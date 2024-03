La nouvelle représentation d'EDC au Vietnam accroît les débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes





Les exportateurs et investisseurs auront accès à des produits financiers, des renseignements sur les marchés et des contacts

OTTAWA, ON, le 28 mars 2024 /CNW/ - Pays en effervescence, le Vietnam est rapidement en voie de devenir le nouveau centre des affaires asiatique grâce à sa croissance macro-économique accélérée et à ses débouchés. Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du Canada, a annoncé aujourd'hui, lors de la mission commerciale de l'Équipe Canada en Malaisie et au Vietnam, qu'elle ouvrira une nouvelle représentation à Hô Chi Minh-Ville à l'automne pour offrir aux exportateurs et investisseurs canadiens ce dont ils ont besoin pour percer ce marché en forte croissance. Avec un capital considérable à déployer dans la région, ses renseignements sur les marchés sur le terrain, ses relations avec des alliés stratégiques et la disponibilité de ses produits d'assurance, EDC peut favoriser la croissance et la protection des entreprises canadiennes qui souhaitent étendre leurs activités sur ce marché dynamique.

« Le cas du Vietnam est unique. Il s'agit d'une belle occasion pour les entreprises et les investisseurs canadiens de percer sur un marché à fort potentiel, et EDC est là pour les aider », a déclaré Mairead Lavery, présidente et chef de la direction d'EDC. « Le pays offre aux exportateurs d'ici un avantage géographique leur permettant d'accéder facilement à d'autres marchés de l'Indo-Pacifique et de faire des affaires à coûts concurrentiels. Ajoutez à cela une classe moyenne en croissance et l'une des économies qui progressent le plus rapidement, et vous aurez un marché très prometteur pour les exportateurs et investisseurs. »

Souvent négligé, le Vietnam est particulièrement intéressant pour l'exportation et l'expansion du centre des affaires d'une entreprise par son emplacement en plein coeur de l'Indo-Pacifique. Selon la société New World Wealth, le pays est en bonne posture pour connaître l'essor le plus fulgurant au monde dans la prochaine décennie. De plus, le gouvernement vietnamien s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Cet engagement ouvre un monde de possibilités aux investisseurs et aux entreprises de différents secteurs névralgiques du Canada, comme les technologies propres et l'énergie renouvelable, l'agriculture, la technologie de pointe et les infrastructures, pour n'en nommer que quelques-uns.

Grâce à la nouvelle représentation d'EDC, l'équipe pourra travailler sur le terrain avec des experts commerciaux fédéraux, provinciaux et non gouvernementaux, entre autres avec les membres du Service des délégués commerciaux du Canada, de la Chambre de commerce du Canada au Vietnam et du Conseil d'affaires Canada-ANASE, afin d'aider les entreprises à profiter des débouchés à toutes les étapes de l'exportation.

« Je suis heureuse d'être au Vietnam cette semaine dans le cadre de la mission commerciale de l'Équipe Canada, et de nouer des partenariats entre les entreprises canadiennes et vietnamiennes », a affirmé Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique. « La croissance économique rapide du Vietnam dans la région de l'Indo-Pacifique fait du pays un centre prometteur pour les entreprises canadiennes. Principal partenaire commercial du Canada au sein de l'ANASE et membre clé de l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), le Vietnam présente des perspectives favorables à nos exportateurs et à nos investisseurs. Le nouveau bureau de représentation d'EDC à Hô Chi Minh-Ville sera une ressource précieuse pour nos entreprises qui cherchent à croître dans la région de l'Indo-Pacifique. »

Par son approche axée sur les solutions où toutes les portes sont bonnes, EDC s'engage à soutenir la diversification des entreprises canadiennes sur ce marché. La Société peut leur donner accès à des fonds de roulement, à une série complète de produits d'assurance crédit, à son expertise et ses connaissances, et à des entreprises nécessitant des produits et services canadiens. CNC Industries, un client d'EDC, a vu le Vietnam comme un marché prometteur il y a dix ans et ne l'a pas regretté.

« CNC a travaillé avec EDC pendant plusieurs années, et grâce à son assurance crédit, l'entreprise a pu exporter avec succès vers des marchés mondiaux, dont le Vietnam », a souligné Perry Gill, président et chef de la direction de CNC Industries. « Nous nous sommes tournés vers le Vietnam il y a plus de dix ans et aujourd'hui, c'est le pilier de nos activités. Nous avons découvert que ce marché a beaucoup à offrir : il est facile et sécuritaire d'y faire des affaires, la main-d'oeuvre hautement qualifiée est au rendez-vous, l'anglais est de plus en plus courant et la technologie n'est pas un frein aux affaires. Sa proximité avec les autres pays de l'Indo-Pacifique en fait le centre d'activités parfait. »

Comme le besoin de soutenir un avenir sobre en carbone se fait de plus en plus pressant, le Vietnam a annoncé son objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 au Sommet des dirigeants mondiaux durant la COP26 en 2021 et a réitéré cet engagement dans sa Stratégie nationale sur les changements climatiques. C'est un objectif important pour le pays qui nécessitera du soutien tant à l'échelle locale que mondiale.

« C'est notre solution de décontamination du sol reconnue mondialement qui nous a ouvert la porte du marché vietnamien : grâce à elle, nous sommes en mesure d'aider le pays à atteindre ses objectifs ESG et de protéger la santé de sa population », a expliqué Darryl Nelson, président de Nelson Environmental Remediation Ltd. « Les citoyens et le gouvernement du Vietnam sont ambitieux et cherchent activement à bâtir un avenir économique radieux et riche pour leur pays. D'ailleurs, ils désirent travailler avec des Occidentaux pour y arriver. Nous savons qu'avec EDC et l'équipe commerciale du Canada à nos côtés, nous pourrons rencontrer les bonnes personnes et créer des débouchés plus vite pour de meilleurs résultats. EDC nous aide non seulement en créant de la valeur, mais aussi en protégeant notre entreprise et en nous ouvrant des portes qui nous étaient jusque-là fermées. Je dis toujours que la première chose à faire, c'est de demander l'aide d'EDC; vous ne le regretterez pas. »

L'annonce marque l'ouverture d'une troisième représentation en Indo-Pacifique dans les six derniers mois et réaffirme l'engagement d'EDC envers les entreprises canadiennes cherchant à se diversifier sur des marchés porteurs à plus long terme. Cette représentation s'ajoutera à celles qui existent déjà à Delhi, à Mumbai, à Shanghaï, à Beijing, à Sydney, à Jakarta, à Séoul et à Singapour.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur propose les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour en savoir plus à propos d'EDC ou pour découvrir comment nous pouvons aider votre entreprise, composez le 1-800-229-0575 ou visitez le www.edc.ca.

28 mars 2024

