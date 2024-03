Diffusion du 15e rapport issu du Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a aujourd'hui rendu public le 15e rapport sur les incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins de santé et de services sociaux au Québec. La période couverte par ce rapport s'étend du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.

Soulignons que le nombre total d'événements survenus doit être mis en relation avec le volume de soins. Rappelons qu'au Québec, en 2022-2023, on compte notamment plus de 490 233 chirurgies, plus de 3,6 millions de visites à l'urgence, environ 6,1 millions de consultations médicales en établissement, plus de 208 millions d'analyses en laboratoire et près de 13,8 millions de journées d'hébergement en établissement (jours-présence).

Le rapport présente les données issues du Registre national des incidents et accidents survenus lors de la prestation de soins de santé et de services sociaux (RNIASSSS). Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, il rapporte 461 905 événements indésirables déclarés. La majorité des événements déclarés n'ont entraîné aucune conséquence grave ou permanente, soit 99,74 %. De plus, 0,14 % des événements déclarés, soit 634, sont à l'origine de conséquences graves et permanentes, et 0,13 % ont été associés à un décès, soit 592.

La déclaration des incidents et des accidents contribue à la promotion de la culture de sécurité des soins et des services dans les établissements. Grâce à cette mesure, le MSSS assure que chaque événement indésirable, notamment ceux qui entraînent des conséquences sur les usagers et usagères, soit analysé par l'établissement et que des actions soient mises en place pour éviter qu'il ne se reproduise à nouveau. La tenue d'un tel registre et la publication du rapport annuel permettent d'assurer la surveillance et l'analyse des causes des incidents et accidents, de prévenir leur récurrence et d'appliquer des mesures, au besoin, comme prévu dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Faits saillants :

L'objectif du RNIASSSS est de documenter les incidents et accidents qui surviennent dans le cadre de la prestation de soins dans les établissements de santé et de services sociaux. Le fait de disposer de ces données favorise l'analyse des événements, permet d'identifier les actions à poser pour améliorer la qualité et la sécurité des soins et des services offerts dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Le Québec fait figure de pionnier en ce domaine en étant la première province à s'être dotée de dispositions législatives s'appliquant aux incidents et accidents survenus dans le cadre de la prestation de soins et de services et à exploiter un tel registre. La déclaration des incidents et des accidents et la publication annuelle d'un rapport national poursuivent également l'objectif de soutenir une culture de transparence auprès des usagers et usagères du réseau et de la population en général.

Lien connexe :

Vous pouvez consulter le rapport dans le répertoire des publications du ministère de la Santé et des Services sociaux.

