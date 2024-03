PRÉSENTATION DE LA TOUTE NOUVELLE KIA K4 : ARRIVÉE PRÉVUE AU CANADA À L'AUTOMNE 2024





Une toute nouvelle berline compacte prochaine génération qui bouleversera les normes du design, de la technologie et de l'espace des voitures de ce segment.

Des technologies innovantes font leur entrée dans le segment des berlines compactes : La toute nouvelle K4 2025 est dotée de caractéristiques qu'on ne trouve généralement pas dans les berlines de cette taille, notamment un affichage numérique multisegment combiné de près de 30 pouces en option, 11 systèmes ADAS de série, une connectivité avancée, la compatibilité avec les mises à jour par liaison radio (OTA) et une clé numérique 2.0 à bande ultra-large en option

Un intérieur bien équipé et un confort luxueux et abordable : La K4 propose l'un des habitacles les plus silencieux de la catégorie grâce au pare-brise à protection acoustique optionnel, ainsi qu'un confort exceptionnel avec la chaîne audio de luxe Harman Kardon , les sièges avant chauffants et ventilés et la mémorisation de la position du conducteur en option

Une commodité exceptionnelle : Jusqu'à 29 systèmes ADAS sont disponibles, incluant l'écran d'affichage des angles morts, l'écran panoramique à 360° et l'assistance aux manoeuvres d'évitement, une exclusivité dans le segment

Deux choix de moteurs puissants : Le moteur à 4 cylindres de 2,0 litres et 147 chevaux de série et le moteur à turbocompresseur et 4 cylindres de 1,6 litre et 190 chevaux génèrent d'excellentes performances

Des proportions audacieuses et un design étonnant pour ce segment : La philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia se traduit par un style sportif inattendu

Disponible sous peu : La K4 2025 doit arriver dans les concessions canadiennes au cours de la deuxième moitié de l'année.

TORONTO, le 27 mars 2024 /CNW/ - Kia a dévoilé aujourd'hui sa toute nouvelle berline compacte à quatre portières, la K4 2025, lors du Salon international de l'auto de New York 2024. La quatrième génération de berline compacte de Kia intègre de nombreuses technologies que l'on ne s'attend pourtant pas à trouver sur une voiture de cette taille. Elle est dotée de nombreux systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite (ADAS)1, arbore un raffinement exceptionnel, et propose aux passagers arrière un espace à la tête et aux jambes en tête de catégorie2. Le moteur à turbocompresseur optionnel met du piment dans la conduite, tandis que la suspension arrière à bras multiples de série sur la version GT-Line 1.6 turbo est extrêmement réactive aux injonctions du pilote.

« La toute nouvelle K4 a été conçue pour dépasser les autres berlines compactes en termes de technologie et d'innovation, » déclare M. David Sherrard, directeur de la planification stratégique de Kia Canada. « Le design audacieux incarne la philosophie de design « Les opposés réunis » de Kia et ne manquera pas de faire tourner les têtes. »

Rehaussant les attentes en matière de connectivité et de style au sein du segment des berlines compactes à quatre portières, la K4 est équipée des technologies mains libres Apple CarPlay3 et Android Auto4, ainsi que d'un poste de pilotage à affichage segmenté optionnel, composé de plusieurs écrans mesurant près de 30 pouces au total. Ces écrans optionnels affichent les instruments numériques5 et les images panoramiques enregistrées par les caméras extérieures. La K4 propose également, en option, une clé numérique 2.0 à bande ultra-large6, une chaîne audio de luxe Harman Kardon7, un volant chauffant et un grand toit ouvrant. La K4 doit arriver au Canada au cours de la deuxième moitié de l'année et sera disponible en cinq versions : LX, EX, EX+, GT-Line Turbo, GT-Line Turbo Tech

Le design extérieur de la K4 : des proportions audacieuses

Mesurant 4709 mm de long et 1849 mm de large, la K4 est la voiture la plus large et la plus volumineuse du segment des voitures compactes. Les passagers arrière profiteront d'un dégagement aux jambes de 965 mm et d'un dégagement à la tête de 94,7 cm. Les phares verticaux à DEL de série à l'avant et à l'arrière s'inspirent de l'EV9, le véhicule phare de la marque, et accentuent les rebords prononcés soulignés par l'éclairage Signature bien reconnaissable de Kia. Les poignées arrière camouflées dans le pilier C accentuent les proportions sportives de la K4 et attirent l'oeil vers un arrière à l'inclinaison très prononcé. Le coffre conventionnel polyvalent est spacieux et offre une capacité de chargement de 413L.

Comme c'est le cas pour toutes les versions GT-Line de la gamme Kia, la K4 GT-Line se distingue par de nombreuses touches personnalisées à l'extérieur. Elle arbore un avant et un arrière distincts ornés d'éléments noirs lustrés, d'une garniture latérale satinée, de jantes en alliage de 18 pouces, ainsi que de couvercles de rétroviseurs, de garnitures de glaces et de garnitures de seuil noir lustré. Les phares avant à petits cubes à DEL et les phares antibrouillard à DEL intégrées mettent la touche finale à l'extérieur remarquable de la K4 GT Line Turbo Tech.

Le design intérieur et les technologies de la K4 : une connectivité haut de gamme

L'intérieur de la K4 rehausse les normes établies de l'intégralité de la catégorie. Au centre du poste de pilotage large, on retrouve un tableau de bord numérique intégré de série, une première dans le segment des voitures compactes et un élément de design impressionnant. Compatible avec les mises à jour par liaison radio (OTA - Over the Air), le poste de pilotage et de navigation de voiture connectée (système ccNC) ultramoderne, trouvé pour la première fois sur le véhicule phare de Kia, l'EV9, affiche les commandes du véhicule sur des écrans numériques d'un total de près de 30 pouces8. Le système ccNC traite les informations plus rapidement et plus fidèlement et affiche les commandes les plus utilisées à portée de main sur l'écran tactile. De plus, les fonctionnalités mains libres Apple CarPlay9 et Android Auto10 sont incluses de série sur tous les modèles K4.

Grâce à la clé numérique 2.0 à bande ultra-large, le conducteur peut utiliser son téléphone Apple, Samsung, et appareil intelligent comme une clé virtuelle pour verrouiller, déverrouiller et démarrer sa K4. Il peut également partager des clés avec ses proches, simplement en envoyant un texto vers un appareil compatible. La K4 serra compatible avec les mises à jour par liaison radio (OTA), et il est prévu d'améliorer le portefeuille de fonctionnalités et de services numériques par le biais du Kia Connect Store, accessible via l'application Kia Connect ou le portail Kia Connect.

L'intérieur spacieux de la K4 est disponible en Gris moyen, et les modèles GT-Line ajoutent les couleurs Onyx et Écru. Les sièges avant chauffants sont proposés de série, tandis que les sièges ventilés et la mémorisation de la position du conducteur sont disponibles sur les versions haut de gamme. Enfin, la K4 GT-Line est exclusivement dotée d'un volant à trois bras.

Le groupe motopropulseur et l'ingénierie de la K4 : des choix audacieux

Au Canada, la K4 à propulsion avant sera disponible avec un choix de deux groupes motopropulseurs. Le premier, proposé de série, est un moteur de 2.0 litres générant une puissance de 147 chevaux et un couple de 132 lb-pi, associé à une transmission à variation intelligente (IVT).

Le deuxième, en option, est un moteur à turbocompresseur de 1,6 litre qui envoie une puissance de 190 chevaux et un couple de 195 lb-pi aux roues par le biais d'une boîte automatique à 8 vitesses. Les palettes de changement de vitesse fixées au volant complètent cet ensemble plus sportif. Le moteur à turbocompresseur de la K4 GT-Line accélère uniformément à basse vitesse et réagit rapidement aux commandes du conducteur, assurant une expérience de conduite engageante. Les versions GT-Line Turbo de la K4 sont également dotées, en exclusivité, d'une suspension arrière à bras multiples offrant une rigidité latérale supérieure et une réactivité encore plus nerveuse, afin de rendre la conduite plus sportive.

Les ingénieurs se sont également employés à réduire le bruit et les vibrations, en ajoutant un pare-brise à protection acoustique en option et des pneus antibruit sur les K4 dotées de roues de 18 pouces.

La K4 : des systèmes perfectionnés d'assistance à la conduite (ADAS) inédits

Dans le cadre de son engagement à améliorer la confiance des conducteurs, Kia a perfectionné les systèmes ADAS de série et optionnels proposés sur la K4. De plus, la K4 est également munie de coussins gonflables latéraux arrière de série, offrant ainsi la protection de huit coussins gonflables au total.11

La K4 est équipée des derniers systèmes ADAS de Kia et inclut, de série, l'assistance intelligente au respect de la limite de vitesse (ISLA)12, l'assistance au maintien de voie (LKA)13 et le régulateur de vitesse intelligent avec arrêt/démarrage (SCC avec S&G)14. Les technologies d'assistance à la conduite optionnelles de la K4 sont centrées autour de l'assistance d'évitement de collision frontale 1.5 (FCA-1.5)15, conçue pour aider à détecter et à prévenir les collisions dans certaines circonstances, à détecter les véhicules, piétons et cyclistes devant le véhicule (FCA-CPC), et à détecter les véhicules s'approchant par la droite lors d'un virage à gauche à un carrefour (FCA-JT). Le volant haptique émet également des alertes tactiles à l'intention du conducteur.

Disponible sur les K4 GT-Line Turbo Tech, l'assistance d'évitement de collision frontale 2 (FCA-2) plus puissante détecte également les véhicules lors de la traversée d'une intersection (FCA-JC). La FCA-2 peut aussi freiner et/ou agir sur la direction, dans une certaine mesure, pour aider à éviter certaines collisions ou en réduire la gravité si le dispositif détecte un véhicule arrivant à contresens lors des dépassements (FCA-LO), ou des véhicules devant le véhicule lors d'un changement de voie (FCA-LS). L'assistance aux manoeuvres d'évitement9, quant à elle, aide à réduire les collisions avec des obstacles, des piétons ou d'autres véhicules se trouvant devant en avertissant le conducteur et dans certaines circonstances, en agissant sur la direction si elle détermine qu'un espace sur la voie permettrait d'éviter la collision. La FCA peut également, dans certaines circonstances, aider à éviter une collision avec un véhicule arrivant à contresens en émettant des avertissements sonores et visuels et en actionnant les freins (FCA-DO). Enfin, la conduite assistée sur autoroute 2 (HDA-2), incluse de série, est un dispositif pratique qui aide à conserver une distance de sécurité prédéterminée avec les véhicules devant et à maintenir le véhicule au milieu de sa voie sur certaines autoroutes.16

En plus de l'avertisseur de risque de collision dans les angles morts (BCW) et de l'avertisseur de risque de collision transversale arrière (RCTA) (dépendant de la version) en option, les versions GT-Line incluent l'assistance d'évitement de collision dans les angles morts (FCA-BCA) et l'écran de visualisation des angles morts (BVM)17 qui affiche et détectent les véhicules s'approchant à l'arrière et sur les côtés. Dans certaines circonstances, le système peut actionner les freins pour aider le conducteur à éviter une collision potentielle. L'écran panoramique (SVM)18 de série affiche une vue à 360° de ce qui entoure le véhicule lors des manoeuvres de stationnement, à l'aide de caméras positionnées tout autour de la K4. L'avertisseur de distance de stationnement optionnel ajoute une détection à 360° à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, lors des manoeuvres.

Disponibilité de la K4

La K4 doit arriver au Canada dans la deuxième moitié de l'année 2024. Les prix, détails des versions, les délais de disponibilité des versions, et la consommation de carburant de la K4 seront annoncés prochainement. En attendant, les clients intéressés peuvent s'inscrire pour recevoir les mises à jour sur kia.ca/K4.

