DAHON dévoile sa technologie de vitesse révolutionnaire « V-Tech » au salon Taipei Cycle 2024

TAIPEI, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- DAHON, un leader mondial des vélos pliants, a récemment dévoilé sa technologie de vitesse révolutionnaire « DAHON V Tech », ses composants brevetés et ses accessoires tendance au Nangang Exhibition Center, sur le stand L0727 au 4e étage du Hall 1, lors du salon Taipei Cycle 2024, le plus grand salon cycliste d'Asie.

La technologie de vitesse révolutionnaire « V Tech » de DAHON

En première ligne de l'exposition, le fondateur de DAHON, M. David T. Hon, a présenté la technologie « DAHON V Tech » à un public enthousiaste. Cette technologie est née de l'engagement de DAHON en faveur de l'innovation dans le domaine des vélos pliants. L'équipe de R&D de M. Hon a permis de générer une amélioration significative en matière de performance ; leurs vélos pliants améliorés dépassent désormais la vitesse de nombreux vélos de route et de montagne traditionnels.

La technologie « DAHON V Tech » s'attaque aux inefficacités répandues en matière de conception des cadres de vélo qui entraînent une perte de puissance pendant le pédalage. Grâce à la physique structurale, à l'analyse par éléments finis et aux essais avancés avec jauges de contrainte, DAHON a redéfini la rigidité et l'efficacité du cadre, offrant une conduite universellement plus rapide sur tous les types de vélos.

DAHON a mis en place une méthodologie avancée pour affiner sa technologie « V Tech », en se concentrant sur la physique structurelle, l'analyse par éléments finis, les essais avec jauges de contrainte et l'évaluation innovante de la rigidité du cadre pendant le pédalage. M. Hon a publié un article universitaire détaillant cette technologie sur le site web de DAHON, et trois autres articles devraient être publiés dans le courant de l'année.

Pour attirer davantage l'attention de l'industrie, DAHON a également lancé un « Défi cycliste » passionnant, démontrant les prouesses de sa technologie de vitesse « V Tech », qui a attiré beaucoup d'attention tout au long de l'événement.

Lors de la compétition, les participants se sont affrontés sur différents vélos DAHON, y compris des modèles équipés de la nouvelle technologie, dans deux catégories avec des pentes et des distances différentes.

La compétition comprenait six vélos, dont trois étaient équipés de la technologie « DAHON V Tech » : le dernier vélo de route DAHON 700C, le vélo pliant en aluminium P18 et le vélo pliant en fibre de carbone P18. Le concours était divisé en deux catégories : Professionnel (pente : 4,2 %, distance : 500 m) et Standard (pente : 1,4 %, distance : 500 m).

En trois jours, M. Zhang a triomphé dans la catégorie Professionnel, remportant un prix de 2 000 $ US pour son remarquable temps cumulé de 5 minutes et 41 secondes. Le vélo de route DAHON 700C s'est révélé le plus rapide, illustrant la capacité de la technologie.

Temps forts de l'exposition et produits phares

La gamme de produits équipés de la technologie « V Tech » comprend :

Le vélo de route 700C : Le premier vélo de route à cadre en aluminium 700C de DAHON équipé de la technologie « V Tech », qui affiche une augmentation de la rigidité de 20 à 30 % par rapport aux cadres standard.

Le vélo électrique K-Feather : Un vélo à assistance électrique ultraléger qui ne pèse de 12 kg, ce qui en fait le vélo électrique le plus léger de DAHON intégrant la technologie « V Tech ».

Le BOARDWALK D7 : Le vélo pliant classique de style britannique est désormais équipé du câble DELTECH de DAHON pour une durabilité et une expérience de conduite améliorées.

Favoriser l'innovation avec « Sharing 360 »

Avec plus de 500 brevets, l'initiative « Sharing 360 » de DAHON a également été mise à l'honneur, encourageant la collaboration industrielle par l'accès au vaste portefeuille de brevets de DAHON. Parmi les produits présentés figuraient l'Internal V Handlepost de 2e génération, le câble DELTECH et les roues en fibre de carbone de haute qualité. De plus, les accessoires cyclistes élégants de DAHON ont suscité un intérêt considérable.

