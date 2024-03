Woolpert acquiert la société irlandaise Murphy Geospatial, leader européen des solutions géospatiales





Cette acquisition élargit l'empreinte des solutions géospatiales de Woolpert en Europe et soutient l'expansion et l'avancement de la technologie et de l'innovation en matière de cartographie.

DAYTON, Ohio, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Woolpert a acquis Murphy Geospatial , une société multidisciplinaire de solutions géospatiales dont le siège se trouve à Kilcullen, en Irlande. Murphy Geospatial est une entreprise privée et familiale de solutions géospatiales qui propose une large gamme de services comprenant l'arpentage, la cartographie mobile et intérieure, la surveillance des actifs, l'ingénierie souterraine et le développement de jumeaux numériques en 3D. L'entreprise emploie près de 400 personnes réparties dans six bureaux en Irlande et au Royaume-Uni.

Woolpert est une société privée d'architecture, d'ingénierie et de géospatial basée aux États-Unis. Fondée en 1911, elle fournit des services géospatiaux complets et intégrés depuis plus de 50 ans. Le président de Woolpert, Neil Churman, a déclaré que cette acquisition est axée sur l'expansion et l'amélioration des capacités géospatiales de Woolpert en Europe. Cette union permettra aux deux sociétés de rapprocher leurs meilleures pratiques, de tirer parti de l'efficacité opérationnelle et de faire progresser les services qui comprennent l'arpentage, la capture de la réalité, le BIM, la surveillance des actifs, le SIG et toutes les formes de mappage.

« Au cours des 40 dernières années, Murphy Geospatial s'est imposé comme un partenaire géospatial innovant en Irlande, au Royaume-Uni et dans les régions avoisinantes, a déclaré M. Churman. Avec Murphy Geospatial, Woolpert va étendre sa présence géospatiale en Europe afin d'améliorer son offre aux clients, d'accélérer les solutions de niveau supérieur et de fournir un soutien vital aux secteurs de l'infrastructure, de la fabrication, de la construction, de l'immobilier, des services publics et de l'environnement naturel. »

Niall Murphy, PDG de Murphy Geospatial, et son équipe continueront à diriger Murphy Geospatial, une société de Woolpert, dans le cadre de l'alignement stratégique avec Woolpert. Selon M. Murphy, les deux sociétés partagent le même engagement envers le service à la clientèle, l'innovation géospatiale, le leadership de l'industrie et la culture d'entreprise.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de l'équipe de Woolpert, a indiqué M. Murphy. Son expérience de longue date dans le secteur géospatial et son engagement à créer un lieu de travail agréable pour ses employés font d'elle un partenaire idéal pour nous. Nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape qui nous permettra de mieux servir nos précieux clients et de faire progresser l'industrie ensemble. »

À propos de Murphy Geospatial

Fondée il y a plus de 40 ans, Murphy Geospatial possède aujourd'hui six bureaux au Royaume-Uni et en Irlande et emploie près de 400 experts qui ont réalisé plus de 27 000 projets. Murphy Geospatial saisit, rassemble, vérifie et gère les données géospatiales, permettant ainsi à ses clients de prendre des décisions éclairées afin d'accroître l'efficacité, de réduire les risques et d'augmenter la valeur tout au long du cycle de vie du projet. Murphy Geospatial établit les normes du secteur et apporte une certitude géospatiale à laquelle vous pouvez vous fier. Murphy Geospatial propose des solutions géospatiales éprouvées tout au long des phases de conception, de construction et d'utilisation des projets dans six secteurs clés : infrastructure, fabrication, immobilier, environnement naturel, énergie et services publics. Nos services comprennent la consultance géospatiale, les relevés aériens/UAV, le BIM, la construction numérique, les relevés topographiques, le balayage laser, les relevés immobiliers, les relevés ferroviaires, la surveillance structurelle et environnementale, l'étude du sous-sol et bien plus.

À propos de Woolpert Woolpert est la première société spécialisée en architecture, ingénierie et géospatial (AEG) et en conseil stratégique, et a pour vocation de devenir l'une des meilleures entreprises au monde. Nous innovons au sein des marchés et entre les marchés afin de servir efficacement nos clients publics, privés et gouvernementaux dans le monde entier. Inscrite à la liste des 100 premières sociétés de géospatiale et des 100 premières sociétés de design dans le monde d'ENR, Woolpert a obtenu sept certifications « Great Place to Work », et encourage activement une culture de croissance, d'inclusion, de diversité et de respect. Fondé en 1911 à Dayton, dans l'Ohio, Woolpert est depuis 2015 le cabinet AEG qui connaît la plus forte croissance en Amérique. Woolpert compte plus de 2 000 employés et plus de 60 bureaux sur cinq continents. Rendez-vous sur woolpert.com .

