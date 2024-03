Xplore dépasse ses objectifs pour l'Ile-du-Prince-Édouard avec l'expansion de ses réseaux fixe sans fil et par fibre optique





WOODSTOCK, NB, le 27 mars 2024 /CNW/ - Xplore inc. annonce une progression remarquable de son projet d'expansion de son service Internet haute vitesse à l'Ile-du-Prince-Édouard, notamment en branchant plus de foyers que prévu initialement à son réseau fixe sans fil et par fibre optique.

Grâce à ces nouvelles connexions, les abonnés des régions rurales de cette province pourront profiter d'un accès Internet rapide et fiable. Ce projet à long terme est soutenu par un investissement privé de Xplore ainsi que par le volet « Infrastructure collectivités rurales et nordiques » du Plan Investir dans le Canada d'Infrastructure Canada.

Parmi les principales réalisations de ce projet, mentionnons notamment les suivantes :

Dépassement des engagements en matière de fibre optique : Près de 3 400 emplacements sont maintenant branchés au service Xplore Fibre à 1 gigabit par seconde, la technologie Internet la plus avancée sur le marché. Ce total devrait atteindre près de 4 000 installations d'ici aout 2024, soit environ 1 000 de plus que prévu initialement.





Expansion du nombre d'abonnements au service fixe sans fil ultrarapide : Plus de 20 000 abonnés -- bien plus que les 17 000 prévus -- profitent désormais du service fixe sans fil Xplore offrant des téléchargements pouvant atteindre 100 Mbps. La plupart des tours de transmission Xplore sont maintenant dotées de la technologie 5G, ce qui réduit les délais de réponse et assure des connexions plus fluides.





Une première pour la fibre : À ce jour, environ 420 kilomètres de fibre optique ont été posés, dont un câble de 15 kilomètres dans un corridor de service du Pont de la Confédération. Il s'agit du premier câble de télécommunications placé à cet endroit depuis près de 25 ans. Il relie le réseau par fibre sur l'ile au reste du réseau Xplore dans les provinces maritimes, offrant ainsi une base robuste pour le déploiement de communications Internet de pointe pour tous les résidents et les entreprises de l'Ile-du-Prince-Édouard. Xplore prévoit ajouter 234 kilomètres de fibre sur l'ile cette année.

« Il s'agit d'une avancée importante vers notre objectif, a déclaré Rizwan Jamal, président-directeur général de Xplore inc. Grâce à cette expansion de nos réseaux fixe sans fil et par fibre optique, un plus grand nombre de Prince-Édouardiens pourront profiter d'un accès Internet haute vitesse. »

« L'accès à l'Internet haute vitesse est crucial pour l'Ile-du-Prince-Édouard, a déclaré l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Cette mise à jour est la preuve que nos investissements dans l'Internet haute vitesse en région portent leurs fruits et que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de 30 000 connexions d'ici aout 2024. »

Ces réalisations s'ajoutent à l'expansion récente du réseau par fibre optique au Québec par le fournisseur. Xplore vient aussi d'amorcer les travaux pour étendre son service par 5G et par fibre optique à 98 municipalités ontariennes en région.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires et pour vérifier les zones de couverture pour ce service, rendez-vous sur xplore.ca ou composez le 1 877 959-5717.

À propos de Xplore

Xplore inc. est le chef de file en matière d'accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région au pays. Elle s'est engagée à offrir à toute sa clientèle une expérience Internet haute vitesse de première qualité. À cet effet, elle construit actuellement des réseaux de fibre optique et sans fil 5G qui sauront répondre aux besoins particuliers des collectivités en région, tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

