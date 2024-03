3DMakerpro lance officiellement les scanners 3D de la série Moose, redéfinissant la facilité et la précision de la numérisation 3D pour les novices et les professionnels





Les nouveaux scanners 3D portables grand public rationalisent davantage le processus de numérisation 3D grâce à des fonctionnalités alimentées par l'IA et à un matériel robuste

SHENZHEN, Chine, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- 3DMakerpro, pionnier de la technologie de numérisation 3D pour le grand public, annonce le lancement de la série Moose, des scanners 3D pour débutants dotés de la technologie de suivi visuel alimentée par l'intelligence artificielle. La série Moose est la dernière gamme de scanners 3D grand public de 3DMakerpro, conçue pour transformer des objets réels de taille moyenne en modèles 3D avec une efficacité et une précision remarquables. Grâce à un ensemble de fonctions d'IA et en collaboration avec Oqton, les développeurs de Geomagic Wrap, 3DMakerpro aspire à rendre la numérisation 3D plus facile et plus accessible aux débutants et aux utilisateurs avancés dans le domaine de la création.

« La série Moose porte la numérisation 3D grand public à un niveau de précision inégalé et permet à un plus grand nombre d'utilisateurs de bénéficier de la commodité de la numérisation 3D », a déclaré Tianshi Yuwen, directeur marketing mondial de 3DMakerpro. « Notre dévouement à l'innovation nous permet de démocratiser la numérisation 3D de haute précision et de repousser les limites pour faire de toutes les visions créatives une réalité. »

Reproduction de modèles 3D réalistes

Les scanners 3D de la série Moose ont été conçus pour offrir une précision et une exactitude inégalées, en traitant sans effort des objets dont les dimensions varient de 15 à 1 500 mm. Équipée d'un système de capture des couleurs 24 bits, d'un système d'imagerie bleu de précision et d'une plateforme intelligente, la série Moose garantit une restauration des couleurs à 100 % tout en améliorant la vivacité, le contraste et les détails complexes du modèle. Pesant seulement 280 g, le Moose n'est pas du tout un fardeau pour les utilisateurs. Grâce à des caméras à portée améliorée, le Moose peut créer des modèles 3D exacts avec une précision impressionnante de 0,03 mm et une résolution de 0,07 mm, ce qui lui permet de s'adapter à diverses applications en générant des modèles qui imitent de près la réalité. Le Moose Lite, qui est l'option la plus économique de la gamme, présente des textures mono avec une précision de 0,05 mm et une résolution de 0,1 mm, et ne pèse que 250 g. En outre, le Moose offre une profondeur de champ allant de 50 à 500 mm et peut capturer un espace vertical plus large, ce qui simplifie la numérisation de cavités profondes et d'objets complexes présentant d'importantes variations de surface.

LLa série Moose se targue d'une amélioration de 40 % de la précision et de 20 % de la résolution par rapport à ses prédécesseurs. Les utilisateurs bénéficient de la capacité de la série Moose à capturer des détails fins et des couleurs vives, ce qui facilite la reproduction précise d'objets du monde réel et améliore la qualité des projets. De plus, la technologie de lumière structurée encodée en une seule image permet la génération instantanée d'un nuage de points à chaque image, ce qui permet aux utilisateurs de convertir efficacement les modules de numérisation en modèles 3D détaillés avec facilité et confiance.

Des performances professionnelles en toute simplicité

Les scanners Moose offrent une alternative conviviale aux équipements de numérisation traditionnels, connus pour leur complexité et leur caractère encombrant. Équipés d'une technologie de suivi visuel alimentée par l'IA et de modules anti-vibrations avancés, ces scanners s'adaptent aux objets aux structures complexes et aux surfaces diverses, y compris les surfaces denses et aux couleurs profondes. Cette adaptabilité permet aux scanners Moose de fournir en permanence des résultats fiables avec une intervention minimale de l'utilisateur, éliminant ainsi les problèmes d'interruption pendant le processus de numérisation. La technologie avancée de suivi visuel alimentée par l'IA du système de numérisation garantit un processus de numérisation fluide et efficace sans laisser de marques sur l'objet, tout en assurant la protection de l'objet numérisé contre les dommages. Grâce à la détection améliorée des caractéristiques des surfaces, les utilisateurs peuvent compter sur des numérisations précises et exactes, et obtenir une représentation détaillée des objets numérisés. Les utilisateurs de tous niveaux peuvent ainsi explorer de nouveaux domaines de la conception et de l'impression 3D, ce qui leur permet de gagner du temps et de catalyser leur créativité en les encourageant à explorer des possibilités illimitées et à atteindre leurs objectifs sans contraintes.

Expérience supérieure de remodelage en 3D

Le logiciel JMStudio offre une expérience de numérisation complète, permettant aux utilisateurs de suivre de près l'ensemble du processus de numérisation. La fonction d'alignement automatique de JMStudio garantit un assemblage sans faille dans la plupart des scénarios, ce qui améliore considérablement l'expérience de l'utilisateur. De plus, le logiciel JMStudio visualise le processus de numérisation pour les utilisateurs et offre des mises à niveau OTA gratuites à vie pour améliorer continuellement l'expérience utilisateur.

3DMakerpro collabore étroitement avec Oqton, un fournisseur renommé de solutions logicielles de fabrication, pour développer Geomagic Wrap for 3DMakerpro. Ce logiciel offre une gamme de fonctions et d'outils de qualité industrielle, y compris le nettoyage des nuages de points, la reconstruction de modèles 3D complexes et organiques, des outils de surfaçage et des fonctions automatisables. Désormais, ces fonctions et outils avancés sont accessibles aux utilisateurs ordinaires qui aspirent à exceller dans leurs projets créatifs. En collaboration avec Geomagic Wrap pour 3DMakerpro, la série Moose permet aux utilisateurs d'optimiser davantage leurs modèles 3D et de répondre à des exigences de conception sophistiquées. Ces outils sont particulièrement adaptés aux utilisateurs avancés qui souhaitent obtenir des résultats supérieurs dans leurs projets de modélisation 3D.

Prix et disponibilité :

Les scanners 3D Moose et Moose Lite, dont les prix sont respectivement de 699 et 399 dollars, sont désormais disponibles sur le site Web de 3DMakerpro.

À propos de 3DMakerpro

3DMakerpro, une marque étrangère distinguée de Shenzhen Jimuyida Technology Co., Ltd, a été fondée en 2015 en tant que fournisseur de premier plan de solutions 3D. Nous nous spécialisons dans l'offre de dispositifs de numérisation 3D de pointe. Notre mission est de fournir des scanners de qualité professionnelle et conviviaux, permettant aux individus de créer leur monde 3D immersif. Avec une équipe dédiée de plus de 100 experts en R&D, nous avons développé de manière indépendante des algorithmes logiciels de pointe, notamment le système de projection multispectrale, le suivi visuel, l'algorithme d'enregistrement sans marquage et le traitement automatique des modèles. 3DMakerpro s'engage à être un pionnier de l'innovation dans le domaine de la technologie 3D.

Site web : https://store.3dmakerpro.com/

Facebook : https://www.facebook.com/3DMakerProCares

Instagram : https://www.instagram.com/official3dmakerpro

Twitter : https://twitter.com/3DMakerPro

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2370764/image.jpg

28 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :