ChainUp renforce sa posture de sécurité avec l'acquisition de la certification SOC 2 de type 2





SINGAPOUR, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Consolidant davantage sa position de leader de confiance dans la conservation des actifs numériques, ChainUp, fournisseur mondial de solutions technologiques de blockchain, après avoir acquis le certificat précurseur SOC 2 de type 1 et ISO/IEC 27001, 27017, 27018 , a maintenant obtenu la certification très recherchée Service Organization Control 2 de type 2. L'audit de certification a été mené par Deloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP, conformément aux critères établis par l'American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).

Ce rapport vérifie que les engagements de service et les exigences du système de ChainUp satisfont aux normes de contrôle basées sur les critères applicables aux services fiduciaires. Ces contrôles assurent la sécurité des données et des systèmes des clients, garantissent un accès fiable aux comptes et aux services, préservent l'exactitude des informations financières et protègent la confidentialité des données des clients. En fin de compte, le rapport SOC 2 fournit une assurance indépendante que ChainUp donne la priorité à la sécurité des données et qu'elle a mis en place un système solide pour assurer la sécurité des actifs des clients.

« L'obtention de la certification SOC 2 de type 2 représente une étape importante pour ChainUp, a déclaré Sailor Zhong, PDG de ChainUp. Cette validation indépendante renforce notre engagement à fournir un environnement sécurisé et conforme aux institutions afin qu'elles puissent naviguer dans le paysage des actifs numériques. »

Le secteur des actifs numériques connaît une croissance rapide, accompagnée d'une surveillance réglementaire accrue. L'obtention de la certification SOC 2 de type 2 positionne ChainUp comme un partenaire fiable pour les institutions qui recherchent des solutions de conservation d'actifs numériques sécurisées et conformes. En donnant la priorité à des contrôles de sécurité robustes, ChainUp permet à ses clients de gérer en toute confiance leurs investissements en actifs numériques. Afin de s'assurer que la plateforme de ChainUp fonctionne efficacement et offre une expérience client exceptionnelle, le rapport SOC sera révisé annuellement.

À propos de ChainUp

ChainUp est un fournisseur mondial de premier plan de solutions technologiques blockchain de bout en bout. La société propose une gamme complète de services, notamment des échanges d'actifs numériques, des solutions KYT, des plateformes de négociation NFT, des portefeuilles numériques, des solutions de liquidité, une infrastructure Web3, la garde sécurisée d'actifs numériques, des solutions de tokenisation d'actifs, et bien d'autres. Établie en 2017 avec une présence mondiale, ChainUp sert plus de 1 000 clients dans 30 pays, et atteint plus de 60 millions d'utilisateurs finaux.

