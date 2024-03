Offensive formation en construction - Les personnes diplômées bénéficieront d'un accompagnement





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, a annoncé aujourd'hui que différentes mesures visant l'entrée sur les chantiers du plus grand nombre possible de personnes diplômées dans le cadre de l'Offensive formation en construction seront mises en place.

La Commission de la construction du Québec a élaboré un plan de promotion, qui est mis en oeuvre avec la collaboration des établissements du réseau de l'éducation. Elle s'assure également de la rencontre des cohortes par les représentants de l'industrie.



Elle s'emploie à communiquer avec les employeurs pour les informer sur les manières de faire pour approcher la future main-d'oeuvre.



Elle a veillé à la création de la page « jechoisislaconstruction », qui présente, pour les finissants, les principaux avantages de travailler dans l'industrie et l'information indiquant la marche à suivre pour obtenir un certificat de compétence apprenti.

L'annonce a été faite à l'École des métiers et occupations de l'industrie de la construction (EMOICQ), en présence de personnes suivant une formation et d'employeurs. Les efforts de rapprochement viendront répondre aux besoins en matière de main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction.

Les personnes qui obtiendront leur attestation d'études professionnelles seront accompagnées en ce qui concerne l'obtention d'un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec. La Commission veillera à assurer le jumelage des employeurs et des personnes pouvant exercer les métiers de charpentier-menuisier, d'opérateur de pelle et d'équipement lourd, de ferblantier ou de frigoriste. Les détails sur les moyens préconisés seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Notons que la délivrance des certificats de compétence liés aux nouvelles attestations d'études professionnelles est rendue possible grâce aux démarches effectuées par le ministère du Travail et la Commission de la construction du Québec.

« Je crois que la situation particulière dans l'industrie demandait des solutions exceptionnelles. Rapidement, nous avons lancé l'Offensive formation en construction pour que les premières cohortes soient formées. En parallèle, nous avons fait les démarches avec la Commission de la construction du Québec pour que le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence soit modifié pour la durée de cette offensive. Dès juin, des centaines de personnes auront une attestation d'études professionnelles leur permettant d'exercer un métier pour lequel il y a une forte demande dans l'industrie. Nous voulons nous assurer qu'elles prendront le chemin des chantiers et nous les accompagnerons pour l'obtention de leur certificat de compétence-apprenti. Nous les mettrons en contact avec des employeurs prêts à les embaucher. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Les besoins en matière de main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction sont importants. On va avoir besoin de main-d'oeuvre qualifiée pour les grands chantiers à venir, dont ceux relatifs à nos écoles. C'est essentiel que nos nouveaux diplômés aient toutes les ressources nécessaires pour entrer sur le marché du travail et venir prêter main-forte à l'industrie de la construction du Québec de demain. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« On a besoin de bras pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés et des logements et pour réaliser des projets ayant des retombées économiques. Avec l'Offensive formation en construction, notre gouvernement a investi dans la formation des travailleurs et travailleuses de la construction. Avec l'annonce d'aujourd'hui, on s'assure qu'ils vont pouvoir accéder aux chantiers rapidement et être bien intégrés. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Nous comptons mener des actions pour maximiser la présence de ces nouveaux diplômés sur les chantiers de construction. Tout d'abord, nous nous assurerons de les guider correctement dès leurs premiers jours dans l'industrie de la construction. Il importe aussi de souligner la présence de tous nos partenaires, patronaux et syndicaux, dans les centres de formation professionnelle. Ceux-ci contribuent à leur intégration. L'activité économique est forte, la demande de main-d'oeuvre est importante, et nous avons le devoir de tout faire pour assurer la rétention sur les chantiers de ces personnes formées, qui continueront à développer leurs compétences dans leur milieu de travail. »

Audrey Murray, présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec

L'Offensive formation en construction a été lancée le 30 octobre 2023 par le premier ministre du Québec, la ministre de l'Emploi, le ministre de l'Éducation et le ministre du Travail.

Dans le cadre de cette offensive, quatre formations d'une durée allant de 500 à 700 heures menant à l'obtention d'une attestation d'études professionnelles permettant l'exercice d'un des cinq métiers pour lesquels il y a une forte demande dans l'industrie ont été créées.

Les personnes suivant ces formations reçoivent une aide de 750 $ par semaine pendant leurs études.

Le projet de règlement modifiant le Règlement sur la délivrance des certificats de compétence, qui vise à accroître la compétence de la main-d'oeuvre, est lié au projet de loi no 51 sur la modernisation de l'industrie de la construction, déposé le 1er février 2024.

