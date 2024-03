Takeda annonce les candidats au conseil d'administration pour la prochaine assemblée générale des actionnaires





Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration a décidé le 26 mars 2024 (CET) de proposer des candidats au conseil d'administration lors de la 148e assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 26 juin 2024.

M. Milano Furuta, actuellement président de la Japan Pharma Business Unit (JPBU), succédera à M. Constantine Saroukos au poste de directeur financier à compter du 1er avril 2024. Takeda proposera M. Furuta comme nouveau candidat au poste de directeur du conseil d'administration lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Si cette nomination est approuvée par les actionnaires, M. Furuta rejoindra le conseil d'administration à compter du 26 juin 2024.

M. Constantine Saroukos, qui a exprimé son intention de prendre sa retraite en tant que directeur financier, quittera le conseil d'administration le 26 juin 2024 à l'expiration de son mandat.

Candidats aux postes de directeurs qui ne sont pas membres du comité d'audit et de surveillance Nom Catégorie Rôle attendu Christophe Weber Interne Existant Directeur représentatif, président-directeur général Andrew Plump Interne Existant Directeur, président chargé de la recherche et du développement Milano Furuta Interne Nouveau Directeur, chef des finances Masami Iijima Externe Existant Directeur externe, président de la réunion du conseil d'administration Olivier Bohuon Externe Existant Directeur externe Ian Clark Externe Existant Directeur externe Steven Gillis Externe Existant Directeur externe John Maraganore Externe Existant Directeur externe Michel Orsinger Externe Existant Directeur externe Miki Tsusaka Externe Existant Directrice externe Emiko Higashi Externe Nouveau Directrice externe Le mandat des directeurs qui ne sont pas membres du comité d'audit et de surveillance est d'un an.

Candidats aux postes de directeurs qui sont membres du comité d'audit et de surveillance Nom Catégorie Rôle attendu Koji Hatsukawa Externe Existant Directeur externe, membre du comité d'audit et de surveillance Yoshiaki Fujimori Externe Existant Directeur externe, membre du comité d'audit et de surveillance Kimberly A. Reed Externe Existant Directrice externe, membre du comité d'audit et de surveillance Jean-Luc Butel Externe Nouveau Directeur externe, membre du comité d'audit et de surveillance Le mandat des directeurs qui sont membres du comité d'audit et de surveillance est d'un an.

Remarque :

Le rôle des directeurs sera déterminé lors de la réunion du conseil d'administration et de la réunion du comité d'audit et de surveillance qui se tiendront après la 148e assemblée générale ordinaire des actionnaires. Les membres du comité de nomination et du comité de rémunération seront discutés et déterminés lors de la réunion du conseil d'administration qui se tiendra après la 148e assemblée générale ordinaire des actionnaires. Mme Asuka Miyabashira, actuellement à la tête de l'unité commerciale Neuroscience au sein de la JPBU, assumera le rôle de présidente de JPBU à compter du 1er avril 2024.

À propos de Takeda

Takeda se voue à la création d'une meilleure santé pour les gens et d'un avenir plus radieux du monde entier. Notre objectif est de découvrir et d'offrir des traitements qui révolutionnent la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, notamment les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies dérivées du plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous visons à améliorer l'expérience des patients et à faire progresser les options thérapeutiques grâce à notre pipeline dynamique et diversifié. En tant qu'entreprise biopharmaceutique de premier plan, basée sur des valeurs et axée sur la recherche et le développement, dont le siège se trouve au Japon, nous sommes motivés par notre engagement à l'égard des patients, de notre personnel et de la planète. Nos employés, répartis dans environ 80 pays et régions, sont motivés par notre objectif et s'appuient sur les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour plus d'informations, visitez le site www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions-réponses et tout document écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») concernant ce communiqué. Ce communiqué de presse (y compris tout exposé oral et toute question-réponse s'y rapportant) n'est pas destiné à, et ne constitue, ne représente ni ne fait partie d'aucune offre, invitation ou sollicitation d'aucune offre d'achat, autrement acquérir, souscrire, échanger, vendre ou autrement céder des titres ou solliciter un vote ou une approbation dans toute juridiction. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais de ce communiqué de presse. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf en vertu d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une exemption de celui-ci. Ce communiqué de presse est donné (ainsi que toute autre information qui pourrait être fournie au destinataire) à condition qu'il soit utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre opération). Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Les sociétés dans lesquelles Takeda détient directement et indirectement des investissements sont des entités distinctes. Dans ce communiqué de presse, « Takeda » est parfois utilisé par commodité lorsque des références sont faites à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « notre » et « nos » sont également utilisés pour désigner les filiales en général ou les personnes qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la société ou des sociétés particulières.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

27 mars 2024 à 01:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :