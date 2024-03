Nommés lors de l'inauguration d'une importante exposition, les lauréats d'un célèbre concours de photographies illustrent le rôle essentiel et la beauté du béton dans le monde entier





L'image saisissante d'un jeune garçon jouant au cerf-volant sur les marches du Centre culturel Teopanzolco au Mexique, a été nommée « Concrete in Life Photo of the Year ». Elle a été sélectionnée parmi un nombre record de 21 000 candidatures au concours mondial annuel organisé par la GCCA (Global Cement and Concrete Association), qui souligne la beauté et le rôle essentiel que joue le béton dans le monde entier.

L'image, qui remporte le premier prix de 10 000 USD, a été prise par Saeed Rezvanian dans le bâtiment en béton triangulaire de Cuernavaca dont l'architecture a été conçue pour rendre hommage aux temples aztèques ruinés de forme pyramidale.

La photo de Saeed Rezvanian a été proclamée lauréate de cette année lors de l'inauguration d'une nouvelle exposition gratuite qui célèbre les cinq ans d'existence du concours. Une centaine d'images remarquables sont maintenant exposées à la Brunswick Art Gallery de Londres, celle-ci étant elle-même un bâtiment en béton très connu.

Thomas Guillot, directeur général de la GCCA, membre du jury du concours, a déclaré : « Toutes nos chaleureuses félicitations à Saeed Rezvanian et à tous les lauréats de cette année. Leurs remarquables images soulignent à quel point le béton signifie tant de choses fortes et durables, mais aussi touchantes et belles, et qu'il est important pour d'innombrables vies sur notre planète. Et grâce à l'exposition qui célèbre les cinq années de notre concours, nous espérons que de très nombreuses personnes pourront constater à quel point ces images sont impressionnantes. »

Saeed Rezvanian, dont la photo du Centre culturel Teopanzolco a remporté le premier Prix, a déclaré : « Ma photo montre comment le béton façonne les environnements à la fois artistiques et fonctionnels où nous vivons. J'ai été captivé par ces enfants qui jouent parmi ces belles structures. C'est un grand honneur pour moi de remporter le concours Concrete in Life 2023. »

Les candidatures, venues de tous les continents, comprenaient de nombreuses images à couper le souffle : gratte-ciel et milieux urbains modernes, infrastructures clés telles que défenses côtières, barrages et jetées, canaux d'irrigation, ponts, routes et trottoirs. Des photos illustrent également des interactions humaines plus étroites dans des rizières, des salles de sport, des lieux de culte, des aires de jeux et des skateparks, des communautés et des habitations, ainsi que des espaces à la conception architecturale étonnante, entre autres.

Chris George, directeur des contenus, Digital Camera World, et également membre du jury, a déclaré que la photo primée de Saeed Rezvanian était « une image au cadrage magnifique, où l'utilisation subtile du noir et blanc enchante le spectateur ».

Selon le juge Paul Makovsky , rédacteur en chef de la revue Architect Magazine , la photo reflète « l'effet et l'énergie spectaculaires que dégagent la solidité et la durabilité du béton. »

Cette année, un Prix spécial du public a été décerné pour la première fois, pour marquer la cinquième année de concours. Le prix de 5 000 USD a été remporté par Muhammad Nurudin, pour sa photo de la route à péage de Mandara à Bali.

Les lauréats de quatre autres catégories ont également été proclamés, chacun recevant un Prix de 2 500 USD. Owen Davies a été nommé vainqueur de la catégorie Béton urbain, pour sa photo de l'Armstrong Rubber Building à New Haven, dans le Connecticut, aux États-Unis.

André Hidayat Arrasuli a été nommé vainqueur de la catégorie Infrastructures en béton pour son image du nouveau terminal de conteneurs de Priok en Indonésie. Alexander Arregui Leszczynska a remporté le Prix de la catégorie Concrete Beauty and Design pour son image de la Maurerhalle, une salle de conférence et un espace multifonctionnel à Bâle, en Suisse. Enfin, A.P. Hari Wibowo a été nommé vainqueur de la catégorie Concrete in Daily Life pour sa photo du stade nautique Gelora Bung Karno, à Jakarta, en Indonésie.

Toutes les photos gagnantes et présélectionnées, ainsi qu'une version en ligne de la galerie, peuvent être consultées à l'adresse https://gccassociation.org/concreteinlife2023/

L'exposition Concrete in Life est ouverte de 9h00 à 21h00 jusqu'au 28 mars à la Brunswick Art Galleryà Londres. Entrée libre.

À propos de la GCCA : La GCCA et ses membres représentent 80% des capacités mondiales de production de ciment (hors la Chine), ainsi qu'un nombre croissant de cimentiers chinois. Les entreprises membres se sont engagées à réduire et, à terme, à éliminer les émissions de CO2 dues au béton, lesquelles représentent actuellement environ 7% des émissions mondiales, grâce à la mise en oeuvre de la feuille de route vers un béton net zéro d'ici 2050 de la GCCA, première industrie lourde à définir un tel plan détaillé. Ensemble, les membres de la GCCA se sont engagés à construire un avenir brillant, résilient et durable pour l'industrie du béton et pour le monde.

Citations complètes des membres du jury :

Chris George, directeur des contenus, Digital Camera World, également membre du jury, a déclaré que la photo gagnante était « une image au cadrage magnifique utilisant à merveille le noir et blanc. Le concours mondial de photographie Concrete in Life continue de prouver qu'il est possible de prendre des photos stupéfiantes d'architecture et d'environnements façonnés par l'homme qui montrent la beauté de ce matériau de construction universel. »

Paul Makovsky, rédacteur en chef de la revue Architect Magazine, le journal officiel de l'American Institute of Architects, et également juge pour le concours de cette année. Il a déclaré : la photo gagnante montre « un bel effet spectaculaire de la robustesse du béton. Le concours mondial de photographie Concrete in Life nous montre d'excellents exemples de la façon dont ce matériau résistant, polyvalent et durable est utilisé dans l'architecture et les infrastructures de manière magnifique et inspirante. »

Muhammad Nurudin ? Prix du public : « J'ai pris cette photo à Bali. Alors que l'avion était en phase d'atterrissage à l'aéroport de Ngurah Rai, quelque chose a attiré mon attention : la route à péage de Bali Mandara, située à proximité de l'aéroport. Construite sur la mer, elle relie la ville de Denpasar, l'aéroport international Ngurah Rai et Nusa Dua à Bali. Non seulement elle réduit le temps de trajet entre l'aéroport et les villes de Denpasar et Nusa Dua, mais c'est aussi une solution aux embouteillages qui se forment pendant la saison touristique. Sous la rocade à péage, il y a plusieurs parcelles de mangroves, dont les agriculteurs s'occupent régulièrement. C'est un grand honneur pour moi d'être l'un des gagnants du concours de photographie Concrete in Life 2023 et de montrer quel magnifique lien crée le béton entre les populations de mon pays. »

André Hidayat Arrasuli ? Lauréat de la catégorie Concrete Infrastructure : « J'ai pris cette photo sur la côte nord de l'Indonésie. Le nouveau terminal de conteneurs de Priok est un port essentiel pour les activités économiques. J'ai eu très envie de le capter quand j'ai vu la composition et la beauté de ce port la nuit. Encore une fois, merci, c'est un immense plaisir pour moi de compter parmi les gagnants de ce concours. »

A.P. Hari Wibowo ? Lauréat de la catégorie Concrete in Daily Life : « Je suis extrêmement fier que ma photo ait remporté le Prix de la catégorie Concrete in Life 2023. La photo est un tableau vivant d'une scène qui se passe au stade nautique Gelora Bung Karno à Jakarta. La combinaison des athlètes qui s'échauffent pour la compétition de plongeon, de l'architecture du stade, des couleurs éclatantes et de l'interaction entre la lumière et l'ombre crée une scène captivante et harmonieuse. Avoir pu capter cette beauté à travers l'objectif de mon appareil photo, c'est fantastique ! »

Owen Davies ? Lauréat de la catégorie Urban Concrete : « Je suis absolument ravi d'être l'un des gagnants du concours Concrete in Life 2023. Pour prendre cette image, j'ai été inspiré par l'ancien Armstrong Rubber Building à New Haven, dans le Connecticut, après l'avoir vu plusieurs fois en empruntant la route I95. J'ai d'abord été attiré par sa masse et sa géométrie étonnantes, et par la lumière estivale éclatante qui accentue la texture merveilleusement sculptée de sa façade en béton. C'est l'une de mes images préférées et le fait que le jury de la GCCA l'ait déclarée gagnante de cette catégorie est un immense honneur pour moi. Merci beaucoup ! »

Alexander Arregui Leszczynska - Lauréat de la catégorie Concrete Beauty and Design : « Je suis ravi d'être le gagnant de la catégorie Concrete in Life 2023 et je félicite les collègues qui ont aussi eu du succès ici. La Maurerhalle, cette structure monumentale en béton de style origami, où la façade et le toit sont réunis sur une même « feuille », a ravivé des souvenirs de mes études d'architecture, quand nous étudiions la force structurelle du papier plié comme méthode de création. Je l'ai visitée à l'occasion de l'événement Open House de Bâle et pour moi elle reste un joyau architectural intemporel de la ville, où la sculpture et la structure, l'art et la science, fusionnent harmonieusement. »

