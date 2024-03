Accélérer la mise en réseau et l'Edge IA avec les serveurs Edge et les appareils réseau haute performance d'AEWIN alimentés par AMD Siena





TAIPEI, 27 mars 2024 /PRNewswire/ -- AEWIN propose une série d'appareils réseau et de serveurs Edge performants alimentés par un seul processeur AMD Zen 4c EPYC 8004 dont le nom de code est Siena. Le dernier processeur AMD Siena est produit avec une technologie de fabrication de 5 nm offrant jusqu'à 64 coeurs (densité extrême de 2CCX/CCD) et un TDP de 225 W avec une consommation d'énergie réduite par rapport à l'EPYC SP5. Le processeur Siena SP6 offre les meilleures performances par watt et est doté d'E/S riches et de la technologie CXL 1.1.

SCB-1945 (1U) et SCB-1947A (2U) sont deux appareils réseau performants prenant en charge 12 sockets DDR5 et 4x/8x emplacements PCIe Gen5 pour les cartes réseaux AEWIN autoconçues avec des interfaces cuivre/fibre de 1G à 100G (avec/sans fonction de contournement) ou d'autres accélérateurs et SSD NVMe. Les deux modèles offrent la possibilité de changer deux emplacements PCIe du panneau avant en un seul emplacement PCIe x16 pour l'installation d'une carte d'extension prête à l'emploi pour les fonctions supplémentaires si nécessaire. Il peut prendre en charge l'installation d'une carte NIC 400G telle que la carte NIC PCIe 5.0 de NVIDIA Mellanox.

Ils offrent un débit élevé et une faible latence pour les charges de travail à forte intensité de calcul. Le client peut choisir d'avoir un stockage interne de grande capacité, jusqu'à 4 SSD SATA/mSATA natifs. La carte mère elle-même prend également en charge deux SSD NVMe M. 2 2280 pour le démarrage rapide du système d'exploitation. Grâce au CPU Siena et à son efficacité énergétique, les deux modèles offrent des performances informatiques extraordinaires et une conception à faible profondeur (SCB-1945 : 548 mm ; SCB-1947A : 600 mm) afin d'atteindre des vitesses plus élevées pour l'edge computing et la mise en réseau.

Pour étendre davantage les capacités de l'IA, le SCB-1947C est un serveur informatique en périphérie à 2U et à un seul socket offrant des emplacements PCIe x16 à double largeur pour prendre en charge les cartes GPU/FPGA pour les applications intelligentes. En plus des emplacements GPU, il y a 4 emplacements PCIe 5.0 x8 disponibles pour les cartes NIC, les accélérateurs ou les SSD NVMe. Les tâches nécessitant des charges de travail d'IA peuvent être traitées sans effort à la périphérie par le SCB-1947C.

En ce qui concerne la fiabilité et la cybersécurité, les séries SCB-1945 et SCB-1947 prennent en charge le module OT006B pour AEWIN Trusted Secure Boot (module TSB V2) afin de fournir la première ligne de défense de sécurité des firmwares pendant le processus de démarrage. Le module TPM 2.0 est également pris en charge pour permettre l'authentification des dispositifs matériels afin d'assurer l'intégrité de la plateforme matérielle.

Avec des performances exceptionnelles, une excellente efficacité énergétique, des E/S riches, des technologies de sécurité avancées, une extensibilité extraordinaire et le meilleur TCO, les séries SCB-1945 et SCB-1947 sont prêtes à être déployées pour diverses applications, y compris la mise en réseau, la cybersécurité, le MEC, l'Edge AI, l'edge computing, le stockage, et plus encore. TPMN'hésitez pas à personnaliser votre solution avec les offres d'AEWIN !

SCB-1945 : appareil réseau 1U avec un seul processeur AMD Zen 4c EPYC 8004 (Siena), un total de 4 emplacements PCIe Gen5 x8 pour les cartes NIC, les accélérateurs et les SSD NVMe

Série SCB-1947 : serveur d'appareil réseau/edge computing 2U avec un seul processeur AMD Zen 4c EPYC 8004 (Siena), 2 emplacements DW PCIe 5.0 x16 à double largeur pour les cartes GPU FHFL, 4 emplacements PCIe Gen5 x8 ou 8 emplacements PCIe Gen5 x8 pour les cartes NIC, les accélérateurs et les SSD NVMe

