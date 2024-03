Métaux Osisko octroie des options d'achat d'actions





MONTRÉAL, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANCFORT : 0B51) souhaite annoncer que le conseil d'administration de la Société a approuvé l'octroi d'options d'achat d'actions incitatives aux administrateurs, dirigeants, employés et consultants pour acheter jusqu'à un total de 1 935 000 actions ordinaires du capital-actions de la Société. Les options attribuées sont soumises à une période d'acquisition de trois ans et à une durée de cinq ans, à un prix d'exercice de 0,155 $ par action.



À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques, plus particulièrement le cuivre et le zinc. La Société est un partenaire en coentreprise avec Appian Capital Advisory LLP pour l'avancement de l'un des plus importants camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, près des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique, ainsi que 100 kilomètres de routes de transport viables.

En outre, la Société a également acquis en juillet 2023, auprès de Glencore Canada Corporation, une participation de 100 % dans l'ancienne mine de cuivre de Gaspé, située près de Murdochville, dans la péninsule de Gaspé, au Québec. Gaspé Copper renferme la plus importante ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

