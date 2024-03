Changements à la tête des Producteurs de bovins du Québec

Les Québécois et Québécoises méritent un système de soins de santé qui leur offre un accès rapide aux services de santé, au moment et à l'endroit où ils en ont besoin, tout en ayant le choix de pouvoir vieillir dans la dignité près de leur domicile....

La Financière agricole du Québec (FADQ) a tenu, le 26 mars dernier, la 3e édition du Rendez-vous FADQ. Près de 650 acteurs et actrices du milieu agricole ont participé à cette demi-journée de programmation riche en témoignages et en partage...

RESSOURCES SIRIOS INC. (la « Société ») annonce la clôture d'une première tranche d'un placement privé sans l'entremise d'un courtier pour un montant brut total de 269 250 $ (le « Placement »). Un total de 4 142 306 actions ordinaires du...