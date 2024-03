Beatbot annonce son lancement officiel sur le marché européen





Les nettoyeurs de piscine robotisés de Beatbot font leurs débuts en Europe, offrant des fonctionnalités de premier ordre qui mettent l'accent sur l'efficacité et la commodité

LONDRES, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Beatbot, la marque qui redéfinit le robot de nettoyage de piscine de pointe, annonce aujourd'hui son entrée officielle sur le marché européen, rendant les produits de pointe AquaSense et AquaSense Pro de la marque commercialement disponibles aux acheteurs européens. L'expansion de la marque sur les marchés européens élargit la distribution de sa technologie avancée et renforce la présence internationale de l'entreprise.

Avec pour mission de simplifier l'entretien des piscines et d'améliorer l'expérience des propriétaires de piscines, Beatbot a déjà franchi des étapes importantes sur le marché américain, notamment en vendant en précommande 1 000 premières unités en moins de 30 jours, ce qui est un exploit remarquable pour un produit dans la gamme de prix de 2 000 $. La forte demande de Beatbot aux États-Unis témoigne de son succès potentiel sur les marchés européens. AquaSense Pro de Beatbot, le nettoyeur de piscine robotisé 5-en-1, a également reçu le prestigieux prix iF Design. L'ensemble de ces réalisations met en évidence l'ingénierie intelligente de Beatbot et le succès de ses projets sur le marché.

« Nous sommes ravis d'être en mesure d'offrir une efficacité de nettoyage optimale de la piscine, d'améliorer la santé de la piscine et d'offrir une commodité inégalée aux consommateurs européens, a déclaré York, directeur du marketing de Beatbot. Notre modèle le plus récent, l'AquaSense Pro, offre un brossage du sol puissant et unique, un nettoyage agile des parois, un nettoyage de la ligne d'eau, un système intégré de purification de l'eau et une optimisation intelligente du parcours que les consommateurs ne peuvent pas obtenir avec d'autres marques. Nous sommes ravis d'annoncer que l'engagement de Beatbot à révolutionner les expériences d'entretien des piscines prend de l'ampleur et mène peu à peu à une disponibilité mondiale. »

Des robots de piscine à l'ingénierie intelligente

La série AquaSense de Beatbot comprend les deux robots nettoyeurs de piscine de la marque :

L'AquaSense Pro s'appuie sur le premier nettoyage de piscine cinq-en-un qui comprend la clarification de l'eau, le nettoyage de la surface de l'eau, du sol, des parois et de la ligne d'eau, ainsi que sur un système à neuf moteurs qui offre la solution de nettoyage de piscine la plus avant-gardiste du secteur. Équipé de 20 capteurs, dont 2 capteurs à ultrasons et un processeur quadricoeur 1,8 GHz pour une optimisation intelligente de la trajectoire, Beatbot AquaSense Pro est assez intelligent pour gérer la clarification de l'eau, le nettoyage de la surface de l'eau, de la ligne d'eau, des parois et du sol, ce qui permet une couverture complète et une efficacité élevée. Il offre le retour automatique et le stationnement en surface grâce à la technologie MemoryParktm, une première dans le secteur, et à la technologie de propulsion par vol simulé. Le moteur de pompe principale sans balais du système permet un nettoyage des parois puissant avec une aspiration de 5 500 GPH. Sa conception sans fil primée, combinée avec deux fois deux brosses à rouleaux indépendantes, assure une couverture de nettoyage complète. L'ingénierie et la conception des systèmes privilégient la sécurité, avec 15 certifications. Les utilisateurs apprécient son côté pratique avec une station de charge sans fil, une batterie longue durée de 10 400 mA h et un contrôle intelligent via une application.

s'appuie sur le premier nettoyage de piscine cinq-en-un qui comprend la clarification de l'eau, le nettoyage de la surface de l'eau, du sol, des parois et de la ligne d'eau, ainsi que sur un système à neuf moteurs qui offre la solution de nettoyage de piscine la plus avant-gardiste du secteur. Équipé de 20 capteurs, dont 2 capteurs à ultrasons et un processeur quadricoeur 1,8 GHz pour une optimisation intelligente de la trajectoire, Beatbot AquaSense Pro est assez intelligent pour gérer la clarification de l'eau, le nettoyage de la surface de l'eau, de la ligne d'eau, des parois et du sol, ce qui permet une couverture complète et une efficacité élevée. Il offre le retour automatique et le stationnement en surface grâce à la technologie MemoryParktm, une première dans le secteur, et à la technologie de propulsion par vol simulé. Le moteur de pompe principale sans balais du système permet un nettoyage des parois puissant avec une aspiration de 5 500 GPH. Sa conception sans fil primée, combinée avec deux fois deux brosses à rouleaux indépendantes, assure une couverture de nettoyage complète. L'ingénierie et la conception des systèmes privilégient la sécurité, avec 15 certifications. Les utilisateurs apprécient son côté pratique avec une station de charge sans fil, une batterie longue durée de 10 400 mA h et un contrôle intelligent via une application. Le modèle AquaSense est un nettoyeur de piscine robotisé sans fil qui combine une optimisation intelligente de la trajectoire à un système à 15 capteurs, un processeur quadricoeur 1,8 GHz, un moteur de pompe principale sans balais avec une aspiration jusqu'à 5 500 GPH et deux fois deux brosses à rouleaux indépendantes ultra-longues pour un nettoyage approfondi. Avec une zone de nettoyage avancée allant jusqu'à 210 mètres carrés pour un nettoyage continu de longue durée, un retour automatique et un stationnement au niveau de la ligne d'eau, cela permet de le récupérer facilement après un nettoyage complet. Le Beatbot AquaSense, qui bénéficie de plus de 15 certifications, dont ETL, CEC et IP68 pour la sécurité et la fiabilité, est le choix le plus intelligent du secteur en matière de nettoyage de piscine sans fil.

Les technologies innovantes de Beatbot, comme le système de navigation intelligent CleverNavtm, le premier système de clarification ClearWatertm du secteur et sa conception conviviale, distinguent ces robots de piscine. Ils offrent aux clients une expérience d'entretien de piscine sans tracas avec des fonctionnalités telles que le retour intelligent et le stationnement près du bord pour une récupération facile.

Les consommateurs européens peuvent faire l'expérience d'une technologie de nettoyage de piscine supérieure et en savoir plus sur le Beatbot AquaSense Pro (2499 ?, prix de vente conseillé) et sa variante ordinaire, le Beatbot AquaSense (1499 ?, prix de vente conseillé), en consultant le site officiel de la marque.

Pour célébrer le lancement officiel en Europe, Beatbot propose une offre spéciale qui débutera le 20 mars 2024 et se terminera le 10 avril 2024. Les acheteurs bénéficieront d'une réduction de 300 ? sur le Beatbot AquaSense Pro et de 200 ? sur le Beatbot AquaSense.

À propos de Beatbot

Beatbot est une marque technologique dédiée à la robotisation globale des environnements de piscine. Fondée par des experts de l'industrie ayant travaillé plus de 10 ans dans les principales entreprises de robotique domestique, la société se développe rapidement. Elle possède aujourd'hui des bureaux dans plusieurs pays et une excellente équipe de recherche et développement de plus de 80 personnes. Pionnière des technologies de base telles que les pompes à eau sans balais, la locomotion spatiale des drones sous-marins téléguidés, le sonar laser SLAM et les algorithmes de navigation de cartographie spatiale, Beatbot a obtenu de nombreux brevets et lancé des innovations inédites dans l'industrie. Actuellement, la société détient plus de 131 brevets (délivrés et en cours de demande), dont 51 brevets d'invention. Animée par un engagement envers l'excellence des produits et appuyée par l'héritage d'entreprises de robotique domestique de premier plan, la marque cherche à être le leader mondial des robots de nettoyage de piscine intelligents tout-en-un. Beatbot a pour vocation de redéfinir le nettoyage des piscines, de relever les défis de l'industrie, d'améliorer les performances et de proposer des expériences sans ennuis.

Contact pour les médias :

Caroline Lam

[email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2372080/image.jpg

28 mars 2024 à 01:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :