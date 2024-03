Brightcove lance Cloud Playout 2.0, offrant aux entreprises médiatiques une expérience unique leur permettant de créer, de distribuer et de monétiser des chaînes linéaires





Brightcove (NASDAQ : BCOV), la société de technologie de diffusion en continu la plus fiable au monde, annonce le lancement de Cloud Playout 2.0, qui offre aux clients de nouveaux moyens de créer des chaînes linéaires, de monétiser leurs médias et de rationaliser leurs flux de travail au sein d'une seule et même plateforme.

Cloud Playout 2.0 de Brightcove permet aux utilisateurs d'exploiter leur catalogue de contenu existant ainsi que leurs diffusions en direct sur Internet pour créer une chaîne en quelques minutes. La version améliorée de Cloud Playout prévoit un programmateur linéaire permettant de créer un guide électronique des programmes (electronic program guide, EPG), qui peut être affiché au sein des applications et des plateformes FAST. Une fois la chaîne créée, les sociétés médiatiques peuvent concrétiser la distribution de leurs chaînes linéaires vers des réseaux détenus et exploitées (owned-and-operated, O&O) ou des plateformes FAST. La gestion de cette expérience de bout en bout au sein de la plateforme Brightcove permet aux sociétés médiatiques d'optimiser leur contenu à l'aide de données et d'analyses de première main, ainsi que de contrôler leur monétisation publicitaire.

« Cloud Playout 2.0 offre aux sociétés médiatiques un moyen efficace d'accroître leur portée, d'augmenter l'engagement et de monétiser leur contenu », a déclaré Scott Levine, responsable des produits chez Brightcove. « Cette nouvelle version offre une plateforme centralisée pour créer de nouveaux modèles commerciaux, des fenêtres de contenu et des expériences, permettant à nos clients d'économiser du temps, de l'argent et des ressources. Cloud Playout 2.0 fonctionne avec nos outils de monétisation et d'analyse de premier ordre pour veiller à ce que chaque flux génère une valeur commerciale et permette à nos clients d'enchanter leur public. »

Cloud Playout 2.0 aide les entreprises médiatiques dans les domaines suivants :

Accès et engagement : Possibilité pour les utilisateurs de créer des chaînes sur leurs propres sites web et applications pour augmenter l'engagement des spectateurs et étendre leur portée en diffusant ces chaînes à de nouveaux publics et marchés grâce aux agrégateurs FAST.

Possibilité pour les utilisateurs de créer des chaînes sur leurs propres sites web et applications pour augmenter l'engagement des spectateurs et étendre leur portée en diffusant ces chaînes à de nouveaux publics et marchés grâce aux agrégateurs FAST. Monétisation : Possibilité pour les utilisateurs d'adapter leur stratégie de monétisation sur l'ensemble des canaux afin d'augmenter les revenus grâce à une approche étagée sur plusieurs niveaux, comprenant les éléments suivants proposés par Brightcove

Insertion de publicités côté serveur (server-side ad Insertion, SSAI) pour gérer les durées de placement des publicités et contourner les bloqueurs de publicité sans diminuer la qualité et l'expérience de l'utilisateur avec des problèmes de type mise en mémoire tampon prolongée.

Un service de monétisation publicitaire pour maximiser les revenus publicitaires par le biais d'un inventaire complet ou d'un inventaire des espaces publicitaires invendus.

Des chaînes gratuites financées par la publicité (Free, ad-supported, FAST) pour atteindre de nouveaux publics et inciter les spectateurs à s'abonner aux catalogues de vidéo à la demande, afin de découvrir des nouveautés et du contenu de qualité.

Possibilité de tester et de modifier les règles publicitaires sur l'ensemble des canaux en quelques minutes afin d'accroître les revenus.

Efficacité : Créez des flux de travail efficaces qui exécutent des programmes à partir d'une seule plateforme. Les clients peuvent créer et gérer des programmations complexes pour leurs chaînes tout en offrant un service de streaming VOD et des événements en direct à partir d'une seule plateforme. Le programmateur linéaire permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des recherches, d'ajouter des actifs et des chaînes, et de voir les conflits potentiels. À partir de là, les clients peuvent convertir les programmes en un guide électronique des programmes (EPG) afin de tenir les téléspectateurs au courant des derniers contenus.

Créez des flux de travail efficaces qui exécutent des programmes à partir d'une seule plateforme. Les clients peuvent créer et gérer des programmations complexes pour leurs chaînes tout en offrant un service de streaming VOD et des événements en direct à partir d'une seule plateforme. Le programmateur linéaire permet aux utilisateurs d'effectuer facilement des recherches, d'ajouter des actifs et des chaînes, et de voir les conflits potentiels. À partir de là, les clients peuvent convertir les programmes en un guide électronique des programmes (EPG) afin de tenir les téléspectateurs au courant des derniers contenus. Connaissances : Cloud Playout 2.0 fonctionne avec les solutions d'analyse et d'information de Brightcove pour que les sociétés médiatiques puissent évaluer les habitudes de visionnage et la performance des contenus afin d'éclairer leurs stratégies de programmation et de promotion.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur Brightcove.com.

À propos de Brightcove Inc.

Brightcove crée les solutions technologiques de diffusion en continu les plus fiables, les plus évolutives et les plus sûres au monde, afin de renforcer le lien entre les entreprises et leur public, où qu'il se trouve et quel que soit l'appareil sur lequel il consomme le contenu. Dans plus de 60 pays, la plateforme vidéo intelligente de Brightcove permet aux entreprises de ventes plus efficaces à leurs clients, aux leaders des médias de diffuser et de monétiser leur contenu de manière plus fiable, et à chaque entreprise de communiquer plus efficacement avec les membres de son équipe. Avec deux Technology and Engineering Emmy® Awards attribués pour l'innovation, une disponibilité qui s'impose en tête du secteur et une évolutivité sans pareil, nous repoussons sans cesse les limites de ce que la vidéo peut faire. Suivez Brightcove sur LinkedIn, X (ex-Twitter), Facebook, Instagram, Threads, et YouTube. Consultez Brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 17:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :