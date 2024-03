CF Carrefour Laval célèbre 50 ans d'excellence en commerce de détail au Québec





Cette année, Cadillac Fairview fête le 50e anniversaire de CF Carrefour Laval, la destination de magasinage la plus productive du Québec.

LAVAL, QC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Cette année, Cadillac Fairview (CF) célèbre avec fierté le 50e anniversaire de CF Carrefour Laval, pierre angulaire de la communauté lavalloise et le plus grand centre commercial fermé du Grand Montréal.

Ouvert depuis le 28 mars 1974, CF Carrefour Laval a résisté à l'épreuve du temps et est devenu un symbole de commerce, de communauté et de culture. Le parcours a commencé par une vision de La Corporation Cadillac Fairview limitée à construire des centres commerciaux dans les quatre quadrants de Montréal. CF Carrefour Laval, construit dans le nord, a su reconnaître le potentiel de croissance de l'économie du Québec et de la ville de Laval.

« Aujourd'hui, nous célébrons non seulement 50 ans d'excellence en commerce de détail, mais aussi la communauté dynamique que CF Carrefour Laval sert depuis des décennies », a déclaré Sebastien Perron, directeur général, CF Carrefour Laval. « D'un démarrage modeste jusqu'à devenir le centre commercial le plus productif du Québec, nous sommes extrêmement fiers du parcours de cet établissement et du rôle qu'il a joué dans la vie de nos clients au fil des ans. »

Tout au long de son histoire, CF Carrefour Laval s'est trouvé à l'avant-garde de l'innovation, et a hébergé les premières ouvertures de nombreux magasins au Québec. Depuis sa création avec d'importants locataires, dont Eaton's et Simpson, jusqu'à l'ajout de magasins phare comme Simons et L'entrepôt Rona, cet espace qui autrefois ne représentait que 877 000 pieds carrés et ne comptait que 150 magasins est devenu une destination dynamique. Aujourd'hui, le Centre offre un espace de plus de 1,2 million de pieds carrés, et offre une large gamme de 266 magasins, restaurants et services diversifiés et de première qualité, dont Apple, Uniqlo, Nike et Alo Yoga.

« Lorsque CF Carrefour Laval a ouvert ses portes en 1974, Cadillac Fairview n'a ménagé aucun effort pour réunir les meilleurs détaillants dans une atmosphère confortable avec l'objectif de transformer l'expérience de magasinage », raconte Sal Iacono, président et chef de la direction de Cadillac Fairview. « À l'heure où le Centre continue de s'agrandir et de prospérer, nous sommes toujours déterminés à offrir des expériences exceptionnelles, à renforcer des communautés dynamiques et à avoir une incidence durable pour les générations à venir. »

L'engagement indéfectible du Centre à offrir une atmosphère confortable, stimulante et relaxante a également été au coeur de son succès. Avec ses vastes cours, ses nombreuses installations aquatiques, ses couloirs avec aménagement paysager et ses devantures inspirées d'immeubles du Vieux-Montréal, CF Carrefour Laval continue d'offrir aux clients une expérience de magasinage positive.

Venez fêter avec nous le cinquantenaire de CF Carrefour Laval : Événements marquants et promotions

Le 50e anniversaire de CF Carrefour Laval témoigne du dévouement et de la force de la vision de tous ceux qui ont participé à sa création et à son évolution. Pour célébrer cet anniversaire marquant et en l'honneur de son équipe des propriétés, CF Carrefour Laval fait un don de 200 $ au nom de chaque employé au Centre de bénévolat et Moisson Laval , pour un total de 15 000 $. Le Centre organise également une gamme d'événements et de promotions, et les clients sont invités à se joindre aux festivités et à faire l'expérience directe de l'héritage d'excellence que CF Carrefour Laval a bâti au cours des 50 dernières années.

Pour en savoir plus sur la riche histoire de CF Carrefour Laval et ses contributions à la communauté, consultez le site https://shops.cadillacfairview.com/fr-CA/property/cf-carrefour-laval .

À propos de Cadillac Fairview

Cadillac Fairview (CF) est l'une des sociétés les plus importantes investissant dans l'immobilier, en plus de détenir, d'exploiter et de développer des immeubles commerciaux, de bureaux, résidentiels, industriels et à vocation mixte de premier ordre en Amérique du Nord.

Propriété exclusive du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de 30 milliards de dollars, CF gère plus de 36 millions de pieds carrés d'espace locatif dans 69 propriétés emblématiques au Canada, y compris le Centre Toronto-Dominion, CF Toronto Eaton Centre, la Tour Deloitte, CF Carrefour Laval, CF Chinook Centre et CF Pacific Centre.

Animée par sa raison d'être de transformer les communautés pour un vibrant avenir, CF s'efforce continuellement d'avoir une incidence positive dans les communautés où elle exerce ses activités en faisant la promotion des liens sociaux, de la croissance et d'un avenir durable. Pour en savoir plus, consultez le site cadillacfairview.com/fr-CA/.

