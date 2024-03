La croissance de l'emploi dans le secteur albertain de la construction jusqu'en 2033 est stimulée par une forte demande du secteur non résidentiel





OTTAWA, 27 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les composantes du secteur de la construction de l'Alberta ont connu des résultats variables en 2023. L'activité dans le secteur non résidentiel de la province a connu une croissance modeste grâce à l'augmentation de la construction d'immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) et à l'essor du secteur du pétrole et du gaz. Quant à elle, la demande de construction résidentielle, qui avait atteint des niveaux élevés ces dernières années, s'est contractée en raison de la hausse des taux d'intérêt.



ConstruForce Canada a publié aujourd'hui son rapport Regard prospectif ? Construction et maintenance 2024-2033 pour la province. Les perspectives indiquent une légère contraction de l'emploi dans la construction et l'entretien en 2023, les pertes dans le secteur résidentiel compensant une légère augmentation de l'emploi dans le secteur non résidentiel. Les secteurs divergent au cours de la période de prévision. L'emploi dans le secteur non résidentiel devrait suivre une tendance stable jusqu'à la fin de la décennie, augmentant de 14 % d'ici 2033 par rapport aux niveaux de 2023. Cette croissance est principalement attribuable au solide rendement du segment des immeubles ICI et à de nouveaux gains dans la construction d'ouvrages de génie civil après 2027.

L'emploi dans le secteur résidentiel devrait connaître un cycle ascendant à court terme à mesure que les pressions sur les taux d'intérêt s'atténueront et que la demande de nouveaux logements renouera avec la croissance. Ces gains ne seront toutefois pas durables, car l'emploi devrait ralentir après 2027 en raison de la réduction des investissements dans la construction de logements neufs.

L'emploi total dans le secteur de la construction devrait augmenter de 14 000 travailleurs au cours de la période de prévision. Un gain de 14 % au chapitre de l'emploi dans le secteur non résidentiel est plus que suffisant pour compenser un ralentissement de 1 % dans le secteur résidentiel.

Ces prévisions sont fondées sur la demande actuelle et ne tiennent pas compte des initiatives du secteur public visant à résoudre les enjeux d'abordabilité des logements ni de l'augmentation prévue de la demande de modernisation des bâtiments résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels existants découlant de l'électrification de l'économie.Ces deux scénarios sont abordés dans des rapports distincts, qui seront publiés ultérieurement par ConstruForce Canada.

« Comme la plupart des provinces, l'Alberta assiste à une évolution de la structure d'âge de sa population, déclare Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. De nombreux métiers des secteurs résidentiel et non résidentiel font face à des difficultés de recrutement. Même si le ralentissement du secteur résidentiel contribuera à atténuer certaines de ces tensions, la longue liste de grands projets non résidentiels, combinée aux arrêts et à l'entretien saisonniers des installations industrielles, maintiendra la pression à un niveau élevé. »

Selon les prévisions de ConstruForce Canada, environ 42 500 travailleurs du secteur de la construction de l'Alberta (23 % de la main-d'oeuvre de 2023) devraient prendre leur retraite d'ici 2033 et auront besoin d'être remplacés. La démographie de la province devrait contribuer à combler une grande partie de cet écart. En effet, on estime à 41 100 le nombre de nouveaux travailleurs locaux de moins de 30 ans qui devraient intégrer le marché du travail. Toutefois, si l'on tient compte des besoins d'embauche liés à l'expansion, la province pourrait se retrouver avec un déficit de recrutement d'environ 22 000 travailleurs à combler d'ici 2033.

Dans le secteur de la construction, il faut des années pour former des travailleurs qualifiés, qui doivent souvent participer à un programme provincial d'apprentissage. Les nouvelles inscriptions dans les 25 principaux programmes de formation aux métiers de la construction ont baissé de façon significative entre 2014 et 2019, affichant un ralentissement de 57 %. Ce taux est bien supérieur au ralentissement de 18 % de l'emploi au cours de la même période. Les achèvements ont également baissé pendant cette période, bien qu'à un rythme plus lent. Combinées, ces tendances sont susceptibles de faire diminuer le nombre de nouveaux travailleurs certifiés à court terme.

Le secteur de la construction continue de chercher à constituer une main-d'oeuvre plus diversifiée et plus inclusive.À cette fin, il déploie des efforts pour accroître le recrutement de personnes appartenant à des groupes traditionnellement sous-représentés dans la main-d'oeuvre actuelle de la province, notamment les femmes, les Autochtones et les personnes immigrantes.

En 2023, le secteur albertain de la construction comptait environ 36 600 femmes. Par rapport aux totaux de 2022, ce chiffre représente une baisse de 900 travailleuses, dont 36 % travaillaient directement sur les chantiers. Au total, en 2023, les femmes représentaient 7 % des 177 600 personnes de métier employées au sein du secteur de la construction de l'Alberta.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui présente des occasions de recrutement pour ce secteur. Par le passé, la province a réussi à augmenter la part des Autochtones dans la main-d'oeuvre du secteur de la construction. En 2021, les travailleurs autochtones représentaient 6,7 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province, soit une légère hausse par rapport aux totaux déclarés en 2016. Cette part est également nettement plus élevée que celle des Autochtones dans l'ensemble de la population active. Étant donné que la population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et que les travailleurs autochtones semblent disposés à poursuivre une carrière en construction, il pourrait être envisagé d'accroître le recrutement des Autochtones dans le secteur de la construction de la province.

Le secteur de la construction pourrait également faire appel à de nouveaux arrivants au cours de la prochaine décennie afin de répondre aux besoins en main-d'oeuvre anticipés. Sur la base des tendances actuelles, l'Alberta devrait connaître des niveaux élevés d'immigration au cours de la période de prévision. Les nouveaux arrivants constitueront donc un élément clé de la main-d'oeuvre du secteur. À l'heure actuelle, les nouveaux arrivants et les immigrants établis représentent environ 18 % de la main-d'oeuvre du secteur de la construction de la province.

L'augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux Canadiens pourrait aider le secteur albertain de la construction à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d'oeuvre.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l'entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d'oeuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l'offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d'un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l'accroissement des compétences et de la productivité de la main-d'oeuvre, l'amélioration des modalités de formation, l'offre d'outils relatifs aux ressources humaines aidant à l'adoption de pratiques exemplaires ainsi que d'autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à [email protected], ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l'entretien de la province, et a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de solutions pour la main d'oeuvre sectorielle.

