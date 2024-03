QS dédie sa journée au projet de loi Françoise David pour protéger les locataires aînés: ne laissons pas la protection des aînés mourir au feuilleton!





QUÉBEC, le 28 mars 2024 /CNW/ - Alors que le gouvernement de la CAQ appellera aujourd'hui le projet de loi solidaire visant à renforcer la Loi Françoise David, Québec solidaire a décidé de prendre tous les moyens à sa disposition pour convaincre la CAQ d'adopter le projet de loi 198 et de réellement protéger les locataires aînés des pires effets de la crise du logement.

Le premier ministre ne s'étant pas engagé hier en réponse aux questions de Gabriel Nadeau-Dubois, le chef parlementaire de Québec solidaire considère qu'il est encore temps de convaincre la CAQ de se rallier aux partis d'opposition dans leur volonté de renforcer la Loi Françoise David.

«Je ne peux pas croire que François Legault va laisser la protection des aînés mourir au feuilleton. Son parti avait voté en faveur de la Loi Françoise David en 2016. Avec une crise du logement historique, il va de soi que nous devons renforcer la protection des aînés locataires», a expliqué M. Nadeau-Dubois.

EN BREF

Faire le point avec la presse

Dès 8h, Christine Labrie, responsable solidaire en matière d'aînés et Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière d'habitation, seront à la salle Bernard-Lalonde afin de livrer encore une fois un plaidoyer en faveur de l'élargissement de la Loi Françoise David.

Période de questions

Afin de convaincre la CAQ d'aller de l'avant avec la protection des locataires aînés, l'ensemble des questions solidaires à la période de questions seront consacrées à la Loi Françoise David. Les députés solidaires discuteront avec les ministres du gouvernement pour les convaincre de poser ce geste concret pour les locataires aînés.

La société civile derrière le projet de loi

À 13h, Gabriel Nadeau-Dubois se présentera devant les médias avec des représentants de la société civile qui, à l'instar de Québec solidaire, ont la ferme conviction que de renforcer la Loi Françoise David est essentiel à la protection des locataires aînés. Seront présents, la FADOQ, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités (AQDR), le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) et l'Association des juristes progressistes.

La toute dernière chance d'aider les locataires aînés

Plus tard en après-midi, lors du moment où le gouvernement a l'intention d'appeler le principe du projet de loi 198, les députés solidaires seront également présents au Salon bleu afin de sensibiliser une dernière fois le gouvernement à l'importance de protéger les aînés.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

28 mars 2024 à 05:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :