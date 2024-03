LyondellBasell exposera au NPE2024 : The Plastics Show





HOUSTON, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: (LYB), leader mondial dans la production de plastiques, de produits chimiques, de composés spécialisés et de solutions circulaires, a annoncé aujourd'hui sa prochaine participation au NPE2024 :The Plastics Show qui aura lieu du 6 au 10 mai 2024 à l'Orange County Convention Center d'Orlando, en Floride. La société sera située au stand numéro S22005 près de l'entrée principale du hall sud.

« Nous sommes très heureux d'exposer au NPE 2024 et de partager nos dernières innovations et notre nouvelle image de marque avec nos clients et nos collègues de l'industrie, a déclaré Tracey Campbell, vice-présidente exécutive de la durabilité et des affaires d'entreprise. Chez LYB, nous nous engageons à créer des solutions pour un avenir meilleur, et le NPE constitue une plateforme idéale pour montrer notre engagement en faveur de l'innovation, de la collaboration et de la gestion de l'environnement. »

En tant que pionnier de l'industrie des plastiques, LYB s'engage à promouvoir des solutions durables et à stimuler l'innovation pour façonner l'avenir des plastiques. Au NPE 2024, LYB présentera ses dernières avancées en matière de technologie des polymères, de pratiques de fabrication durables et d'efforts collaboratifs en faveur d'une économie circulaire. Des composants automobiles légers aux solutions d'emballage durables, le portefeuille de matériaux haute performance de LYB continue à renforcer les industries du monde entier.

Les visiteurs auront l'occasion d'explorer des solutions novatrices conçues pour répondre aux besoins changeants des consommateurs d'aujourd'hui tout en tenant compte des préoccupations environnementales. Le stand de plus de 550 mètres carrés sur deux étages comprendra cinq îlots de contenu présentant des applications finales dans les domaines suivants :

circularité ;

mobilité et transport ;

alimentaire et médical ;

biens de consommation et mode de vie ;

infrastructure/bâtiment et construction.

De plus, LYB organisera des présentations interactives sur son stand pour mettre en avant la polyvalence, la longévité et la durabilité de ses produits. Ces présentations, proposées par une équipe d'experts de LYB, porteront sur la large gamme de produits et d'applications de la société, notamment le polyéthylène, le polypropylène, les catalyseurs avancés et les polymères spéciaux.

« NPE2024 est le plus grand événement de l'hémisphère occidental consacré aux matières plastiques. Les entreprises et les organisations qui exposent au salon cette année représentent les entreprises les plus avancées, innovantes et avant-gardistes que l'industrie mondiale des plastiques ait jamais connues, a déclaré Matt Seaholm, président-directeur général de PLASTICS. NPE2024 permet aux exposants de faire progresser leurs activités, de forger des partenariats et de saisir de nouvelles opportunités afin de bâtir une économie plus durable. Nous sommes ravis de présenter des avancées et des technologies révolutionnaires qui propulseront presque toutes les industries du monde vers l'avenir. »

NPE est le plus grand salon du plastique des Amériques, avec plus de 90 000 mètres carrés nets d'espace d'exposition, dont six zones technologiques incontournables et plus de 2 000 entreprises exposantes. Tous les trois ans, le NPE réunit en un même lieu les solutions les plus récentes et les plus innovantes en matière de matières plastiques. Pour en savoir plus sur NPE2024 : The Plastics Show, consultez le site : NPE.org . Entrez en relation avec NPE2024 sur Twitter , Instagram et LinkedIn pour connaître les dernières informations concernant le #NPE2024.

Pour obtenir plus d'informations sur la participation de LYB au NPE 2024, y compris son stand, le déroulement du salon et le matériel disponible sur le stand, consultez le site lyondellbasell.com/en/sites/npe/ .

À propos de LyondellBasell

Nous sommes LyondellBasell, un chef de file mondial de l'industrie chimique qui crée des solutions pour un mode de vie durable au quotidien. Grâce à une technologie de pointe et à des investissements ciblés, nous favorisons une économie circulaire et à faible émission de carbone. Dans tout ce que nous faisons, nous visons à créer de la valeur pour nos clients, nos investisseurs et la société. En tant que l'un des plus grands producteurs mondiaux de polymères et leader dans les technologies des polyoléfines, nous développons, fabriquons et commercialisons des produits innovants de haute qualité pour des applications allant du transport durable et de la sécurité alimentaire à l'eau propre et aux soins de santé de qualité. Pour obtenir plus d'informations, veuillez suivre @LyondellBasell sur LinkedIn.

À propos de la Plastics Industry Association

La Plastics Industry Association (PLASTICS) est la seule organisation qui soutient l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en matières plastiques, y compris les fournisseurs d'équipement, les fournisseurs de matériaux, les transformateurs et les recycleurs, représentant plus d'un million de travailleurs dans notre industrie de 548 milliards de dollars aux États-Unis. PLASTICS fait avancer les priorités de nos membres qui se consacrent à l'investissement dans des technologies qui améliorent les capacités et les progrès en matière de recyclage et de durabilité et fournissent des produits essentiels qui permettent la protection et la sécurité de nos vies. Depuis 1937, PLASTICS s'efforce de rendre ses membres, et la sixième plus grande industrie manufacturière des États-Unis, plus compétitifs à l'échelle mondiale, tout en soutenant la circularité par le biais d'initiatives éducatives, d'informations et d'événements de pointe, de possibilités de rassemblement et de plaidoyer politique, y compris le plus grand salon des plastiques des Amériques, NPE2024 : The Plastics Show .

27 mars 2024 à 22:55

