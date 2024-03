ALIMENTATION COUCHE-TARD REMPORTE POUR UNE TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE LE PRIX GALLUP EXCEPTIONAL WORKPLACE AWARD





LAVAL, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou la « société »), un chef de file à l'échelle mondiale de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, a une fois de plus remporté le prix Gallup Exceptional Workplace Award (GEWA) de 2024. Couche-Tard remporte ainsi, pour une troisième année consécutive, ce prix qui récompense les cultures d'entreprise les plus engagées au monde.

« Félicitations aux 60 organisations qui ont redéfini ce qu'est un excellent milieu de travail. Ce qui vous distingue est votre engagement à créer des environnements où, chaque jour, les employés sont écoutés, valorisés et encouragés à mettre à profit leurs forces. Nous vous remercions d'avoir établi une nouvelle norme mondiale en matière de milieu de travail dynamique », a mentionné Jon Clifton, chef de la direction de Gallup.

Le ratio entre les employés engagés et les employés activement désengagés des sociétés gagnantes des prix GEWA est 11 fois plus élevé que la moyenne internationale. À l'échelle mondiale, seulement 23 % des employés sont mobilisés - c'est-à-dire engagés dans leur travail et ancrés dans leur milieu de travail - et seulement 33 % des employés américains sont mobilisés. Soixante-dix pour cent des employés des organisations gagnantes des prix GEWA sont mobilisés.

Alors que les milieux de travail partout dans le monde continuent de faire face à des perturbations, Gallup a reconnu Couche-Tard pour sa capacité à faire preuve d'innovation dans sa manière de mobiliser et de développer ses employés.

« C'est en pouvant compter sur des équipes engagées que nous pouvons créer une excellente expérience pour nos clients. Notre sondage d'engagement annuel maVOIX, géré par Gallup, nous aide à continuellement améliorer nos efforts visant à créer un environnement dans lequel nos employés peuvent s'épanouir, progresser dans leur carrière et être authentiques », a indiqué Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines de Couche-Tard. « Avec une participation record au sondage de l'année dernière, nous sommes honorés que notre investissement dans la croissance de nos employés et dans leur engagement soit, pour une troisième année consécutive, reconnu par un prix GEWA. »

« Pour moi, rien n'est plus important que de protéger et de promouvoir la culture Une équipe que nous avons instaurée chez Couche-Tard », a mentionné Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche-Tard. « Comme le souligne cette reconnaissance de Gallup, nous continuons de nous laisser guider par nos valeurs, et nos employés continuent de se sentir écoutés, valorisés et respectés au travail. Nous poursuivrons sur cette voie et trouverons des façons de renforcer davantage notre engagement record et notre milieu de travail gagnant. »

La méta-analyse de Gallup sur l'engagement et la performance des équipes est l'étude sur les milieux de travail la plus complète jamais réalisée, comprenant des données sur plus de 2 millions d'employés provenant de 276 organisations dans 54 secteurs d'activités et 96 pays. Selon Gallup, les organisations très mobilisées surpassent considérablement leurs pairs en ce qui concerne les résultats commerciaux importants, et notamment l'évaluation des clients, la rentabilité, la productivité, le roulement de personnel, les incidents liés à la sécurité, les pertes, l'absentéisme, la qualité, le bien-être et la mise en place d'un comportement empreint de civisme en milieu de travail.

Pour obtenir la liste complète des lauréats des prix GEWA et en savoir plus sur le processus de sélection, consultez la page des lauréats (en anglais seulement et disponible le 27 mars).

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial du secteur du commerce de l'accommodation et de la mobilité, exerçant ses activités dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et un chef de file dans le secteur du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong, et ses activités se sont récemment étendues en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150?000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com .

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus pressants. Combinant plus de 80 années d'expérience avec sa portée mondiale, Gallup en connaît plus que toute autre société au monde sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens.

