HCLSoftware et Atlas Cloud Services s'associent pour accélérer la transition numérique des entreprises au Maroc





Dans l'optique de révolutionner la communication d'entreprise, HCLSoftware, la branche logicielle de HCLTech, et Atlas Cloud Services ? une branche de l'UM6P ? Université Mohammed VI Polytechnique, au Maroc, ont uni leurs forces dans un partenariat visant à soutenir les transitions numériques des entreprises au Maroc. Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer de HCLSoftware, Ryad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, Hicham El Habti, président de l'UM6P ? Université Mohammed VI Polytechnique, et Reda Loudiyi, directeur général d'Atlas Cloud Services étaient présents pour assister à la signature de l'accord de partenariat.

Le partenariat met un certain accent sur la souveraineté numérique et logicielle au Maroc. Ce partenariat garantira l'accès à des services infonuagiques de pointe englobant la collaboration, la productivité, la disponibilité, la sécurité et l'infrastructure. Avec les préoccupations évolutives concernant la confidentialité et la protection des données, les entreprises peuvent être sûres que leurs informations sensibles seront toujours protégées avec HCLSoftware.

De plus, la solution est conçue pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises, offrant une gamme complète de fonctionnalités telles qu'une messagerie professionnelle fiable, une communication instantanée sécurisée, des visioconférences efficaces et un stockage de données flexible pouvant être accessible depuis n'importe quel endroit. Le partenariat entre les deux entreprises est essentiel pour ouvrir une nouvelle ère de souveraineté numérique et logicielle au Maroc. Ce partenariat vise également à renforcer les capacités technologiques en localisant les données au Maroc.

L'empreinte de HCLSoftware en Afrique

La collaboration entre HCLSoftware et Atlas Cloud Services reflète notre enthousiasme illustré lors de notre participation au Forum économique mondial (FEM) 2024, où nous avons mené des conversations sur les tendances technologiques émergentes et notre engagement à promouvoir la révolution numérique en Afrique.

Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer chez HCLSoftware, a animé une table ronde mettant en avant les opportunités majeures pour l'avancement technologique en Afrique. Le thème de cette discussion tournait autour de la promotion d'une économie numérique inclusive en Afrique. Le panel comprenait Kalyan Kumar, chef de produit chez HCLSoftware ; Dario Debarbieri, directeur marketing ; et Chancard Kanga, responsable du continent africain. Tous les intervenants ont partagé un objectif commun : générer des opportunités de revenus pour les entreprises et autonomiser les populations africaines grâce à un plan quinquennal englobant des secteurs tels que l'éducation et l'agriculture en exploitant nos capacités numériques et d'IA.

Combler le fossé numérique grâce aux talents locaux

La collaboration entre HCLSoftware et Atlas Cloud Services a pour objectif d'exploiter les talents de l'Université Mohammed VI Polytechnique en vue d'une intégration future au sein de l'entreprise. Cela témoigne de notre engagement à encourager les talents locaux par le biais d'une formation approfondie et d'une assistance pour les solutions de HCLSoftware. Cela permettra aux professionnels marocains de naviguer et d'utiliser efficacement les plateformes implémentées.

Rajiv Shesh, Chief Revenue Officer, HCLSoftware, a exprimé son enthousiasme quant au potentiel du partenariat pour s'engager avec les étudiants et favoriser un état d'esprit entrepreneurial. « Ce n'est qu'un début, et nous espérons continuer à bâtir sur cet excellent partenariat », a-t-il déclaré.

Atlas Cloud Services, filiale d'UM6P, chargée de superviser les centres de données au Maroc, s'efforce d'accélérer la révolution numérique de l'écosystème national et régional, tout en assurant la souveraineté numérique des entreprises marocaines. Ce partenariat est une autre réalisation importante pour HCLSoftware, car il ouvre la voie vers un avenir numérique plus sûr en Afrique.

À propos de HCLSoftware

HCLSoftware, la division logicielle de HCLTech alimente l'économie numérique en mettant au point, commercialisant, vendant et encourageant plusieurs solutions dans quatre domaines clés : la transformation ; le numérique, les données, l'analytique et les renseignements ; l'IA et l'automatisation intelligente, ainsi que la sécurité d'entreprise. HCLSoftware catalyse la réussite de ses clients par le biais d'une innovation-produit permanente au profit de plus de 20 000 organisations, y compris l'essentiel du classement Fortune 100 et près de la moitié du classement Fortune 500.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 16:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :