéronautiques, a étudié l'évolution des tarifs aériens en 2023 en utilisant Cirium FM Traffic. Les tarifs aériens en classe économique ont généralement augmenté depuis 2023 en Amérique du Nord et en Europe, mais moins que le taux de l'inflation aux États-Unis.

« Si les prix des billets d'avion ont augmenté en valeur nominale aux États-Unis et en Europe, les consommateurs constateront que ces hausses sont inférieures à d'autres biens et services », a déclaré Jeremy Bowen, PDG de Cirium. « Les équipes de Cirium continueront à surveiller l'impact de l'augmentation des capacités du marché sur les tarifs, malgré les défis liés à la disponibilité des avions, qu'il s'agisse d'appareils cloués au sol, de problèmes de moteurs ou des contraintes de la chaîne d'approvisionnement. »

Cirium a analysé les tarifs aériens sur le marché intérieur américain (soit 13 compagnies aériennes américaines), les tarifs intra-européens et le marché transatlantique. Les résultats représentent des moyennes non-directionnelles, exprimées en USD, hors taxes et redevances. Sauf indication contraire, les tarifs indiqués s'entendent en classe économique.

Tarifs aériens intérieurs américains

Aux États-Unis, le prix moyen d'un billet d'avion vendu par les 13 compagnies aériennes était de 179,25 USD en 2023, soit une augmentation de 9% par rapport à la moyenne de 2019 (164,63 USD). Cirium a également analysé l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, issu de données fournies par le Bureau of Labor Statistics, montrant que le taux d'inflation entre 2019 et 2023 a été de 19%. Cela signifie que les tarifs aériens ont augmenté moins que les autres biens et services : 10% de moins en termes réels.

À partir du mois d'août 2023, le prix des billets d'avion a diminué d'environ 4% par rapport aux mois équivalents de 2022. En décembre 2023, les tarifs étaient inférieurs de 9% à ceux de décembre 2022. Les données relatives aux tarifs aériens intérieurs aux États-Unis comprennent Alaska Airlines, Allegiant Air, American Airlines, Avelo Airlines, Breeze Airways, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines, JetBlue, Southwest Airlines, Spirit Airlines, Sun Country Airlines et United Airlines.

Tarifs aériens intra-européens

En Europe, les tarifs aériens affichent une hausse de 8% par rapport à 2022 et de 12% par rapport à 2019. En 2023, le tarif aérien moyen en Europe était de 104,58 USD (environ 96 EUR) contre 93,17 USD (environ 85,70 EUR), hors taxes et redevances dans chaque cas.

Tarifs aériens transatlantiques

Le tarif transatlantique moyen en classe économique en 2023 était de 435,17 USD, contre 410,75 USD en 2022 et 381,08 USD en 2019, soit une augmentation de 14% en 2023 par rapport à 2019. Toutefois, les données de Cirium montrent que les tarifs aériens transatlantiques en classe affaires sont inférieurs de 3% à ceux de 2019 ; en décembre 2023, ces mêmes tarifs en classe affaires étaient inférieurs de 7% à ce qu'ils étaient en décembre 2019. En 2023, le tarif moyen en classe affaires était de 1 845 USD.

Augmentation des capacités transatlantiques

Selon les données du calendrier Diio Mi de Cirium, en 2023 les compagnies aériennes ont augmenté leurs capacités par rapport à 2022 et elles sont sur le point de faire de même pour l'été 2024. Par rapport à 2022, les transporteurs transatlantiques ont augmenté leur offre de sièges de 18% en 2023. Et, pendant la période de pointe de juillet 2024, les transporteurs transatlantiques, notamment Air France, Delta Air Lines et Lufthansa, proposeront près de 375 000 sièges supplémentaires par rapport à juillet 2023, une démarche susceptible de réduire le prix du billet d'avion sur certaines lignes.

À propos de Cirium

Cirium est la source d'analyses aéronautiques la plus fiable au monde. Grâce à des données et à des analyses puissantes, ainsi qu'à ses décennies d'expérience dans le secteur, Cirium permet aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux agences de voyage, aux constructeurs aéronautiques et aux institutions financières, entre autres, de prendre des décisions intelligentes et éclairées pour optimiser leurs opérations, augmenter leurs revenus et améliorer l'expérience client.

Cirium fait partie du groupe RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et d'outils décisionnels basés sur l'information destinés aux professionnels et aux entreprises. Les actions de RELX PLC sont négociées aux bourses de Londres, d'Amsterdam et de New York sous les symboles suivants : Londres : REL ; Amsterdam : REN ; et New York : RELX.

Pour de plus amples informations, veuillez suivre les mises à jour de Cirium sur LinkedIn ou consulter le site www.cirium.com.

