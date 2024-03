Le Circuit électrique inaugure sa plus importante station de recharge rapide à la halte routière de La Porte de l'Érable





SAINT-LOUIS-DE-BLANDFORD, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le Circuit électrique, le premier réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques du Québec, annonce la mise en service de sa plus importante station de recharge rapide à la halte routière Sortie 228 - La Porte de L'Érable, située sur l'autoroute 20.

En plus des quatre bornes rapides de 50 kilowatts (kW) déjà offertes à cette halte, le Circuit électrique ajoute huit bornes de 180 kW à puissance partagée et deux bornes de 350 kW de l'entreprise ABB E-mobilité. Avec un total de 2 340 kilowatts de puissance offerte, cette station de recharge devient la plus importante du Circuit électrique au Québec et peut recharger 24 véhicules électriques en même temps. De plus, les véhicules électriques équipés d'une remorque et même les camions électriques légers et lourds pourront facilement se brancher à certaines de ces nouvelles bornes.

Avec l'arrivée d'un nombre croissant de véhicules électriques sur nos routes et, puisque l'autoroute 20 reliant Québec et Montréal demeure le tronçon routier le plus achalandé de la province, l'ajout d'autant de bornes rapides à cet endroit était essentiel afin d'offrir aux électromobilistes encore plus d'options de recharge pour limiter les files d'attente.

Le Circuit électrique tient à remercier le Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada pour son soutien financier à l'installation des nouvelles bornes de recharge.

Citations

« Le Circuit électrique souhaite souligner l'appui de la halte routière de La Porte de l'Érable pour les espaces offerts, qui nous permettent d'offrir cette superstation de recharge rapide. Avec l'aide de nos différents partenaires, nous allons continuer de développer notre réseau de bornes partout au Québec afin d'offrir un service de recharge fiable qui répond au nombre accru de véhicules électriques attendu dans les prochaines années. »

- Renaud Cloutier, chef - Développement des affaires du Circuit électrique à Hydro-Québec

« Je souligne la continuité de notre vision d'électrification du site de La Porte de l'Érable et notre recherche pour offrir aujourd'hui et demain un site exemplaire aux autoroutiers. Chapeau à l'équipe du Circuit électrique, avec qui la planification, la recherche de solutions et la réalisation de ce projet furent remarquables. Les usagers transitant par La Porte de l'Érable peuvent maintenant compter sur un total de 44 recharges simultanées disponibles aux bornes du Circuit électrique et de Tesla. »

- Samuel Baril - propriétaire de la halte routière Sortie 228 - La Porte de L'Érable

« Nous sommes ravis de soutenir Hydro-Québec dans son objectif d'offrir des options plus durables aux conducteurs à la grandeur du Québec. Des options qui sont rapides et pratiques, et qui peuvent être utilisées par tous. Ce projet est un exemple qui souligne l'importance d'aider nos clients et les conducteurs de véhicules électriques à réduire leurs émissions. »

- Matthew Bartolone, vice-président régional d'ABB E-mobilité pour le Québec

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 5 200 bornes de recharge publiques, dont près de 950 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. L'application mobile Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge des réseaux FLO, ChargePoint, Shell Recharge, Hypercharge, SemaConnect et Swtch partout en Amérique du Nord ainsi que du réseau branché au Nouveau-Brunswick.

Information sur la recharge rapide

La recharge rapide à une borne de 100 kW peut ajouter jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie par heure de recharge, selon les conditions climatiques et la puissance du chargeur embarqué du véhicule. Par ailleurs, l'autonomie varie également en fonction du style de conduite et de l'utilisation qui est faite du chauffage ou de la climatisation.

