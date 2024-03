AKWA TECHNOLOGIES ACCEUILLE AQUA SENSORES, nouveau partenaire au Guatemala





MONTRÉAL, le 27 mars 2024 /CNW/ - AKWA Technologies (www.AKWAtek.com) a signé un accord de partenariat avec Aqua Sensores au Guatemala.

Aqua Sensores (www.aquasensores.com) est pionnier sur le marché guatémaltèque avec le système d'alarme contre les fuites d'eau AKWA Technologies. L'entreprise ciblera les immeubles multi résidentiels, les bureaux, les résidences et les nouveaux projets de construction. Les propriétaires James Wilson et son partenaire Vinicio Rivas ont une solide expérience dans la revente et l'installation de revêtements de planchers. Ils ont une expérience directe des dommages importants causés par ces fuites qui peuvent créer de nombreux dégâts, même avant l'achèvement d'un projet.

Le système, conçu pour prévenir et détecter les fuites d'eau, propose des fonctionnalités de pointe telles qu'une valve de fermeture automatique, des capteurs polyvalents de différents types, une intégration de la technologie LoRa, une détection avancée des fausses alarmes et un tableau de bord exclusif conçu pour une gestion efficace à travers plusieurs propriétés.

Mr. Wilson a déclaré : "Récemment, lors d'une conversation avec un expert en assurance de dommages au Guatemala, il a commenté que "les réclamations les plus récurrentes pour les propriétés sont dues aux sinistres causés par les fuites d'eau, qui s'étendent souvent jusqu'à deux niveaux sous l'incident. Arrêter le flux d'eau immédiatement est la clé pour limiter le coût des dommages. Les compagnies d'assurance pourraient bientôt commencer à exiger ou suggérer de tels systèmes dans les bâtiments neufs et anciens." Il a ajouté : "AKWA Technologies propose une solution IoT de pointe que chaque association de copropriétaires devrait envisager."

AKWA TECHNOLOGIES - À PROPOS

AKWA Technologies, une marque de AKWA Technologies Solutions inc. (www.AKWAtek.com) et leader de l'industrie, fabrique ses systèmes d'alarme d'eau au Canada. Notre mission est de répondre aux préoccupations concernant les fuites d'eau dans les propriétés en offrant un système intelligent, fiable et adaptable à diverses configurations d'immeubles et de maisons. Doté du tableau de bord de gestion centralisée AKWA Concierge, le système convient parfaitement aux propriétés multi résidentielles, condominiums ou commerciales de toute taille.

En tant qu'entreprise affiliée à PREVCAN (www.prevcan.org) et recommandée par des groupes d'assurance de premier plan, nous sommes dédiés au développement continu du marché pour cette technologie. Nous recherchons constamment de nouveaux partenariats en Amérique du Nord et au-delà.

CONTACTS:

AKWA Technologies Solutions inc.

Pierre-André Paulin

VP Développement des Affaires

514.241.9769, Ext. 1005

[email protected]

Aqua Sensores

James Wilson

Propriétaire

502.3015.9075

[email protected]

SOURCE AKWA Technologies Solutions inc.

27 mars 2024 à 09:11

