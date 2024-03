Le marché du travail de la Colombie-Britannique devrait faire face à des défis à court terme, alors que la demande d'emploi atteindra un pic en 2029





OTTAWA, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En 2023, l'activité de construction s'est légèrement contractée en Colombie-Britannique, la hausse des investissements dans la construction non résidentielle n'ayant pas été suffisante pour contrebalancer le repli des activités dans le secteur résidentiel. Au cours des dernières années, le secteur non résidentiel a été soutenu par une forte activité dans la construction d'ouvrages de génie civil et d'immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. Le secteur résidentiel a affiché une baisse par rapport à ses niveaux historiquement élevés en raison de la hausse des taux d'intérêt et des craintes des consommateurs en matière d'abordabilité.



Les perspectives à court terme de la province prévoient un ralentissement de l'activité de construction non résidentielle, car plusieurs grands projets arrivent à leur terme ou dépassent les niveaux d'activité maximale. Les investissements seront ensuite stables vers le milieu de la période de prévision, avant de ralentir lors des dernières années. Les investissements dans le secteur résidentiel, quant à eux, devraient connaître un cycle de hausse modérée entre 2025 et 2030.

ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2024-2033 pour la Colombie-Britannique. Selon le rapport, les niveaux d'emploi, qui étaient historiquement élevés au début de la période de prévision, reculeront initialement alors que la demande dans les secteurs résidentiel et non résidentiel s'estompe. Une période de croissance suivra entre 2025 et 2029, l'emploi dans les deux secteurs atteignant un pic pendant cette période. L'emploi reculera ensuite à la fin de la décennie, les deux secteurs augmentant de 2 % par rapport aux niveaux de 2023 d'ici à 2033.

Il convient de noter que ces prévisions sont fondées sur la demande actuelle et ne tiennent pas compte des initiatives du secteur public visant à résoudre les enjeux d'abordabilité des logements ni de l'augmentation prévue de la demande de modernisation des bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels existants découlant de l'électrification de l'économie. Ces deux scénarios sont abordés dans des rapports distincts, qui seront publiés ultérieurement par ConstruForce Canada.

« Depuis plusieurs années, la Colombie-Britannique est l'un des marchés de la construction les plus actifs au Canada, avec de grands projets non résidentiels qui s'ajoutent à un secteur résidentiel en plein essor, souligne Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Sans surprise, les conditions du marché se relâchent dans les premières années de la période de prévision, surtout compte tenu de l'effet de la hausse des taux d'intérêt sur la construction résidentielle et de l'achèvement de nombreux projets non résidentiels importants. Cela étant dit, le marché provincial est vigoureux et renouera avec la croissance au milieu de la période de prévision. »

Une analyse complète du secteur de la construction en Colombie-Britannique nécessite un examen détaillé du marché provincial dans son ensemble, mais aussi des deux principaux sous-marchés de la province : le Lower Mainland et l'île de Vancouver. Ces deux sous-marchés font face à des conditions uniques.

Le marché de la région du Lower Mainland, qui comprend le Grand Vancouver, la vallée du Fraser, la Sunshine Coast, Squamish et Lillooet, représente environ 60 % des emplois en construction de la province. La région a rapporté une autre année de croissance en 2023, durant laquelle une légère contraction des investissements résidentiels a été compensée par un autre gain dans la construction non résidentielle.

Même si on prévoit que l'emploi total dans le marché de la construction du Lower Mainland augmentera de manière continue jusqu'en 2031, l'emploi dans la construction résidentielle devrait ralentir après 2024, se contractant de 13 % d'ici 2033, tandis que l'emploi dans la construction non résidentielle connaîtra une série de hausses au cours de la même période, augmentant d'un peu moins de 8 % par rapport au niveau de 2023.

Le marché de la construction de l'île de Vancouver, qui comprend la région de la capitale, la vallée de Cowichan, Nanaimo, Alberni-Clayoquot, Strathcona, la vallée de Comox, Powell River, le mont Waddington et la côte centrale, a connu un léger recul en 2023, les gains dans le secteur de la construction non résidentielle ayant été plus que contrebalancés par le ralentissement des investissements dans le secteur résidentiel. Les perspectives prévoient une croissance des deux secteurs jusqu'en 2033, avec des niveaux variables tout au long de la période de prévision. Une augmentation d'un peu moins de 6 % dans le secteur non résidentiel fait plus que compenser une baisse de moins de 2 % dans le secteur résidentiel.

ConstruForce Canada prévoit que le secteur de la construction de la Colombie-Britannique devra recruter environ 54 000 travailleurs supplémentaires au cours de la période de prévision pour suivre le rythme de croissance et de remplacement de la main-d'oeuvre. On estime que 43 200 travailleurs, soit 23 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction, prendront leur retraite pendant cette période. Bien que l'arrivée sur le marché du travail de 36 300 nouvelles personnes de moins de 30 ans provenant des efforts de recrutement local contribuera à compenser les départs à la retraite, on constate un besoin à court terme d'un grand nombre de travailleurs qualifiés d'expérience. D'ici 2033, il pourrait manquer 17 700 travailleurs au sein du secteur, à moins que le recrutement anticipé n'augmente.

Dans le secteur de la construction, il faut des années pour former des travailleurs qualifiés, qui doivent souvent participer à un programme provincial d'apprentissage. Les nouvelles inscriptions dans les 25 principaux programmes de formation aux métiers de la construction en Colombie-Britannique ont fluctué dans les dernières années, et demeurent en deçà des sommets observés en 2013. Les nouvelles inscriptions ont diminué de 9 % entre 2013 et 2019, tandis que l'emploi a augmenté de 12 % au cours de la même période. En 2022, la province a connu une reprise importante des nouvelles inscriptions, mais les achèvements de programme sont demeurés sous les niveaux précédant la pandémie de COVID-19.

Le secteur de la construction continue de chercher à constituer une main-d'oeuvre plus diversifiée et plus inclusive. À cette fin, il déploie des efforts pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d'oeuvre actuelle de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les personnes immigrantes.

En 2023, le secteur de la construction de la Colombie-Britannique comptait environ 33 400 femmes. Ce résultat demeure pratiquement inchangé par rapport aux niveaux de 2022. Parmi elles, 29 % travaillaient directement sur les chantiers. Au total, en 2023, les femmes représentaient seulement 5 % des 183 400 personnes de métier employées au sein du secteur.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui présente des occasions de recrutement pour le secteur de la construction de la Colombie-Britannique. En 2021, les Autochtones représentaient 6,2 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province, soit une légère hausse par rapport à 2016. Cette part est également nettement plus élevée que celle des Autochtones dans l'ensemble de la population active. Étant donné que la population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et que les travailleurs autochtones semblent disposés à poursuivre une carrière en construction, il pourrait être envisagé d'accroître le recrutement des Autochtones dans le secteur de la construction de la province.

Le secteur de la construction s'est d'ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada pour répondre aux besoins en main-d'oeuvre anticipés. Sur la base des tendances actuelles, la Colombie-Britannique devrait connaître des niveaux élevés d'immigration au cours de la période de prévision. Les nouveaux arrivants constitueront donc un élément clé de la main-d'oeuvre du secteur.

L'augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur de la construction de la Colombie-Britannique à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d'oeuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, à [email protected] ou au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province, et a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de solutions pour la main d'oeuvre sectorielle.

Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Chris Atchison

Président

British Columbia Construction Association

250 818-9671

Jeannine Martin

Présidente

Vancouver Regional Construction Association

604 294-3766

Kim Barbero

Cheffe de la direction

Mechanical Contractors Association of British Columbia

604 205-5058

Paul de Jong

Président

Progressive Contractors Association of Canada

403 620-3781

Kelly Scott

Président

BC Road Builders and Heavy Construction Association

604 436-0220

Rob Viccars

Directeur des communications et du marketing

Canadian Homebuilders' Association of British Columbia

604 432-7112, poste 301

27 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :