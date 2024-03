MTD renforce sa position de premier plan mondial dans le traitement du diabète avec l'acquisition des activités d'aiguilles pour stylo et de glucomètres d'Ypsomed





MILAN, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- MTD (Medical Technology and Devices), l'un des principaux fabricants et distributeurs de solutions med tech pour les soins personnels et l'usage professionnel à l'échelle mondiale, annonce l'acquisition des activités d'aiguilles pour stylo et de surveillance glycémique (BGM) d'Ypsomed. Cette démarche stratégique consolide la position de MTD en tant que l'un des leaders mondiaux dans la production d'aiguilles pour stylo et enrichit davantage son vaste portefeuille de solutions pour le traitement du diabète.

MTD, le deuxième plus grand fabricant d'aiguilles pour stylo au monde, intégrera dans ses opérations le portefeuille d'aiguilles pour stylo et de glucomètres Ypsomed - un acteur majeur et historique dans les systèmes d'injection et de perfusion. Avec les solides technologies et marques liées aux aiguilles pour stylo d'Ypsomed, la combinaison des portefeuilles des deux entreprises permettra à MTD de proposer sur le marché une offre d'aiguilles pour stylo unique et innovante, produit exclusivement en Europe, en exploitant les économies d'échelle du groupe.

Charles Bouaziz, PDG de MTD, exprime son enthousiasme pour le partenariat avec Ypsomed et les opportunités qu'il apporte. "Cette acquisition nous permettra d'accélérer notre croissance et de pénétrer de nouveaux marchés stratégiques, en exploitant un portefeuille de produits élargi qui combine la technologie à 6 biseaux et la technologie de click d'Ypsomed avec l'aiguille pour stylo la plus fine et la plus courte, la 34G de MTD. Nous intégrerons la fabrication des aiguilles pour stylos et la commercialisation des glucomètres d'Ypsomed dans nos sites de production et de distribution européens, contribuant ainsi à réaliser des économies d'échelle et à bénéficier de notre expérience dans le secteur», déclare Charles Bouaziz, PDG de MTD.

"Cette acquisition - poursuit Bouaziz - permet à MTD d'ouvrir de nouveaux marchés stratégiques, tels que l'Allemagne, de s'étendre dans des marchés à forte croissance comme la Chine et l'Inde et de renforcer notre position dans d'autres marchés importants tels que l'Amérique du Nord et la France, réaffirmant ainsi notre engagement à soutenir des millions de patients diabétiques, de soignants et de professionnels de la santé dans le monde entier."

La clôture de la transaction et donc le transfert de l'activité avec les aiguilles pour stylos et les systèmes de surveillance de la glycémie est prévue pour l'été 2024, après quoi la transition débutera, et est soumise à des conditions habituelles.

MTD est un groupe leader dans le domaine de la med tech qui conçoit, produit et fournit une large gamme de dispositifs médicaux pour les soins personnels et l'usage professionnel dans le monde entier. Né en 2018 de la fusion de Pikdare et HTL Strefa, MTD possède une expertise unique et à long terme dans le développement d'instruments médicaux, de dispositifs électromédicaux pour un usage domestique et de produits de soins personnels pharmaceutiques, distribuant environ 5 milliards de dispositifs médicaux dans le monde chaque année. La recherche et le développement sont au coeur de l'engagement du groupe à fournir aux professionnels de la santé et aux individus des produits de plus en plus innovants et sûrs. MTD opère (directement ou via des filiales et des distributeurs) dans plus de 100 pays et dispose d'un système.

