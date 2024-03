Mecademic redéfinit la robotique : le robot à 6 axes le plus petit et le plus précis offre désormais une exactitude absolue.





MONTRÉAL, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le nouveau service d'étalonnage absolu de Mecademic améliore les capacités de précision de ses robots, offrant une qualité et une fiabilité inégalées.

Mecademic, un innovateur dans le domaine de la robotique industrielle compacte de haute précision, est fier d'annoncer une amélioration qui positionne ses robots non seulement comme les plus précis, mais aussi les plus exacts du marché. Le lancement du service d'étalonnage absolu de Mecademic (MAC) met en évidence la capacité unique de la société à fournir des robots répondant aux exigences critiques de précision et d'exactitude, éliminant ainsi le besoin de recourir à des services d'étalonnage tiers.

Créé pour servir les industries où la moindre déviation peut avoir un impact sur le résultat, telles que l'optique, la photonique, l'électronique, les dispositifs médicaux, l'aérospatiale et les composants automobiles, le service MAC garantit que les robots de Mecademic répondent aux exigences rigoureuses de l'automatisation des microapplications où la précision est essentielle.

« Le développement de notre service d'étalonnage absolu est né d'un engagement à respecter les normes de qualité élevées que nous avons fixées pour nos produits et à tirer pleinement parti des capacités de nos robots, a déclaré Ilian Bonev, cofondateur de Mecademic et professeur de robotique industrielle à l'École de technologie supérieure (ÉTS), une université de recherche publique située à Montréal, au Canada. Cette avancée reflète notre engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence. Elle fournit à nos clients une solution prête à être intégrée et à fonctionner dès sa sortie de la boîte, sans nécessiter d'étalonnage externe. Cette capacité change la donne pour les industries qui exigent une précision et une exactitude extrêmes dans leurs opérations. »

Le service MAC améliore les robots Mecademic avec des techniques d'étalonnage avancées, y compris l'utilisation de machines à mesurer tridimensionnelle (MMT), afin de s'assurer qu'ils respectent et dépassent les normes de précision les plus élevées. Cet engagement, notamment la répétabilité et la résolution des robots, qui sont les meilleures de leur catégorie, constitue une nouvelle référence sur le marché. En intégrant ce service en interne, Mecademic offre une solution transparente et efficace qui améliore les performances, atténue les risques et raccourcit les délais de déploiement pour toutes les applications nécessitant une automatisation de haute précision.

Venez nous rencontrer à Hannover Messe

Profitez de l'occasion pour voir les avancées technologiques de Mecademic en action. Rejoignez-nous à Hannover Messe , Hall 7, Stand D28, pour découvrir comment nos robots peuvent révolutionner vos besoins en matière de précision et d'exactitude dans l'automatisation.

À propos de Mecademic

Mecademic est un leader dans la conception et la fabrication de bras robotiques industriels compacts, très précis et conviviaux. Basés à Montréal, au Canada, les robots Mecademic sont conçus pour un large éventail de tâches de précision dans des secteurs qui exigent les plus hauts niveaux de précision et de fiabilité. Cet engagement d'un étalonnage en interne témoigne du dévouement de Mecademic en faveur de la qualité et de l'excellence, offrant aux clients une solution transparente et efficace pour leurs besoins d'automatisation de haute précision.

