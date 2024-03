Nova Bus accueille Paul Le Houillier à titre de nouveau président





SAINT-EUSTACHE, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Nova Bus, membre du groupe Volvo et l'un des principaux fabricants d'autobus urbains en Amérique du Nord, est fier d'annoncer la nomination de Paul Le Houillier à titre de nouveau président en date du 1er juin 2024. Fort d'une vaste expérience en affaires et de leadership au sein du groupe Volvo, M. Le Houillier apportera de solides connaissances et contribuera au développement de la vision stratégique de Nova Bus.

Paul Le Houillier a occupé plusieurs postes de leadership et de haute direction au cours des 20 dernières années, notamment ceux de directeur général des risques au niveau mondial de Volvo Financial Services (« VFS »), de vice-président principal de VFS région Asie-Pacifique et de vice-président principal et directeur général de VFS Chine, VFS France et Renault Trucks Financial Services. Il est présentement vice-président principal de VFS région Centre-Est et Est, Turquie et Corée du Sud. Né à Québec, il est titulaire d'un baccalauréat de l'Université de Montréal (HEC) et d'un diplôme en comptabilité.

M. Le Houillier sera responsable de mettre en oeuvre l'orientation stratégique de Nova Bus avec pour mission de consolider la position de l'entreprise en tant qu'acteur clé dans le secteur manufacturier d'autobus urbains et en tant que chef de file en solutions de transport durable.

« Nous sommes ravis d'accueillir Paul Le Houillier chez Nova Bus à titre de nouveau président », a déclaré Anna Westerberg, présidente du conseil d'administration de Nova Bus. « Grâce à ses compétences avérées en leadership et à sa vaste expérience en affaires, Paul Le Houillier est bien placé pour propulser Nova Bus vers sa prochaine phase de croissance et de succès. »

Paul Le Houillier a exprimé son enthousiasme à l'idée de se joindre à Nova Bus et a partagé son engouement quant aux opportunités à venir. « Je suis honoré d'avoir été nommé à titre de président de Nova Bus », a-t-il déclaré. « J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec la talentueuse équipe de Nova Bus pour stimuler l'innovation, offrir de la valeur à nos clients et atteindre nos objectifs stratégiques. »

Paul Le Houillier succède à Ralph Acs, qui prend sa retraite du groupe Volvo le 1er avril 2024. M. Acs restera membre du conseil d'administration de Nova Bus. Nova Bus exprime sa gratitude envers M. Acs pour avoir dirigé Nova Bus au cours de la dernière année et pour sa contribution au groupe Volvo au cours de ses mandats à la tête de Prevost et de Nova Bus. Krzysztof Trembecki, vice-président finances et contrôleur financier de Nova Bus, occupera le poste de président par intérim jusqu'au 31 mai 2024.

