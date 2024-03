Le premier ministre de la France, Gabriel Attal, effectuera une visite au Canada





OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le premier ministre de la France, Gabriel Attal, effectuera une visite au Canada du 10 au 12 avril 2024.

Le Canada et la France entretiennent une relation solide, fondée sur une coopération étroite ainsi que sur une histoire, une culture et des valeurs communes.

La visite du premier ministre Attal au Canada sera une occasion de faire avancer nos travaux sur des priorités communes, notamment la lutte contre les changements climatiques, la conservation et la mise en place d'une économie carboneutre, l'accroissement du commerce, la réaffirmation de notre engagement inébranlable à promouvoir la langue française et les cultures francophones, ainsi que la protection de la démocratie et des droits de la personne dans le monde entier, y compris en soutenant l'Ukraine contre la guerre d'agression brutale de la Russie.

Lors de son passage à Ottawa les 10 et 11 avril, le premier ministre Attal rencontrera le premier ministre Trudeau en vue de renforcer la coopération bilatérale, en mettant l'accent sur la lutte contre les changements climatiques. Le premier ministre Attal rencontrera également la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon.

Suivant son séjour à Ottawa, le premier ministre Attal se rendra à Québec et à Montréal les 11 et 12 avril.

Citation

« L'amitié entre le Canada et la France repose sur ce que les deux pays ont en commun : une langue, une histoire et des valeurs. Je suis impatient d'accueillir le premier ministre Attal au Canada et de travailler avec lui à l'avancement de nos priorités communes, notamment la lutte contre les changements climatiques, le commerce et la protection de la démocratie. Ensemble, nous pouvons améliorer la vie des gens des deux côtés de l'Atlantique. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Il s'agit de la première visite officielle du premier ministre Attal au Canada et de son premier voyage officiel en dehors de l'Union européenne depuis qu'il est devenu premier ministre.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, nation fondatrice de l'Union européenne et partenaire essentiel au sein de la Francophonie, la France est un allié clé du Canada sur la scène internationale.

sécurité des Nations Unies, de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, du G7 et du G20, nation fondatrice de l'Union européenne et partenaire essentiel au sein de la Francophonie, la est un allié clé du Canada sur la scène internationale. En 2023, la France était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars.

était le troisième marché d'exportation de marchandises du Canada dans l'Union européenne et son douzième partenaire commercial à l'échelle mondiale, le commerce bilatéral de marchandises s'élevant à 12,9 milliards de dollars. En 2023, les exportations canadiennes vers la France ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la France ont totalisé 8,6 milliards de dollars.

ont atteint 4,3 milliards de dollars, tandis que les importations en provenance de la ont totalisé 8,6 milliards de dollars. En France , le Canada est représenté par une ambassade à Paris et des consulats à Lyon , à Nice et à Toulouse . La France , quant à elle, est représentée au Canada par son ambassade à Ottawa et ses consulats à Vancouver , à Toronto , à Montréal, à Québec et à Moncton .

